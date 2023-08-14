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ВКС России получили второй в 2023 году новый самолёт Ил-76МД-90А

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Как сообщило 11 августа 2023 года ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", в филиале ПАО "Ил" - Авиастар" (входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Госкорпорации Ростех) в Ульяновске изготовлен и передан заказчику очередной тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. Новое воздушное судно пополнило авиационный полк Военно-транспортной авиации (ВТА) России.

Второй построенный в 2023 году на ульяновском филиале ПАО "Ил" - "Авиастар" (входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Госкорпорации Ростех) и переданный ВКС России военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (регистрационный номер RF-78669, предположительный серийный номер 0304). Регистрационные номера самолета на снимке заретушированы. Ульяновск, август 2023 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

"Это вторая машина, изготовленная в рамках производственной программы текущего года. Авиастар выполняет свои обязательства по обеспечению военно-транспортной авиации современными надежными самолетами. Мы продолжаем масштабное техперевооружение и модернизацию технологических мощностей, повышаем заработную плату работников, благоустраиваем заводскую территорию, тем самым, обеспечивая наращивание объемов производства и привлекательность Авиастара, как работодателя. Дополнительно совершенствуем комплекс мер для привлечения новых сотрудников на наше предприятие. Все это создает уверенный трек развития", - сообщил управляющий директор ПАО "Ил" Даниил Бренерман.

Со стороны bmpd укажем, что, по имеющейся информации, таким образом ВКС России передан второй построенный в 2023 году на филиале ПАО "Ил" - "Авиастар" (в составе ОАК) в Ульяновске военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А, который имеет регистрационный номер RF-78669 (предположительный серийный номер 0304). По известным данным, он совершил первый полет в Ульяновске 10 июня 2023 года. Это в целом 20-й построенный самолёт этого типа (включая прототип).

Ранее 30 мая 2023 года ВКС России был передан первый изготовленный в Ульяновске в этом году самолет Ил-76МД-90А с регистрационным номером RF-78668 (предположительный серийный номер 0303).

Сданный теперь самолёт с предположительным серийным номером 0304, стал, видимо, третьим, построенным по контракту 2020 года с Министерством обороны России на постройку заводом "Авиастар" 14 самолетов Ил-76МД-90А до 2028 года. Напомним, что изначально строительство самолетов Ил-76МД-90А на "Авиастаре" велось по контракту с Министерством обороны России от октября 2012 года на производство 39 единиц Ил-76МД-90А на сумму 139,42 млрд рублей. Ввиду сильного затягивания реализации контракта и роста фактической стоимости самолётов, в мае 2020 года Министерство обороны России на новых условиях перезаключило с "Авиастаром" контракт на поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. По новым условиям, по старому контракту 2012 года заводом теперь должно было быть сдано суммарно 13 самолетов Ил-76МД-90А (контракт был в итоге завершен с поставкой в 2022 году самолета с серийным номером 0301), а с 2021 года должен был вступить в силу новый контракт на поставку до 2028 года 14 таких самолетов - первым построенным по нему бортом стал 0302 (RF-78667), сданный в конце 2022 года.

В 2022 году завод "Авиастар" сдал Министерству обороны России пять самолетов Ил-76МД-90А.

Второй построенный в 2023 году на ульяновском филиале ПАО "Ил" - "Авиастар" (входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Госкорпорации Ростех) и переданный ВКС России военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (регистрационный номер RF-78669, предположительный серийный номер 0304). Регистрационные номера самолета на снимках заретушированы. Ульяновск, август 2023 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

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Ил-476
Ил-76
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Компании
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