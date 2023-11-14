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Военное обозрение

Российский эксперт ответил на вопрос о возможной нише боевого применения нового однодвигательного истребителя Су-75

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Источник изображения: topwar.ru

Российский перспективный легкий однодвигательный самолет Су-75 Checkmate вышел на этап изготовления опытных образцов, которые должны появиться в 2025 году. По планам ОАК, в серию самолет пойдет в 2026-2027 годах, может чуть позже, учитывая небольшие сдвиги из-за внесения изменений в конструкцию. Будут его закупать и российские ВКС.

На этом фоне возникает вопрос, какова в перспективе может быть ниша боевого применения новейшего истребителя Су-75, в чем ее вероятное отличие от применения истребителя пятого поколения Су-57? На вопрос "Военного обозрения" согласился ответить член Совета высшего офицерского состава Общероссийской организации "Офицеры России", заслуженный военный летчик РФ, экс-начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Минобороны РФ Владимир Попов.

По словам российского эксперта, Су-75 - это, в первую очередь, легкий однодвигательный истребитель, отличающийся от двухдвигательного Су-57. Во-первых, он будет значительно дешевле и экономичнее, во-вторых, спектр выполняемых им задач будет не такой широкий, поскольку вооружения у него будет явно меньше. Также будет различаться эффективность боевого применения этих двух самолетов пятого поколения. Возможно, у него не будет той универсальности, которая имеется у Су-57.

Попов считает, что возможности Су-75 будут чуть ниже возможностей Су-57, где-то на уровне истребителей поколения 4 с несколькими "плюсами". По его словам, для сравнения нужны "одноклассники" нашего истребителя, сейчас просто не с чем сравнивать. Су-75 все же однодвигательный, России только придется привыкать к легкому истребителю, поскольку все последне время мы выпускали исключительно двухдвигательные машины. В общем, свою нишу Су-75 обязательно найдет, и она будет отличаться от Су-57, так как это легкий истребитель, что означает меньше вооружения, меньше выполняемых задач, меньше надежности, меньше многофункциональности.

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Страны
Россия
Продукция
Checkmate
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Проекты
Истребитель 5 поколения
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