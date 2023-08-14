Лукашенко сообщил о полете белоруски Висилевской на МКС в 2024 году

Женщина-космонавт Марина Василевская из Белоруссии отправится на Международную космическую станцию (МКС) в I квартале 2024 года. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в пятницу, 11 августа.

«Планируем, что она полетит в I квартале будущего года», — приводит его слова Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко также подчеркнул, что никакие обстоятельства не смогут помешать этому.

Ранее, 23 июля, «Роскосмос» анонсировала старт корабля «Союз МС-25» с экипажем, в состав которого войдет представительница Белоруссии. Василевская включена в основной экипаж 21-й экспедиции посещения на МКС вместе с космонавтом российской корпорации Олегом Новицким и астронавтом NASA Трейси Дайсон. Старт запланирован на 13 марта 2024 года.

Помимо этого, белоруска Анастасия Ленкова включена в дублирующий экипаж вместе с Иваном Вагнером и Доналдом Петтитом.