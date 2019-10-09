Союз покорителей Марса

Индия прокладывает путь в космос через Дальний Восток

27 марта этого года стало знаменательным днем в истории Индии: по проекту "Миссия Шакти" было проведено испытание ракеты, спустя три минуты после старта уничтожившей спутник, находившийся на высоте 300 километров, на низкой околоземной орбите. Премьер-министр Нарендра Моди назвал это редким достижением.

В мае ракетой PSLV-C 46 на орбиту был выведен разведывательный спутник RISAT-2B, способный осуществлять наблюдение за поверхностью Земли в любое время суток, даже в условиях облачности, а также отслеживать перемещение войск вероятного противника и вести контроль над западными и восточными рубежами, как заявил глава Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван.

Иными словами, перемещения китайских и пакистанских войск, равно как и действующих в Джамму и Кашмире террористов, отныне не останутся незамеченными. Следует также подчеркнуть: спутник и ракета созданы индийскими учеными и собраны на индийских предприятиях. Сиван назвал запуск фантастическим, и в его словах не столько эмоции, сколько констатация очевидного.

Отныне Индия стала, как говорят сами ее руководители, полноценной космической державой – шестой после России, США, Китая, Евросоюза и Японии, а на региональном уровне давно уже с приставкой "сверх" благодаря не столько ядерному оружию, сколько все более возрастающим геополитическим амбициям. "При этом о своей способности сбивать спутники с земли или воздуха, – пишет эксперт Джейкоб Коши, – сообщали только Соединенные Штаты (первое испытание в 1985 году), Китай (в 2007-м) и Россия (СССР стал первым, кто сумел уничтожить спутник, в 1968 году)".

“ Выступая на V Восточном форуме, Владимир Путин заявил о привлечении иностранных партнеров к совместной работе на космодроме Восточный ”

Для Москвы достижения индийцев в военно-космической сфере – несомненный сигнал для расширения сотрудничества с ними. Контакты двух стран в данной области насчитывают почти полстолетия. Началось все в 1972 году, когда в ответ на просьбу Индиры Ганди между Академией наук СССР и Индийской организацией комических исследований состоялось подписание соглашения, предусматривающего оказание помощи в создании спутника и последующего запуска его на советской ракете-носителе с территории СССР.

В течение достаточно короткого срока при помощи специалистов КБ "Южное" был сконструирован спутник "Ариабхата", выведенный на околоземную орбиту двухступенчатой ракетой "Космос 3М" с полигона Капустин Яр. Произошло это 19 апреля 1975 года, после чего в космос отправились "Бхаскара", запущенный спустя четыре года, а еще через пару лет – "Бхаскара-2". Оба запуска также осуществлялись ракетой "Космос 3М" с Капустина Яра. Наконец, в 1984 году на корабле "Союз Т-11" вместе с Юрием Малышевым и Геннадием Стрекаловым полетел майор индийских ВВС Ракеш Шарма.

Параллельно с этим индийцы вели собственные и весьма успешные разработки в космической сфере, результатом чего стал запуск в 1980-м ракетой SLV-3 искусственного спутника Земли "Рохини". В следующем году на геостационарную орбиту был выведен "Рохини-2". То, что ракета и спутник разработаны индийскими учеными и собраны на предприятиях страны, представляло собой колоссальное достижение для государства "третьего мира".

Что касается дальнейшего сотрудничества Москвы и Нью-Дели, то, увы, в первое постсоветское десятилетие оно фактически сошло на нет, во многом из-за кризисных явлений в российской экономике и из-за неправильного вектора во внешней политике. Эксперт Исмаил Акарашов справедливо назвал девяностые своего рода паузой в двусторонних отношениях и напомнил о следующем документе: "В 1993 году были приняты "Основные положения Концепции внешней политики Российской Федерации", в которых было заявлено о том, что для России ключевое значение имеют отношения с Европейским союзом, НАТО, США".

Подобная стратегия осуществлялась при недоброй памяти главе российского МИДа Андрее Козыреве, и визит Бориса Ельцина в Нью-Дели, состоявшийся в 1993 году, мало что мог в ней изменить. По словам Акарашова, странам не удалось вывести торгово-экономические отношения даже на уровень конца 1980 года. Хуже того, Россия под давлением США отказалась продавать Индии технологии, связанные с производством криогенных двигателей, имеющих прямое отношение к космической отрасли.

При этом в самой Индии, как пишет востоковед Татьяна Тутнова, эксплуатационной фазы ракетно-космическая промышленность достигла к началу 90-х годов с самостоятельно спроектированной группировкой для телекоммуникаций, телерадиовещания и метеорологии (INSAT), системой дистанционного зондирования Земли (IRS), а также собственными средствами выведения спутников с массой до тонны на низкую околоземную орбиту.

Фото: isro.gov.in

Фото: isro.gov.inНо начиная с 1996-го, после того как российский МИД возглавил Евгений Примаков, ситуация в российско-индийских отношениях стала меняться к лучшему. Тогда глава нашего внешнеполитического ведомства посетил Нью-Дели и заявил, что Индия является глобальной державой и приоритетным партнером России. А еще через пару лет Примаков выступил с идеей создания стратегического треугольника Россия – Китай – Индия, правда, труднореализуемой из-за непреодоленных территориальных споров между двумя нашими соседями и пересечения их геополитических амбиций. Но важна была по меньшей мере декларация, свидетельствующая о смене внешнеполитических ориентиров с Запада на Восток.

Впрочем, нельзя сказать, что само формирование нового многополярного мирового порядка под эгидой России, Китая и Индии, нивелирующего доминирование на мировой арене евро-атлантической цивилизации, – утопия, ибо Примаков не только сформулировал идею названного стратегического треугольника, но и потрудился над ее воплощением в жизнь.

И как результат – состоявшаяся в 2002-м, уже после того как Евгений Максимович покинул кресло министра, трехсторонняя встреча в формате министров иностранных дел РИК. Спустя шесть лет в Санкт-Петербурге встретились уже лидеры России, Китая и Индии. В феврале этого года главы внешнеполитических ведомств трех стран провели шестнадцатую по счету встречу в "китайской Венеции" – Учжэне. Я уже не говорю о трехсторонних контактах в рамках БРИКС.

Разумеется, потепление российско-индийских отношений коснулось и космических исследований. Так, по словам эксперта Елены Прокопенковой, в течение последних 10–15 лет между нашими странами был заключен ряд важных соглашений о сотрудничестве в сфере мирного освоения космоса, совместных научных программ и спутниковой навигации.

Я в данном случае не комментирую слова о мирном освоении космоса (хотя оно, несомненно, присутствует в качестве важной компоненты), ибо все-таки сама деятельность здесь в значительной степени и во всех странах находится под патронатом военных. Скажем, реализация упомянутого проекта "Миссия Шакти" осуществлялась индийской Организацией оборонных исследований и разработок, название которой говорит само за себя, да и подчинена она непосредственно Министерству обороны страны. Хотя, как отмечают эксперты и ученые Александр Железняков и Вадим Кораблев: "Любопытно, но Индия является единственной космической державой, где космические исследования изначально имели мирную направленность, а пересечение интересов военных и гражданских специалистов произошло гораздо позднее".

На современном этапе Индия активно развивается как космическая держава и осуществила уже такие знаковые проекты, как запуск исследовательских зондов к Луне и Марсу, а также начала развертывание национальной региональной спутниковой навигационной системы.

В 2008 году Индия приступила к реализации свой лунной программы (индийский аппарат "Чандраян-1" обнаружил следы воды на Луне), спустя шесть лет стала, по словам эксперта Федора Марусина, первой страной, которой с первой попытки удалось отправить к Марсу межпланетную космическую станцию. Главная технологическая цель этой программы – разработать и создать космический корабль, который сможет достичь Марса и обернуться вокруг него всего за десять месяцев.

Но если пилотируемая миссия на Марс намечена индийцами на 2030 год, то первый космический полет предполагается осуществить на восемь лет раньше. Как заявил Моди, Индия запланировала запуск собственного космического корабля "Гагагньян" ("Небесный корабль") на 2022 год. "Гаганьян" – результат деятельности индийских ученых, и на вопрос, консультировались они со своими иностранными коллегами, прежде всего из России и США, главный советник по науке при правительстве Индии Виджай Рагхван ответил: "Консультации с ними носят естественный характер, ибо названные страны являются признанными лидерами в области космических технологий".

Касательно России, Нью-Дели не ограничился только консультациями и на завершающем этапе подготовки к запуску космического корабля пригласил к достаточно тесному сотрудничеству Москву, о чем рассказал в одном из интервью научный сотрудник индийского совета по международным делам Ашиш Шукла. Уже на исходе 2019 года или в начале следующего индийские космонавты могут прибыть в Звездный городок, об этом заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов: "Мы горячо откликнулись на просьбу индийской стороны помочь осуществить к 2022 году запуск индийского космонавта".

Статус региональной сверхдержавы Индия демонстрирует не только путем прорыва в космос, но и независимой внешней политикой, свидетельством чему стало согласие Нью-Дели приобрести российские С-400 на сумму пять миллиардов долларов, несмотря на активное противодействие США.

Впрочем, и с Белым домом, и с Кремлем Моди стремится построить сбалансированные отношения. Да, собственно, не только с ними, особенно если учитывать борьбу между ведущими мировыми державами за индийский рынок вооружений. И нам не всегда здесь сопутствует успех, о чем свидетельствует решение Нью-Дели приобрести "Рафали" вместо Су-30 МКИ. И это притом что французские машины дороже и для создание соответствующей инфраструктуры для них индийцам потребуется потратить дополнительно 56 миллионов долларов.

Тем не менее наличие под боком сильного в военно-экономическом отношении Китая, тратящего на реализацию своей космической программы до трех миллиардов долларов в год против индийского миллиарда и все более углубляющего сотрудничество с Пакистаном, по словам Тутновой, заставляет индийское руководство делать крен в строну более тесных отношений с Россией. Даже сама космическая программа Индии, как полагают эксперты, имеет своей целью бросить вызов Пекину. Разумеется, объединив усилия с Россией, это сделать проще и результат может оказаться весьма впечатляющий.

Можно сказать, что усилия уже объединяются – согласно заявлению главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Индия выразила заинтересованность в приобретении двигателей для ракет-носителей РД-180, ныне поставляемых в США. Американцы не раз декларировали свое намерение отказаться от российских двигателей, правда, альтернативы им создать пока не смогли. Но в любом случае для Москвы очень важно, чтобы двигатель не остался без работы, и в этой связи мы весьма заинтересованы в соответствующем контракте с Индией. Кроме того, на следующий год запланирован запуск на ракете-носителе "Союз" спутника индийской космической компании Pixxel. Контракт заключен с дочерним предприятием Роскосмоса GK Launch Services.

Иными словами, сотрудничество двух стран в космической сфере следует рассматривать в геополитическом контексте: предпринимая шаги, направленные на углубление отношений с Китаем, Россия стремится уравновесить их более тесными контактами с Индией, особенно если учитывать, что экономический вес Китая неоспоримо выше, чем России, равно как и Индии. Разумеется, Москва и Нью-Дели стремятся сохранить равноправный характер в трехсторонних отношениях, не допустив пускай даже ограниченного доминирования со стороны Пекина. К слову, свою космическую программу Поднебесная рассматривает как инструмент "мягкой силы".

Не напрасно Моди был приглашен на V Восточный экономический форум, а во Владивостоке состоялось подписание соглашения об инвестировании Индией миллиарда долларов на развитие Дальневосточного региона, еще недавно выходившего за пределы сферы геополитических интересов нашего соседа и в ушедшем столетии оказывавшимся объектом внимания Японии, США и Китая. Однако именно Нью-Дели представляется для Кремля наиболее выгодным партнером для инвестирования в Дальний Восток, ибо напрочь лишен здесь даже гипотетических агрессивных намерений и территориальных претензий, чего нельзя исключать касательно трех названных стран.

Географически далекий от Индии Владивосток близок ей с точки зрения исторической памяти, о чем свидетельствуют сами индийцы: "Сорок восемь лет назад, – пишут журналисты Харш Пант и Радж Кумар Панта, – когда военно-морские силы США и Великобритании пытались угрожать безопасности Индии во время индо-пакистанской войны 1971 года, Советский Союз направил на помощь Индии атомную флотилию своего Тихоокеанского флота, базировавшегося во Владивостоке. С тех пор Владивосток занимает особое место в сердцах индийцев".

Геополитические амбиции Нью-Дели говорят сами за себя, если принять во внимание, что они реализуются в рамках стратегии "Действуй на Востоке". И естественным союзником Индии здесь является именно Россия, ну а в наступившем тысячелетии тесные партнерские отношения практически немыслимы без сотрудничества в космической сфере. Тем паче что, выступая на V Восточном форуме, Владимир Путин заявил о привлечении иностранных партнеров к совместной работе на космодроме Восточный.

Индийцы не раз доказывали, что они вполне достойный партнер, а созданная ими ракетно-космическая отрасль вполне конкурентоспособна на мировом уровне. По словам Марусина, упомянутая выше ракета-носитель PSLV одна из самых надежных в мире и представляет собой рабочую лошадку индийской космической программы. И сегодня все больше и больше стран выбирают ее для запуска своих спутников. Более чем за 20 лет она вывела на орбиту 113 спутников из нескольких десятков стран, включая США, Великобританию, Канаду, Германию, Францию, Японию, Данию, Израиль, Италию и Южную Корею. PSLV принадлежит рекорд максимального числа спутников (20), запущенных одной ракетой. Внушительный перечень, согласитесь, обусловленный не только большей открытостью Индии в отличие от Китая к сотрудничеству с другими странами, но и экономичностью ее космической программы.

Важно, что Индия не зацикливается на сотрудничестве исключительно с одной из стран, в том числе и в военно-космической сфере, поэтому одна из первостепенных задач России в целом и Роскосмоса в частности – сохранять конкурентоспособность, что немыслимо без развития и фундаментальной науки, и собственной производственной базы, включая машиностроение. Только в этом случае наша страна сумеет обеспечить свой суверенитет и конкурентоспособность как на рынке вооружений, так и в сфере космических технологий, что является залогом дальнейшего плодотворного сотрудничества с Индией. И не только с ней.

Игорь Ходаков, кандидат исторических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 39 (802) за 8 октября 2019 года