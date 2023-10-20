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ВКС России получили третий в 2023 году новый самолёт Ил-76МД-90А

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Как сообщило 18 октября 2023 года ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", в филиале ПАО "Ил" - Авиастар" (входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Госкорпорации Ростех) в Ульяновске изготовлен и передан Министерству обороны Российской Федерации очередной тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А.

Третий построенный в 2023 году на ульяновском филиале ПАО "Ил" - "Авиастар" (входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Госкорпорации Ростех) и переданный ВКС России военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (регистрационный номер RF-78670, предположительный серийный номер 0305). Регистрационные номера самолета на снимке заретушированы. Ульяновск, октябрь 2023 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

"Новый самолет пополнил авиационный полк военно-транспортной авиации (ВТА). Завод выполняет свои обязательства по строительству воздушных судов в рамках производственной программы 2023 года с целью обеспечения ВТА современными транспортниками, востребованными сегодня в войсках. О необходимости существенного увеличения парка Ил-76МД-90А, которые мы изготавливаем, говорил во время недавнего визита на Авиастар Министр обороны России Сергей Шойгу", - отметил директор филиала ПАО "Ил" -Авиастар Сергей Шереметов.

Со стороны bmpd укажем, что, по имеющейся информации, таким образом ВКС России передан третий построенный в 2023 году на филиале ПАО "Ил" - "Авиастар" (в составе ОАК) в Ульяновске военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А, который имеет регистрационный номер RF-78670 (предположительный серийный номер 0305). По известным данным, он совершил первый полет в Ульяновске 28 августа 2023 года. Это в целом 21-й построенный самолёт этого типа (включая прототип).

Ранее 30 мая 2023 года ВКС России был передан первый изготовленный в Ульяновске в этом году самолет Ил-76МД-90А с регистрационным номером RF-78668 (предположительный серийный номер 0303), а 11 августа был передан второй самолет с предположительным регистрационным номером RF-78669 (предположительный серийный номер 0304).

Сообщается, что 9 октября в Ульяновске совершил первый полет четвертый самолет Ил-76МД-90А производственной программы 2023 года.

Сданный же теперь самолёт с предположительным серийным номером 0305, стал, видимо, четвертым, построенным по контракту 2020 года с Министерством обороны России на постройку заводом "Авиастар" 14 самолетов Ил-76МД-90А до 2028 года. Напомним, что изначально строительство самолетов Ил-76МД-90А на "Авиастаре" велось по контракту с Министерством обороны России от октября 2012 года на производство 39 единиц Ил-76МД-90А на сумму 139,42 млрд рублей. Ввиду сильного затягивания реализации контракта и роста фактической стоимости самолётов, в мае 2020 года Министерство обороны России на новых условиях перезаключило с "Авиастаром" контракт на поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. По новым условиям, по старому контракту 2012 года заводом теперь должно было быть сдано суммарно 13 самолетов Ил-76МД-90А (контракт был в итоге завершен с поставкой в 2022 году самолета с серийным номером 0301), а с 2021 года должен был вступить в силу новый контракт на поставку до 2028 года 14 таких самолетов - первым построенным по нему бортом стал 0302 (RF-78667), сданный в конце 2022 года.

В 2022 году завод "Авиастар" сдал Министерству обороны России пять самолетов Ил-76МД-90А.

Третий построенный в 2023 году на ульяновском филиале ПАО "Ил" - "Авиастар" (входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Госкорпорации Ростех) и переданный ВКС России военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (регистрационный номер RF-78670, предположительный серийный номер 0305). Регистрационные номера самолета на снимке заретушированы. Ульяновск, октябрь 2023 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

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Страны
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
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