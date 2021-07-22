Облик перспективного легкого однодвигательного истребителя пятого поколения ЛТС

На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в Жуковском 20 июля 2021 года состоялась официальная презентация Государственной корпорацией Ростех и АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) российского перспективного легкого однодвигательного истребителя пятого поколения под коммерческим названием Checkmate, разрабатываемого ПАО "Компания "Сухой" (в составе ОАК) по программе ЛТС ("Легкий тактический самолет"). Появление разработанного в условиях секретности самолета ЛТС, о предстоящей презентации которого было объявлено только 13 июля, стало большим сюрпризом для всей авиационной общественности.

Явление ЛТС, безусловно, - значительное событие для российской военной авиации, поскольку речь идет о создании второй (после Т-50/Су-57) потенциально серийной полностью новой отечественной боевой авиационной платформы за четыре десятилетия - со времен первого полета Ту-160. Наш блог сделал попытку суммировать известные к настоящему времени и обнародованные в ходе презентации сведения о самолете ЛТС.

Официальная презентация на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в Жуковском первого опытно-экспериментального образца (пока нелетного) российского перспективного легкого однодвигательного истребителя пятого поколения под коммерческим названием Checkmate, разрабатываемого ПАО "Компания "Сухой" (в составе АО "Объединенная авиастроительная корпорация") по программе ЛТС ("Легкий тактический самолет"), 20.07.2021 (с) Михаил Жердев

- Представленный на презентации образец ЛТС оказался не макетом, а. как заявил заместитель главного конструктора ЛТС Алексей Булатов, опытно-экспериментальным образцом, пока в нелетной конфигурации для наземных испытаний (видимо, аналог КНС - комплексного натурного стенда), но планируемой к доработке в летный образец: "это самолет, который в воздух и поднимется. Необходимы, конечно, работы по подготовке его к полету. Меньше чем через год у нас закончатся статические испытания самолета, которые позволят нам выйти на организацию первого полета".

- Представленный образец несет бортовой номер "75". Предположительно, в ОКБ "Сухого" проект проходил под индексом Т-75. В свою очередь, Булатов заявил, что ОКБ предлагает для варианта самолета для "внутреннего" присвоить индекс Су-75.

- На образце размещена эмблема Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (филиала ПАО "Компания "Сухой"), что, видимо, указывает на место постройки как опытных, так в дальнейшем и серийных самолетов.

- Со стороны ОАК было заявлено, что самолет был "разработан немногим более чем за год". Слово "разработан" в принципе может иметь разнообразные трактовки, но о программе ЛТС известно минимум с 2018 года.

- Самолет официально считается разработанным ОАК в инициативном порядке без задания Министерства обороны России и на собственные средства ОАК. Можно предположить, что фактически часть финансирования поступала по линии Министерства промышленности и торговли России (как было в свое время с программой ПАК ФА), и, видимо, работы все равно координировались с военными. Возможно, что часть финансирования поступила из иностранного источника (не исключено, что ОАЭ, в соответствии с соглашением 2017 года).

- Первый полет прототипа ЛТС намечен на 2023 год, постройка следующих летных опытных образцов - на 2024-2025 годы, завершение государственных испытаний - на 2026 год. Первая поставка заказчикам должна состояться через 5,5 лет, то есть в конце 2026 года.

- Сообщено, что ЛТС спроектирован с использованием научно-технического задела, полученного при создании самолета Су-57 по программе ПАК ФА, и с широким применением суперкомпьютерных технологий, и что фактически он является первым российским самолетом, который был полностью просчитан цифровыми методами (аналог разрекламированного американского подхода с e-серией).

- Как можно судить, в ЛТС действительно широко использованы элементы конструкции и систем Су-57, делая его отчасти однодвигательным вариантом последнего.

- Из характеристик самолета ЛТС на презентации было сообщено, что он должен иметь скорость до М=1,8-2, дальность полета 3000 км, потолок 16,5 км, допустимую перегрузку 8g, максимальный вес боевой нагрузки 7400 кг. Главный конструктор ЛТС Михаил Стрелец заявил, что у ЛТС "самая большая для "легких" самолетов дальность полета и длительность барражирования при поиске цели или ожидании целеуказания, самая высокая грузоподъемность".

- В то же время неизвестны весовые характеристики самолета и его двигатель. Ранее для "перспективного однодвигательного истребителя" заявлялось, что "самолет должен иметь взлетную массу не более 18 тонн..., а показатель тяговооруженности (соотношение массы и тяги двигателя) составит не менее единицы", из чего можно было сделать вывод, что едиинственным применимым для достижения такого показателя двигателем яаляется перспективный двигатель "Изделие 30" с расчетной тягой на форсаже до 18 тонн. Однако теперь на презентации Булатов заявил, что "двигатель будет в классе 14,5-16 т. Этот двигатель сделан на основе задела Объединенной двигателестроительной корпорации, будет еще более совершенный на этом самолете". Из этого можно заключить, что в обозримом будущем на ЛТС предполагается использовать некие модифицированные варианты двигателей АЛ-31ФН серий 3 и 4 и/или АЛ-41Ф-1 - и, видимо, тяговооруженность самолета будет менее единицы.

- Двигатель использует управляемый вектор тяги. Делаются заявления о возможности создания варианта ЛТС то ли с вертикальным, то ли с укороченным взлетом и посадкой, хотя неясно, как это может быть реализовано (отклонения тяги главного двигателя и/или, установка дополнительного подъемного двигателя?).

- Самолет оснащен встроенной вспомогательной силовой установкой.

- Характерными чертами облика ЛТС является подфюзеляжный воздухозаборник, а также отсутствие стабилизаторов хвостового оперения. В тоже время, возможно, отчасти их роль выполняют управляемые поверхности по бокам двигателя. Кили, видимо, замствованы с Су-57.

- БРЭО ЛТС, видимо, основано на БРЭО самолета Су-57, а РЛС с АФАР, предположительно, будет уменьшенным по числу модулей вариантом РЛС Н036 с Су-57. Для РЛС ЛТС заявлена возможность одновременного сопровождения 30 воздушных целей и стрельбы по шести из них (это примерно вдвое меньше, чем ранее рекламировавшиеся показатели для Н036).

- Самолет создан с открытой архитектурой, поэтому при желании заказчика на ЛТС возможна установка другого оборудования российского или иностранного производства.

- В тоже время на ЛТС установлена под фюзеляжем новая оптико-локационная станция ("широкодиапазонная система всеракурсного обзора"), по своему "граненому" внешнему виду схожая с ОЛС AAQ-40 EOTS истребителя Lockheed Martin F-35 (на последнем она является выдвижной).

- Еще одной системой, идеологически, видимо, заимствованной с F-35, является заявленная для ЛТС "автоматизированная система логистической поддержки Matreshka. С помощью новейших методов предиктивной аналитики система позволит отслеживать техническое состояние самолета в режиме реального времени на протяжении всего жизненного цикла. Это даст возможность спланировать профилактические и ремонтные работы, значительно снизить стоимость и повысить эффективность послепродажного обслуживания", - судя по описанию, это выглядит как аналог американских сетевых систем технической поддержки ALIS и ODIN на F-35.

- Самолет ЛТС, видимо, лишен встроенного пушечного вооружения (еще один привет от F-35В/С). Главный конструктор ЛТС Михал Стрелец упомянул пушечное вооружение только в контексте "подвесных пушечных контейнеров", которые могут быть установлены в отсеках вооружения. Глава Ростеха Чемезов также сказал что "пушка будет установлена" в контексте перечисления подвесного вооружения самолета общей массой 7400 кг.

- Основное подвесное вооружение ЛТС размещается во внутренних отсеках. Имеется один большой подфюзеляжный отсек вооружения (на три управляемые ракеты класса "воздух-воздух" или две "воздух-поверхность") и два небольших отсека по бортам спереди (каждый на одну ракету класса "воздух-воздух"). Таким образом, ЛТС способен нести максимум пять ракет класса "воздух-воздух" во внутренних отсеках. Кроме того, видимо, будут иметься четыре подкрыльевых узла внешней подвески.Во внутренних отсеках возможна установка дополнительных топливных баков.

- В составе вооружения ЛТС на презентации были заявлены управляемые ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-СД и РВВ-МД, управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" Х-31ПД, Х-35УЭ, Х-38МЛЭ(МТЭ), Х-58УШКЭ, Х-59МК, "Гром-Э1" и "Гром-Э2", управляемые авиационные бомбы КАБ-250ЛГ-Э, К08БЕ и К029БЕ, неуправляемые ракеты С-8 и С-13, неуправляемые авиационные бомбы калибров 100, 250 и 500 кг, а также, видимо, подвесная пушка. На презентации в подфюзеляжном отсеке выставленного образца были размещены по одной ракете Х-38МЛЭ и "Гром-Э1", а рядом с самолетом выставлены ракеты Х-59МК и РВВ-СД и РВВ-МД.

- Для серийного самолета ЛТС Чемезовым заявлена очень низкая стоимость образца 25-30 млн долл. Также Стрелец заявил, что ЛТС "получит в семь раз меньшую стоимость летного часа", чем F-35 (cейчас для F-35 она оценивается в 31-33 тыс долл).

- Согласно заявлению Стрельца, "в соответствии с пожеланиями заказчика новый истребитель может быть в двухместном, опционально-пилотируемом и беспилотном исполнении. ЛТС Checkmate был заложен как платформа с модульным модификационным потенциалом. Это реализуется за счет замены головной части фюзеляжа и адаптации систем на заводе-изготовителе". В презентации было заявлено, что "создается беспилотная версия". В свою очередь, глава ОАК Слюсарь заявил, что "предполагается развитие нескольких вариантов, включая беспилотную и морскую версии. Корабельная, беспилотная, двухместная. Адаптация под эти версии будет с минимальными изменениями".

- Заявлено, что как пилотируемые версии ЛТС, так и его беспилотные модификации будут способны действовать в сетецентрической боевой системе и работать в составе группы пилотируемых и беспилотных самолетов. "Мы планируем проводить такие испытания" - заявил главный конструктор ЛТС Стрелец.

- Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что РФ имеет якорного заказчика на новый легкий истребитель Checkmate. "Уже есть, для него и делаем", - сказал Борисов на авиасалоне МАКС-2021. Он пояснил, что речь идет об иностранных ВВС.

Официальная презентация на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в Жуковском первого опытно-экспериментального образца (пока нелетного) российского перспективного легкого однодвигательного истребителя пятого поколения под коммерческим названием Checkmate, разрабатываемого ПАО "Компания "Сухой" (в составе АО "Объединенная авиастроительная корпорация") по программе ЛТС ("Легкий тактический самолет"), 20.07.2021 (с) снимки с веб-ресурса paralay.iboards.ru и из различных Телеграм-каналов

Кабина представленного образца ЛТС (с) кадр из видео презентации

Ракеты Х-59МК, РВВ-СД и РВВ-МД, выставленные на презентации (с) Михаил Жердев

Cамолет ЛТС получит "автоматизированную систему логистической поддержки" Matreshka (с) кадр с презентации (via Михаил ердев)

На презентации в подфюзеляжном отсеке вооружения выставленного образца были размещены по одной ракете Х-38МЛЭ и "Гром-Э1" (с) кадр из видео презентации

Вооружение самолета ЛТС (с) кадры из видео презентации

Характеристики самолета ЛТС (с) кадры с видео презентации

Официальные рендеры самолета ЛТС, распространенные ГК "Ростех" (с) ГК "Ростех"

Официальное видео ОАК с презентации: