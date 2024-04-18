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ТАСС

Белоруссия надеется участвовать в создании Российской орбитальной станции

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Макет Российской орбитальной станции
Макет Российской орбитальной станции.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Начальник Управления аэрокосмической деятельности Национальной академии наук республики академик Петр Витязь подчеркнул, что между НАН и Роскосмосом "налажены очень хорошие отношения"

МИНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Белоруссия надеется внести вклад в создание Российской орбитальной станции, не просто продавая технология, а участвуя в проекте. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник управления аэрокосмической деятельности Национальной академии наук (НАН) Белоруссии академик Петр Витязь.

"Это тоже одно из направлений. У нас достаточно развиты новые материалы, новые технологии создаются с учетом 3D и так далее. Оптика, электроника, информационные технологии. Мы, конечно, будем, мы должны найти взаимовыгодные условия, - сказал он. - Одно дело - просто продал, и они используют, другое - мы участвуем в этом процессе, это же разные вещи".

Академик подчеркнул, что между НАН и Роскосмосом "налажены очень хорошие отношения". "Надеемся, что мы в этой области - дальнего космоса, освоения Луны, создания новой станции - найдем общий язык с точки зрения взаимовыгодного сотрудничества", - отметил он.

Идея о создании Россией собственной орбитальной станции была заявлена в апреле 2021 года. В октябре прошлого года глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что стоимость станции оценена в 609 млрд рублей до 2032 года, из них 150 млрд планируется потратить в первые три года. По его словам, проект открыт для международного сотрудничества - странам Африки и БРИКС сделано предложение поучаствовать в создании станции. 

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