Путин подтвердил планы отправки в космос белорусской космонавтки весной

В марте к МКС отправится корабль "Союз МС-25"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Женщина-космонавт из Белоруссии готовится к полету на МКС предстоящей весной, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

"Идет подготовка белорусского космонавта для полета на российский сегмент МКС, это мероприятие запланировано на весну текущего года", - сказал Путин.

В марте 2024 года к МКС отправится корабль "Союз МС-25". В экипаж войдут гражданка Белоруссии Марина Василевская (дублер - Анастасия Ленкова), космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон. Василевская и Новицкий совершат короткий полет и вернутся на Землю на "Союзе МС-24". Миссия астронавта NASA продлится до сентября 2024 года, после чего Дайсон вернется на Землю вместе с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на корабле "Союз МС-25".