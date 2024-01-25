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ТАСС

РКК "Энергия": плоскость орбиты РОС позволит отправлять аппараты к Луне два раза в месяц

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Луна
Луна.
Источник изображения: Виталий Белоусов / РИА Новости

Предполагается, что станция будет летать на высокоширотной орбите с наклонением 97 градусов

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Плоскость орбиты перспективной Российской орбитальной станции (РОС) позволит отправлять аппараты к Луне каждые 15 суток, следует из доклада специалиста по баллистическому обеспечению полетов Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос) Никиты Чудинова в рамках XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева ("Королевские чтения").

"Возможность отлета из плоскости РОС к Луне появляется каждые 15 суток", - говорится на слайде презентации Чудинова. Предполагается, что станция будет летать на высокоширотной (полярной) орбите с наклонением 97 градусов, что позволит расширить возможности по обзору всей территории РФ.

В апреле 2021 года была озвучена идея о создании Россией собственной орбитальной станции, в настоящий момент ее эскизный проект проходит экспертизу. Как сообщил в октябре прошлого года глава Роскосмоса Юрий Борисов, стоимость РОС оценена в 609 млрд рублей до 2032 года, из них 150 млрд рублей планируется потратить в первые три года. По его словам, проект открыт для международного сотрудничества, так, странам Африки и БРИКС сделано предложение поучаствовать в нем.

Как сообщал в феврале 2023 года в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", главный конструктор РОС Владимир Кожевников, на данный момент срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов. По словам генерального конструктора РКК "Энергия" академика РАН Владимира Соловьева, станция может проработать на орбите полвека. 

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