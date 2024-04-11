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ТАСС

Максимальная длительность полетов на РОС составит около восьми месяцев

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Олег Орлов
Олег Орлов.
Источник изображения: www.militarynews.ru

Директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов сообщил, что при этом на первых этапах работы столь длительные экспедиции не планируются

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Экипаж Российской орбитальной станции сможет проводить на борту до восьми месяцев, однако на первых этапах ее работы столь длительные экспедиции на РОС не планируются. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве директор Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП) Олег Орлов.

"Мы принимали участие в разработке эскизного проекта станции и сейчас принимаем участие в создании ее технического проекта. В соответствии с нашими рекомендации экипаж станции сможет проводить на борту РОС до восьми месяцев, однако такие долгие полеты пока не предусмотрены на начальном этапе ее работы", - заявил Орлов.

Как отметил Орлов, длительные экспедиции на РОС можно будет проводить только после того, как на орбиту будут выведены все модули станции и доставлены инструменты, которые будут использоваться для проведения экспериментов на борту. Значительная часть этих опытов, по словам исследователя, будет нацелена на развитие технологий и подходов, необходимых для подготовки человека к путешествиям на Луну и в дальний космос.

"Научная программа РОС будет во многом ориентирована на отработку технологий под межпланетные полеты и освоение дальнего космоса. Мы предполагаем, что в ее рамках продолжатся многие медико-биологические эксперименты, которые сейчас проводятся на МКС, а также новые эксперименты, которые будут предложены и рассмотрены в рамках Совета по космосу РАН", - пояснил Орлов.

В частности, ученые планируют установить на борту одного из научных модулей центрифугу короткого радиуса, которая позволит изучить влияние искусственной гравитации на организм человека, а особенности орбиты РОС при этом позволят исследователям проанализировать то, как на здоровье участников будут влиять условия среды, максимально близкие к открытому космосу.

О Российской орбитальной станции

Идея о создании Россией собственной орбитальной станции была оглашена в апреле 2021 года. В октябре 2023 года глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что стоимость станции оценена в 609 млрд рублей до 2032 года, из них 150 млрд планируется потратить в первые три года. По его словам, проект открыт для международного сотрудничества - странам Африки и БРИКС сделано предложение поучаствовать в создании станции.

В соответствии с текущими планами Роскосмоса, станция будет вращаться вокруг Земли по полярной орбите с наклонением до 97 градусов, что обеспечит стабильную связь и даст обзор всей земной поверхности, в том числе стратегически важного для страны Северного морского пути. Сейчас космонавты с борта МКС могут видеть около 60% поверхности планеты, из них лишь около 10% приходится на территорию России. 

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