ВКС России получили шестой в 2023 году новый самолёт Ил-76МД-90А

Как сообщило 29 декабря 2023 года ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех), ее предприятия в Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске, Иркутске и Ульяновске в рамках выполнения государственного оборонного заказа в 2023 году изготовили и передали Министерству обороны России новые серийные самолеты оперативно-тактической авиации Су-57, Су-35С, Су-34, Су-30СМ2, военно-транспортной авиации Ил-76МД-90А, а также учебно-боевые самолеты Як-130. В конце декабря филиал ПАО "Ил" - Авиастар передал очередной самолет Ил-76МД-90А, завершающий поставки текущего года в интересах военно-транспортной авиации. Предприятие на 20% увеличило объемы выпуска.

Пятый построенный в 2023 году на ульяновском филиале ПАО "Ил" - "Авиастар" (входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Госкорпорации Ростех) и переданный ВКС России военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (предположительный регистрационный номер RF-78672, регистрационные номера самолета на снимке заретушированы). Ульяновск, декабрь 2023 года. Снимки шестого переданного ВКС России самолета пока что не публиковались (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Также в пресс-релизе ОАК сообщается:

АО "Туполев" выполнило обязательства по программе модернизации и производства стратегических ракетоносцев Ту-160М, также выполнены работы по ремонту самолетов дальней авиации Ту-22М3.

Филиал ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол" выполнил работы по модернизации истребителей-перехватчиков МиГ-31.

"Российские предприятия ОПК, в том числе авиационные, работают в полную силу и в полном объеме выполняют свои обязательства по гособоронзаказу, поставляя технику в Вооруженные Силы России точно в срок. Так, предприятия ОАК в Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске, Иркутске и Ульяновске в рамках выполнения ГОЗ в 2023 году изготовили и передали Минобороны России новые серийные самолеты оперативно-тактической авиации Су-57, Су-35С, Су-34, Су-30СМ2, Як-130 и военно-транспортной авиации Ил-76МД-90А. Отмечу, что решение вопросов по обеспечению потребности Вооруженных Сил России в надежной и высокоэффективной технике контролирует Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по обеспечению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов", - рассказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Важнейшим направлением работы является восстановление и поддержание исправности самолетов, выполнение заводских ремонтов авиационной техники, блоков и агрегатов, закупка новых комплектующих для обеспечения бесперебойного функционирования всего парка боевой авиации.

Производственные возможности предприятий ОАК полностью обеспечивают выполнение всех поставленных задач.

"Предприятия ОАК в срок выполнили свои обязательства в рамках гособоронзаказа по контрактам текущего года. По ряду позиций мы обеспечили поставку военной техники с опережением графиков. Нарастающими темпами обеспечиваем производство самолетов пятого поколения Су-57. Увеличили объемы выпуска военно-транспортных самолетов. Продолжаем выполнять задачи по программам стратегической авиации. На 30 процентов увеличены объемы производства по самолетам оперативно-тактической авиации. Наши многофункциональные комплексы показывают свои преимущества в реальных боевых условиях. Кроме того, обратная связь в результате эксплуатации позволяет нашим инженерам и конструкторам оперативно совершенствовать авиационную технику и обеспечивать модернизацию на более высоком технологическом уровне", - сообщил генеральный директор ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь.

В новом году стоит задача обеспечения ритмичного производства и поставок новых самолётов, особо востребованных Минобороны России, а также поддержание исправности и оперативное восстановление летной годности самолётов в условиях проведения СВО.

Также планируется дальнейшее наращивание выпуска самолётов военно-транспортной авиации, в том числе закладываются основы для создания перспективных самолётов ВТА сверхтяжелого и легкого классов.

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) в 2023 году передала Минобороны шесть военно-транспортных Ил-76, собранных на заводе в Ульяновске, в планах довести производство до 18 машин в год, сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь в интервью телеканалу "Россия 24".

"Огромное количество этих самолётов потребуется министерству обороны в ближайшие годы. План производства - выйти на 18 минимум самолётов в год в Ульяновске, в этом году сдали шесть, это дорогого стоит", - сказал Слюсарь. По его словам, Ил-76 является основной машиной, обеспечивающей логистику и доставку грузов в ходе спецоперации. Слюсарь напомнил, что раньше эти машины проводились в Ташкенте. Те самолёты, которые собирают в Ульяновске, получили 70 новых систем, новые двигатели и новое бортовое оборудование.

Гендиректор ОАК похвалил завод в Ульяновске за шесть Ил-76, потому что до этого он серийную технику практически не производил. "Для него важно было разогнаться, войти опять в команду, в семью серийных заводов… Сдать в этом году шесть машин в интересах Минобороны - это большая работа, огромное им за это спасибо", - добавил Слюсарь.

Со стороны bmpd укажем, что таким образом ВКС России был передан (по имеющейся информации, 24 декабря) шестой построенный в 2023 году на филиале ПАО "Ил" - "Авиастар" (в составе ОАК) в Ульяновске военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А, который имеет предположительный регистрационный номер RF-78673. По известным данным, он был выкачен в Ульяновске 26 ноября 2023 года и совершил первый полет 3 декабря. Это в целом 24-й построенный самолёт этого типа (включая прототип).

Ранее 30 мая 2023 года ВКС России был передан первый изготовленный в Ульяновске в этом году самолет Ил-76МД-90А с регистрационным номером RF-78668 (предположительный серийный номер 0303), 11 августа был передан второй самолет с предположительным регистрационным номером RF-78669 (предположительный серийный номер 0304), 4 октября был передан третий самолет с предположительным регистрационным номером RF-78670 (предположительный серийный номер 0305), 18 октября был сдан четвертый самолет с предположительным регистрационным номером RF-78671, а 21 декабря был передан пятый самолет с предположительным регистрационным номером RF-78672.

Сданный же теперь самолёт стал, видимо, седьмым, построенным по контракту 2020 года с Министерством обороны России на постройку заводом "Авиастар" 14 самолетов Ил-76МД-90А до 2028 года. Напомним, что изначально строительство самолетов Ил-76МД-90А на "Авиастаре" велось по контракту с Министерством обороны России от октября 2012 года на производство 39 единиц Ил-76МД-90А на сумму 139,42 млрд рублей. Ввиду сильного затягивания реализации контракта и роста фактической стоимости самолётов, в мае 2020 года Министерство обороны России на новых условиях перезаключило с "Авиастаром" контракт на поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. По новым условиям, по старому контракту 2012 года заводом теперь должно было быть сдано суммарно 13 самолетов Ил-76МД-90А (контракт был в итоге завершен с поставкой в 2022 году самолета с серийным номером 0301), а с 2021 года должен был вступить в силу новый контракт на поставку до 2028 года 14 таких самолетов - первым построенным по нему бортом стал 0302 (RF-78667), сданный в конце 2022 года.

В 2022 году завод "Авиастар" сдал Министерству обороны России пять самолетов Ил-76МД-90А, а теперь в 2023 году сдал шесть таких самолетов.