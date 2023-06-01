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ВКС России поставлен новый самолёт Ил-76МД-90А

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Как сообщило 30 мая 2023 года ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", новый тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, изготовленный в филиале ПАО "Ил" - "Авиастар" (входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации Госкорпорации Ростех), передан заказчику - Министерству обороны Российской Федерации.

Первый построенный в 2023 году на ульяновском филиале ПАО "Ил" - "Авиастар" (входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Госкорпорации Ростех) и переданный ВКС России военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (регистрационный номер RF-78668, предположительный серийный номер 0303). Регистрационные номера самолета на снимке заретушированы. Ульяновск, май 2023 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Наземные и летные испытания самолета прошли успешно, в установленные сроки. Новый транспортник пополнил авиаполк военно-транспортной авиации.

Ил-76МД-90А создан из отечественных комплектующих. У модернизированного самолета улучшены основные характеристики по сравнению с предыдущими версиями. В частности, повышены дальность полета и перевозимая нагрузка, а также улучшена точность самолетовождения и десантирования, качество радиосвязи.

Сегодня в производстве Авиастара в различной степени готовности находятся несколько транспортных самолетов Ил-76МД-90А, предусмотренных производственной программой 2023 года. В заготовительных цехах создается задел на ближайшую перспективу.

Со стороны bmpd укажем, что, по имеющейся информации, таким образом ВКС России передан построенный на филиале ПАО "Ил" - "Авиастар" (в составе ОАК) в Ульяновске военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А с регистрационным номером RF-78668 (предположительный серийный номер 0303). Это первый самолёт Ил-76МД-90А, построенный в 2023 году, и в целом 19-й построенный самолёт этого типа (включая прототип).

Сданный теперь самолёт с предположительным серийным номером 0303, стал, видимо, вторым, построенным по контракту 2014 года с Министерством обороны России на постройку заводом "Авиастар" 14 самолетов Ил-76МД-90А до 2028 года. Напомним, что изначально строительство самолетов Ил-76МД-90А на "Авиастаре" велось по контракту с Министерством обороны России от октября 2012 года на производство 39 единиц Ил-76МД-90А на сумму 139,42 млрд рублей. Ввиду сильного затягивания реализации контракта и роста фактической стоимости самолётов, в мае 2020 года Министерство обороны России на новых условиях перезаключило с "Авиастаром" контракт на поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. По новым условиям, по старому контракту 2012 года заводом теперь должно было быть сдано суммарно 13 самолетов Ил-76МД-90А (контракт был в итоге завершен с поставкой в 2022 году самолета с серийным номером 0301), а с 2021 года должен был вступить в силу новый контракт на поставку до 2028 года 14 таких самолетов - первым построенным по нему бортом стал 0302 (RF-78667), сданный в конце 2022 года.

В 2022 году завод "Авиастар" сдал Министерству обороны России пять самолетов Ил-76МД-90А.

Первый построенный в 2023 году на ульяновском филиале ПАО "Ил" - "Авиастар" (входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Госкорпорации Ростех) и переданный ВКС России военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (регистрационный номер RF-78668, предположительный серийный номер 0303). Регистрационные номера самолета на снимке заретушированы. Ульяновск, май 2023 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

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Страны
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
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2 комментария
№1
01.06.2023 14:52
А где же обещанные А-100?

К 30-му обещают начать производство ПД-35. Сроки сдвинулись. На МАКСе покажут его газогенератор.
Значит могут и продлить контракт на самолёты с ПС-90А.
Но уже сейчас планируют испытывать прототипы новых композитных лопаток на ЛЛ в составе ПД-14 (диаметр 1.9м). Как пишут, амриканцы и европейцы потратили 20 лет на создание годного материала для композитных лопаток двигателей большого диаметра... Диаметр ПД-35 - 3.5 метра.
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№2
01.06.2023 15:59
Похоже, 6 машин в год так и пойдет навечно в серии. ВДВ эшников с Ил-76 переведут в вертолетчики,  не зря 100 машин Ми-26 в наличии, моторы на базе ПД-8 запускают серийно и модернизируют вертолет в Ми-26Т. Для длительной СВО так лучше.
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