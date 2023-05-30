«Роскосмос» отправит корабль с белорусской космонавткой на МКС в марте 2024 года

Корабль «Союз МС-25», в экипаж которого войдет гражданка Белоруссии, имя которой не называется, отправится на МКС в марте 2024 года. Об этом 29 мая сообщается в официальном Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

«В основной экипаж 21-й экспедиции посещения вошли космонавт Олег Новицкий, гражданка Республики Беларусь и астронавт NASA Трейси Дайсон. Они должны полететь на станцию в марте 2024 года на корабле «Союз МС-25»», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина в этот день сообщал, что в экипаж войдет белорусский космонавт Марина Василевская, а ее дублером станет Анастасия Ленкова, но затем эта информация была удалена с сайта ЦПК.

После короткой экспедиции Новицкий и представительница Республики Беларусь вернутся на Землю на корабле «Союз МС-24», а Дайсон продолжит полет на МКС до сентября 2024 года и вернется на корабле «Союз МС-25» с космонавтами его экипажа Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

В пресс-службе «Роскосмоса» 24 марта этого года сообщали, что пилотируемый корабль «Союз МС-24» с российско-американским экипажем стартует к Международной космической станции (МКС) 15 сентября. Экипаж, миссия которого на МКС была продлена из-за поломки корабля «Союз МС-22», должен вернуться на Землю, предположительно, 27 сентября.