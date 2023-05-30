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ТАСС

Белорусская женщина-космонавт Василевская войдет в состав экспедиции на МКС

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Марина Василевская и Виктория Фидрус
Марина Василевская и Виктория Фидрус.
Источник изображения: belavia.by

В экспедицию также войдут Олег Новицкий, который будет командиром экипажа, а также астронавт NASA Трейси Дайсон, она указана как бортинженер

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/ Белорусский космонавт Марина Василевская войдет в основной экипаж 21-й экспедиции посещения Международной космической станции (МКС). Об этом свидетельствуют данные Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина.

На сайте ЦПК Василевская числится как участник космического полета. В экспедицию также войдут Олег Новицкий, который будет командиром экипажа, а также астронавт NASA Трейси Дайсон, которая указана как бортинженер.

В качестве дублеров экипажа указаны космонавт Роскосмоса Иван Вагнер, космонавт из Белоруссии Анастасия Ленкова и астронавт NASA Дональд Рой Петтит.

Белорусская сторона в 2022 году отобрала шесть претенденток для полета на МКС, непосредственная подготовка к полету основной и дублирующей кандидаток начнется в России в сроки, согласованные с Роскосмосом. В конце февраля Роскосмос сообщил о том, что планировавшийся ранее в 2023 году полет в космос первой белорусской женщины-космонавта перенесен на весну 2024 года из-за повреждения в декабре 2022 года пилотируемого корабля "Союз МС-22". 

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Белоруссия
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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