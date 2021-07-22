Состоялась официальная презентация перспективного российского легкого истребителя ЛТС

Как сообщило АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), Президент России Владимир Путин 20 июля 2021 года посетил Международный авиакосмический салон МАКС-2021 в Жуковском. После завершения торжественной церемонии открытия глава государства прибыл в выставочный павильон компании "Сухой", где глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь презентовали Путину новый истребитель ЛТС "Checkmate".

Официальная презентация на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в Жуковском первого опытно-экспериментального образца (пока нелетного) российского перспективного легкого однодвигательного истребителя пятого поколения под коммерческим названием Checkmate, разрабатываемого ПАО "Компания "Сухой" (в составе АО "Объединенная авиастроительная корпорация") по программе ЛТС ("Легкий тактический самолет"), 20.07.2021 (с) Сергей Фадеичев / ТАСС

ЛТС - легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, аналогов которому в России еще не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения. Истребитель обладает малой заметностью и высокими летно-техническими характеристиками. В работе над проектом ЛТС "Checkmate" широко применяются суперкомпьютерные технологии.

Юрий Слюсарь в ходе презентации нового истребителя рассказал президенту страны о высоких технических характеристиках машины, а также подчеркнул, что ЛТС - это многофункциональная платформа нового поколения, которую отличают возможности адаптации под потребности конкретного заказчика, низкая стоимость эксплуатации и широкие боевые возможности.

Информационное агентство ТАСС, в свою очередь, сообщило, что Госкорпорация "Ростех" представила новейший российский однодвигательный истребитель Checkmate в ходе авиасалона МАКС-2021, проходящего в Жуковском.

Двухкилевой фюзеляж легкого тактического самолета (ЛТС) выполнен с применением технологий малозаметности. Беспереплетный каплевидный фонарь одноместной кабины пилота сдвигается вверх. На истребитель нанесен бортовой номер 75 "синий", на киле расположен регистрационный номер RF-00075.

Новейший истребитель оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения. Рядом с машиной были размещены три образца ракетного вооружения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Самолет окрашен в серую камуфляжную схему. Перед кабиной пилота расположена оптико-локационная станция. Самолет оснащается системой интеллектуального технического обслуживания "Матрешка".

ТАСС собрал главные факты о новом самолете.

Характеристики Checkmate

Новый самолет создан Ростехом в инициативном порядке на базе Су-57. В ходе презентации был озвучен ряд характеристик новейшей машины. Самолет может оснащаться пятью ракетами класса "воздух - воздух". Его скорость составит 1,8 Маха а боевой радиус - 3 тыс. км. Он может оснащаться полным спектром вооружений номенклатуры авиационных средств поражения, которыми оснащается истребитель пятого поколения Су-57.

Масса полезной нагрузки превысит более семи тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей.

Машина будет оснащаться высокоэффективной силовой установкой. "Двигатель будет в классе 14,5-16 т. Этот двигатель сделан на основе задела Объединенной двигателестроительной корпорации, будет еще более совершенный на этом самолете", - сообщил в ходе презентации машины заместитель главного конструктора Checkmate Алексей Булатов.

Летные испытания

Как отметил в ходе презентации генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию "Ростех") Юрий Слюсарь, Checkmate поднимется в воздух в 2023 году.

Как в свою очередь сообщил Булатов, первый полет выполнит машина, представленная на МАКС-2021. "Перед вами стоит образец - это не просто макет, это не просто демонстратор. Это самолет, который в воздух и поднимется. Необходимы, конечно, работы по подготовке его к полету. Меньше чем через год у нас закончатся статические испытания самолета, которые позволят нам выйти на организацию первого полета", - добавил Булатов.

По сравнению с аналогами Checkmate отличается более высокими характеристиками. "Если сравнивать с американским истребителем F-35, его ближайшим аналогом, это другой самолет. Больше скорость, больше дальность, большая грузоподъемность. Новые качества. Гораздо лучшая малозаметность реализована здесь. Я бы не сказал, что корректное сравнение с каким-то самолетом. У него уникальная аэродинамическая схема", - сообщил Булатов.

Дальнейшее развитие проекта

На основе модульной платформы Checkmate будет создано несколько новых самолетов. "Предполагается развитие нескольких вариантов, включая беспилотную и морскую версии. Корабельная, беспилотная, двухместная. Адаптация под эти версии будет с минимальными изменениями", - сообщил Слюсарь. По его словам, серийный самолет будет предложен заказчикам в 2026 году.

Глава ОАК выразил надежду, что новый легкий истребитель и его беспилотная версия заинтересуют ВКС РФ. Он подчеркнул, что самолет - инициативная разработка, и в настоящее время идут переговоры с военным ведомством как с потенциальным заказчиком.

В ближайшие 15 лет компания произведет 300 однодвигательных истребителей. "300 самолетов в бизнес-плане стоит. Мы рассчитываем, что это произойдет в ближайшие 15 лет", - сказал Слюсарь.

Как пояснил глава ОАК, данная цифра обусловлена анализом рынка, который провела ОАК. "Когда я говорю цифру 300 - это является не просто нашей мечтой, это является тем индикативом, который был просчитан конкретно по странам, регионам. Заказчика мы глубоко исследовали. Цифры, которые мы называем, мы называем ответственно", - отметил он.

Как сообщило информационное агентство РИА Новости, новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate будет стоить 25-30 миллионов долларов, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Он отметил, что французские Dassault Rafale и шведские Saab Gripen стоят 60-90 миллионов.

"Мы почему так быстро смогли сделать этот самолет? Мы использовали наработки по Су-57 <...> Это и двигатель, и авионика", - добавил глава госкорпорации.

Легкий тактический истребитель "Сухой" сегодня показали Владимиру Путину на авиасалоне МАКС-2021. Это первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Президенту рассказали, что самолет планируют выпускать в трех версиях: беспилотной, одноместной и двухместной.

Как указано в презентации проекта, Checkmate проектируется под заданную стоимость продажи. Поставки самолета заказчикам планируется начать через пять с половиной лет.

Официальная презентация на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в Жуковском первого опытно-экспериментального образца (пока нелетного) российского перспективного легкого однодвигательного истребителя пятого поколения под коммерческим названием Checkmate, разрабатываемого ПАО "Компания "Сухой" (в составе АО "Объединенная авиастроительная корпорация") по программе ЛТС ("Легкий тактический самолет"), 20.07.2021 (с) Пресс-служба Президента Российской Федерации

Официальная презентация на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в Жуковском первого опытно-экспериментального образца (пока нелетного) российского перспективного легкого однодвигательного истребителя пятого поколения под коммерческим названием Checkmate, разрабатываемого ПАО "Компания "Сухой" (в составе АО "Объединенная авиастроительная корпорация") по программе ЛТС ("Легкий тактический самолет"), 20.07.2021 (с) Телеграм-канал AviaNews

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