«РОСС необходима для национальной безопасности нашей страны»

Эксперт Андрей Ионин рассказал, какие задачи будет решать национальная орбитальная станция

Россия уже давно была лишена возможности проводить эксперименты в космосе, которые касались бы обкатки новых технологий безопасности, на МКС их проводить невозможно, рассказал «Газете Ru» член Совета по внешней и оборонной политике, член-корреспондент Российской Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Андрей Ионин. А вот США проводят такие эксперименты на борту орбитального испытательного корабля X-37B Orbital Test Vehicle уже более 10 лет. Создание посещаемой станции РОСС уравновесит эту ситуацию, считает эксперт. Также в интервью он высказал свои догадки по поводу экспериментов на X-37B, пояснил почему станция должна быть не обитаемой, а посещаемой и как РОСС впишется в Лунную программу России и стран БРИКС.

- 26 июля глава «Роскосмоса» Юрий Борисов объявил о выходе России из проекта МКС с 2024 года и представил президенту Путину проект будущей российской орбитальной станции РОСС. Сказано, что станция будет не обитаемая, а посещаемая. Какие задачи она будет решать?

- РОСС, прежде всего, нужна для решения задач национальной безопасности в космосе. Таких задач очень много и с каждым днем становится все больше, и на МКС эти задачи было решать невозможно.

В отличие от России, у американцев уже давно есть плацдарм для отработки таких технологий, - это беспилотный космический самолет X-37B Orbital Test Vehicle, проект Пентагона.

Первый его полет состоялся в 2010 году. Он летает по несколько лет в космосе, потом возвращается с результатами экспериментов. Широкой общественности неизвестно, что происходит на борту. Формат орбитальной станции, которая предлагается главой «Роскосмоса», на мой взгляд, открывает еще больше возможностей для решения таких задач.

- Почему бы нам не сделать аналог Х37-В?

- Орбитальные станции мы умеем делать, это важно. У каждой страны своя специализация. В результате это может быть еще и выгоднее экономически. Впрочем, сравнить с Х37-В трудно, про этот проект мало что известно. Единственное с самого начала сообщалось, что это проект Пентагона. И второе:

люди, которые подходят к самолету после приземления на военно-воздушной базе, одеты в защитные костюмы.

- Можете ли предположить, почему им требуется защита?

- Это могут быть какие-то биологические эксперименты с воздействием радиации, могут быть испытания, связанные возможностью долгого хранения ядерных зарядов в космосе. Потому что ведь до сих пор никто не знает, как ядерные боеголовки в условиях космической радиации себя поведут. И пока это не понятно, нет возможности размещать ядерное оружие в космосе. Впрочем, это только мои фантазии и догадки.

Андрей Ионин Источник изображения: Валерий Шарифулин/ТАСС

- Генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев ранее заявил, что строительство новой российской орбитальной служебной станции начнется в 2028 году. На первом этапе в РОСС войдет узловой и шлюзовой модули, а потом пристыкуется базовый и научно-энергетический. Для чего нужны эти модули?

- Узловой - это как деталька «Лего», которая способна присоединяться абсолютно ко всем другим деталькам. К нему будут все остальные модули пристыкованы, к шлюзовому будут присоединяться грузовые и пилотируемые корабли. Это некий конструктор, в котором можно будет менять модули по мере старения. Это следующий шаг с точки зрения логики создания космических систем.

- Согласно описанию, которое вчера сопровождало схему станции, представленную Юрием Борисовым, на станции смогут одновременно находиться только 2-4 человека. Это мало или много?

- Для тех задач, которые обозначил выше, людей вполне достаточно. Ведь люди нередко создают препятствия для проведения экспериментов. Наличие на борту космонавтов создает микрогравитацию и другие помехи, так как вынужденно работает много систем на корабле. Присутствие человека сразу усложняет станцию. Ему надо отдыхать, сохранять работоспособность, тренироваться. Поэтому на станции должны быть запасы еды, воды и так далее. РОСС же должна быть простой и эффективной для решения поставленных задач.

- В этой же схеме еще обозначены внешние рабочие места. Их 48. Что это такое?

- Это те места на обшивке станции, которые предназначены для установки аппаратуры специального назначения. Таких мест должно быть как можно больше.

- Объемы гермоотсеков 667 кубических метров. Это много?

- Это места, где смогут находиться люди. У МКС существенно больше, конечно, - 916. Но еще раз повторяю, - станция будет посещаемой, она будет решать конкретные задачи. Нам не нужна другая МКС, «Салют» или «Мир».

- А для чего нужны на РОСС производственный модуль и платформа обслуживания?

- Это давняя идея - развернуть какое-то производство в космосе. Мы пробовали делать там сверхчистые кристаллы, биопринтинг. А платформа обслуживания нужна для ядерного буксира. Кроме того,

предполагается, что некоторые спутники смогут подлетать к станции, - либо заправляться, либо ремонтироваться, либо модернизироваться, либо утилизироваться.

- То есть, РОСС будет решать технологические задачи?

- Да. И одной из них также является создание ядерного буксира «Зевс». Это прорывное направление развития. Ну и не секрет, что и обороноспособность страны также от него зависит. Создание лунного и марсианского проекта без него невозможно. Вся обкатка технологий, связанная с "Зевсом", будет проходить на РОСС.

- Будет ли национальная орбитальная станция решать какие-то политические задачи?

- Конечно. Россия входит в различные объединения, - такие как как БРИКС, ШОС, ЕАЭС. Космические проекты - это лучший инструмент для развития такого партнерства. И плюс человечество подошло к такому этапу, когда следующие шаги по освоению космоса могут быть продиктованы только общечеловеческими задачами. Реализация их в национальном формате, с моей точки зрения, просто невозможна.

- Почему?

- Это связано с масштабностью этих задач. На Земле происходит истощение ресурсов, человечеству нужны новые цели для развития, люди вынуждены признать, что их постепенно вытесняет из экономики искусственный интеллект, они должны придумать защиту от метеоритов, чтобы избежать сценария гибели по примеру динозавров. Освоение космоса дает ответы на эти вызовы.

Новые ресурсы можно найти на других планетах, искусственный интеллект в космосе становится желанным помощником, - так как рук мало, освоение новых площадей дает перспективу уберечься от метеоритов или экологических катастроф. Не случайно Илон Маск продвигает свой проект марсианский проект, поднимая на щит идею создания запасного плацдарма для человечества, а Джефф Безос выступает с идеей, что надо всю промышленность, вредные производства вынести в космос, создав околоземные промышленные города.

Я наблюдаю за попытками обосновать все программы - лунную, марсианскую для своих правительств, - но это не получается. Нет там американских, или российских, или китайских задач. Там есть только общечеловеческие задачи.

- Но РОСС все же будет национальной станцией?

- РОСС будет закрывать периферийное направление. Магистральный путь для «Роскосмоса» - реализация общечеловеческой программы на Луне. И формат БРИКС здесь наиболее понятен, в этих странах уже порядка 35-40% населения Земли, а в «БРИКСе плюс» будет еще больше. И этот союз построен по принципу равенства стран. Лунный проект максимально подходит под идеологию БРИКСа, он построен на совместном решении задач. И Россия там должна стать лидером.

Анна Урманцева