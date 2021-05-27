"Сухой" разрабатывает однодвигательный истребитель

Как сообщило 26 мая 2021 года информационное агентство ТАСС, компания "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") разрабатывает первый российский однодвигательный легкий тактический истребитель, обладающий сверхзвуковой скоростью и малой радиолокационной заметностью. Об этом сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

Фрагмент модели неизвестного проекта истребителя на рабочем столе заместителя председателя Правительства Российской Федерации Юрия Борисова, декабрь 2020 года (с) Владислав Шатило / РБК

"Компания "Сухой" разрабатывает первый в современной истории России однодвигательный легкий тактический самолет взлетной массой до 18 тонн. Самолет будет развивать максимальную скорость полета более 2 махов, а также обладает сверхманевренностью и улучшенными взлетно-посадочными характеристиками за счет отклоняемого вектора тяги двигателя, показатель тяговооруженности самолета не менее 1", - сказал собеседник агентства.

В декабре 2020 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил журналистам, что Ростех в инициативном порядке прорабатывает концепцию перспективного однодвигательного самолета в легком и среднем классах. По его словам, это может быть универсальная платформа в пилотируемом и беспилотном вариантах. Разработка делается инициативно без средств бюджета.

Фрагмент модели неизвестного проекта истребителя на рабочем столе заместителя председателя Правительства Российской Федерации Юрия Борисова, декабрь 2020 года (с) Владислав Шатило / РБК