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Интерфакс-АВН

Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца

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Модель атомного авианосца "Ламантин"
Модель атомного авианосца "Ламантин".
Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

Москва. 10 января. ИНТЕРФАКС - Российские военные рассматривают вопрос о создании нового авианосца.

"Проработан вопрос о целесообразности создания перспективного морского авианесущего комплекса, применение которого повысит эффективность решения различных оперативных задач", - сказал главком Военно-морского флота РФ Николай Евменов в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Единственный российский авианосец - тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" - в настоящее время проходит ремонт и глубокую модернизацию. Этот корабль был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Авианосец
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