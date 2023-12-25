ВКС России получили пятый в 2023 году новый самолёт Ил-76МД-90А

Как сообщило 21 декабря 2023 года ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", филиал ПАО "Ил" - Авиастар" (входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Госкорпорации Ростех) в Ульяновске изготовил и передал Министерству обороны Российской Федерации очередной серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А.

Пятый построенный в 2023 году на ульяновском филиале ПАО "Ил" - "Авиастар" (входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Госкорпорации Ростех) и переданный ВКС России военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (предположительный регистрационный номер RF-78672, регистрационные номера самолета на снимке заретушированы). Ульяновск, декабрь 2023 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

"В завершающей стадии заводских испытаний находится еще одно воздушное судно по программе текущего года. Мы своевременно выполним обязательства по поставкам военных транспортников в Минобороны России, - сообщил управляющий директор ПАО "Ил" Даниил Бренерман. - Филиал ПАО "Ил" - Авиастар продолжает наращивать темпы производства и выпуск продукции. Мы планируем дальнейшее увеличение серии. Уже сейчас создается производственный задел на будущий год".

Со стороны bmpd укажем, что таким образом ВКС России передан пятый построенный в 2023 году на филиале ПАО "Ил" - "Авиастар" (в составе ОАК) в Ульяновске военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А, который имеет предположительный регистрационный номер RF-78672. По известным данным, он совершил первый полет в Ульяновске 11 ноября 2023 года. Это в целом 23-й построенный самолёт этого типа (включая прототип).

Ранее 30 мая 2023 года ВКС России был передан первый изготовленный в Ульяновске в этом году самолет Ил-76МД-90А с регистрационным номером RF-78668 (предположительный серийный номер 0303), 11 августа был передан второй самолет с предположительным регистрационным номером RF-78669 (предположительный серийный номер 0304), 4 октября был передан третий самолет с предположительным регистрационным номером RF-78670 (предположительный серийный номер 0305), а 18 октября был сдан четвертый самолет с предположительным регистрационным номером RF-78671.

Сданный же теперь самолёт стал, видимо, шестым, построенным по контракту 2020 года с Министерством обороны России на постройку заводом "Авиастар" 14 самолетов Ил-76МД-90А до 2028 года. Напомним, что изначально строительство самолетов Ил-76МД-90А на "Авиастаре" велось по контракту с Министерством обороны России от октября 2012 года на производство 39 единиц Ил-76МД-90А на сумму 139,42 млрд рублей. Ввиду сильного затягивания реализации контракта и роста фактической стоимости самолётов, в мае 2020 года Министерство обороны России на новых условиях перезаключило с "Авиастаром" контракт на поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. По новым условиям, по старому контракту 2012 года заводом теперь должно было быть сдано суммарно 13 самолетов Ил-76МД-90А (контракт был в итоге завершен с поставкой в 2022 году самолета с серийным номером 0301), а с 2021 года должен был вступить в силу новый контракт на поставку до 2028 года 14 таких самолетов - первым построенным по нему бортом стал 0302 (RF-78667), сданный в конце 2022 года.

В 2022 году завод "Авиастар" сдал Министерству обороны России пять самолетов Ил-76МД-90А, а в 2023 году изготовил шесть самолетов, из которых уже сданы пять.

Пятый построенный в 2023 году на ульяновском филиале ПАО "Ил" - "Авиастар" (входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Госкорпорации Ростех) и переданный ВКС России военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (предположительный регистрационный номер RF-78672, регистрационные номера самолета на снимке заретушированы). Ульяновск, декабрь 2023 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"