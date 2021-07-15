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bmpd.livejournal.com

На авиасалоне МАКС-2021 будет представлен новый российский боевой самолет

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Как сообщила 13 июля 2021 года Государственная корпорация Ростех, входящая в его состав Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) презентует принципиально новый военный самолет 20 июля - в первый день Международного авиационно-космическом салона МАКС-2021 в городе Жуковский.

Предполагаемый силуэт нового боевого самолета из презентационого ролика-тизера ГК "Ростех" (с) ГК "Ростех"

В пресс-релизе ГК Ростех говорится:

Сегодня в полночь на странице проекта активировался обратный отсчет до премьеры самолета. Презентацию новинки можно будет увидеть онлайн на YouTube-каналах Госкорпорации Ростех, Объединенной авиастроительной корпорации, а также на странице проекта.

"Россия - одна из немногих стран мира, обладающая технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов, а также признанный "законодатель мод" в создании боевых самолетов. Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом", - рассказал представитель Ростеха.

Отдельные элементы новой машины уже можно увидеть в видеоролике, опубликованном на странице проекта по адресу - checkmate.uacrussia.ru. Также в ролике скрыты аллюзии на ключевые особенности и уникальные свойства проекта.

В этом году Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 отметит свое пятнадцатилетие. Авиасалон пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Все мероприятия в рамках МАКС-2021 будут проводится с учетом требований противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Со стороны bmpd укажем, что, предположительно, речь идет о презентации на МАКС-2021 перспективного легкого однодвигательного истребителя пятого поколения, разрабатывемого входящим в состав ОАК ПАО "Компания "Сухой". По одному из предположений, проект обозначается как ЛТС ("Легкий тактический самолет"). Наиболее вероятно, что на МАКС-2021 будет представлен не прототип, а полноразмерный макет нового самолета. Самолет, видимо, должен быть оснащен одним двигателем "изделие 30".

Напомним, что в мае 2021 года информационное агентство ТАСС со ссылкой на "источник в авиастроительной отрасли" сообщило, что компания "Сухой" разрабатывает первый российский однодвигательный легкий тактический истребитель, обладающий сверхзвуковой скоростью и малой радиолокационной заметностью. Источник заявил, что это должен быть "самолет взлетной массой до 18 тонн, который будет развивать максимальную скорость полета более 2 Махов, а также обладает сверхманевренностью и улучшенными взлетно-посадочными характеристиками за счет отклоняемого вектора тяги двигателя, показатель тяговооруженности самолета не менее 1".

Ранее в декабре 2020 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил журналистам, что Ростех в инициативном порядке прорабатывает концепцию перспективного однодвигательного самолета в легком и среднем классах. По его словам, это может быть универсальная платформа в пилотируемом и беспилотном вариантах. Разработка делается инициативно без средств бюджета.

Судя по видеоролику Ростеха, проект нового легкого истребителя в значительной мере ориентирован на экспортный рынок - в ролике фигурируют представители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Индии, Вьетнама и Аргентины. Следует упомянуть, что в феврале 2017 года Россия и ОАЭ подписали соглашение о развитии промышленной кооперации в области военно-технической продукции, в рамках которого, в числе прочего, предусматривалась совместная разработка легкого истребителя пятого поколения. Однако с тех пор об участии эмиратской стороны в проекте информации не появлялось.

Видеоролик-тизер ГК Ростех:

Возможное изображение нового боевого самолета с шнврона одного из участников презентационого ролика-тизера ГК "Ростех" (с) ГК "Ростех"

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Страны
Аргентина
Вьетнам
Индия
ОАЭ
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ОАК
Ростех
Сухой ПАО
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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