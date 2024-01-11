Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца

Москва. 10 января. ИНТЕРФАКС - Российские военные рассматривают вопрос о создании нового авианосца.

"Проработан вопрос о целесообразности создания перспективного морского авианесущего комплекса, применение которого повысит эффективность решения различных оперативных задач", - сказал главком Военно-морского флота РФ Николай Евменов в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Единственный российский авианосец - тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" - в настоящее время проходит ремонт и глубокую модернизацию. Этот корабль был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году.