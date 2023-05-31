РФ впервые развернула на ГСО группировку гидрометеорологических спутников

«Роскосмос»: РФ впервые развернула на геостационарной орбите полную группировку гидрометеорологических спутников

Впервые в истории Россия развернула на геостационарной орбите группировку гидрометеорологической космической системы «Электро» в составе трех спутников. Об этом заявила во вторник, 30 мая, госкорпорация «Роскосмос».

«Впервые в истории отечественной космонавтики на геостационарной орбите полностью развернута группировка гидрометеорологической космической системы «Электро» в составе трех спутников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после завершения испытаний на орбите аппарат «Электро-Л» №4 начал использоваться по целевому назначению. Его запустили 5 февраля.

В «Роскосмосе» добавили, что аппарат позволяет проводить космическую съемку Земли с частотой до 15 минут. Благодаря этому обеспечивается анализ состояния акваторий морей и океанов, повышается оперативность прогнозов погоды и выдается экстренная информация при выявлении чрезвычайных ситуаций.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому правительство РФ одобрило проведение переговоров между «Роскосмосом» и американским космическим агентством NASA о полетах интегрированных экипажей на кораблях России и США. Отмечается, что данный вопрос согласован с российским МИДом и другими заинтересованными органами исполнительной власти.

В тот же день в «Роскосмосе» сообщили, что корабль «Союз МС-25», в основной экипаж 21-й экспедиции которого войдет гражданка Белоруссии, имя которой пока не называется, отправится на Международную космическую станцию (МКС) в марте 2024 года. Также туда отправятся космонавт Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.

25 апреля генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов уведомил иностранных партнеров по МКС о продлении участия России в проекте до 2028 года.