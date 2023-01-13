Полет космонавта из Белоруссии в космос могут перенести из-за ситуации с "Союзом МС-22"

Корабль «Союз МС-22» на ракете «Союз 2.1 а» перед полетом к МКС.

В Роскосмосе уточнили, что конкретные сроки полета будут утверждены позднее

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Полет женщины-космонавта из Белоруссии, который был запланирован на осень текущего года, может быть перенесен вправо из-за ситуации с пилотируемым кораблем "Союз МС-22", радиатор которого был поврежден в декабре 2022 года. Об этом сообщили ТАСС в Роскосмосе в четверг.

"Полет первого космонавта Республики Беларусь на российском пилотируемом корабле "Союз МС" состоится, как и планировалось. В связи с нештатной ситуацией с кораблем "Союз МС-22" на МКС возможна его сдвижка вправо", - заявили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, конкретные сроки полета будут утверждены позднее.

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко подтвердил намерение отправить белорусского космонавта на Международную космическую станцию (МКС) в 2023 году. Белорусская сторона отобрала шесть претенденток на полет в космос, в конце декабря медкомиссия направила рекомендации об их годности к дальнейшей подготовке к полету. Белорусской стороне предстоит определить основную и дублирующую кандидатку.

15 декабря 2022 года произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля "Союз МС-22". После анализа ситуации госкомиссия приняла решение спустить поврежденный "Союз МС-22" в беспилотном режиме, а космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио, миссия которых продлена на несколько месяцев, вернуть на корабле "Союз МС-23".

До возникновения нештатной ситуации предполагалось, что "Союз МС-23" полетит на МКС 16 марта, теперь его запуск запланирован на 20 февраля. Миссия, которая должна была полететь на МКС весной 2023 года, отправится на орбиту осенью.