Дайте власть конструктору

Итоги прошедшего авиасалона «МАКС-2021» вызывают оптимизм, но и заставляют задуматься

Международный авиационно-космический салон (МАКС), проводящийся с периодичностью раз в два года в городе Жуковском, является событием далеко не тривиальным в мировом аэрокосмическом сообществе. Международная аэрокосмическая выставка, имеющая почти 30-летний стаж, призвана в очередной раз продемонстрировать специалистам и многочисленным гостям салона современное состояние и перспективные направления развития авиационной и космической техники. Это шоу, смотр достижений, подведение итогов работы за отчетный двухлетний период со времени предыдущего салона и постановка задач в области авиации и космонавтики на будущее. Поэтому обойти вниманием МАКС-2021 при рассмотрении вопросов, касающихся данной темы, было бы непростительно.

Новичок из пятого поколения

Вне всяких сомнений, главным событием и одновременно приятным сюрпризом авиасалона стала презентация нового однодвигательного легкого истребителя, созданного компанией «Сухой». Мало того, что показали, ему уже и имя придумать успели – Checkmate, что на шахматном языке означает «шах и мат». Такой вот тонкий намек, что новоиспеченный представитель пятого поколения призван не только обнулить декларируемое превосходство американского F-35 в небе, но и заметно потеснить его на мировом оружейном рынке.

Презентацию проводили глава Ростеха Сергей Чемезов и глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Первым, кто из официальных лиц ознакомился с новинкой, стал президент РФ Владимир Путин. Руководители авиационной отрасли доложили президенту страны о высоких технических характеристиках машины, ее боевых возможностях и вариантах адаптации под каждого конкретного зарубежного заказчика.

“Рутина душит творчество, но она, к сожалению, сегодня рулит процессом в отечественной авиационной промышленности”

Нужно признать, что новый боевой самолет впечатляет даже внешне. Стелс-возможности самолета, начиная от конструкции воздухозаборника и заканчивая V-образным хвостовым оперением, сразу бросаются в глаза. Его арсенал, включая ракетные средства поражения, унифицирован с вооружением истребителя пятого поколения Су-57. Во внутренних отсеках он может нести до пяти ракет класса «воздух-воздух» ближней и средней дальности или класса «воздух-поверхность», имеет двигатель с управляемым вектором тяги и способен развивать скорость до 2 Махов. В будущем возможно появление дополнительных версий этого самолета: двухместной, морской, беспилотной.

ВКС России уже положили глаз на этот новый истребитель и надеются после завершения испытаний принять его на вооружение. Наверняка иметь его в своем авиапарке захотят и ряд зарубежных заказчиков. Назовем хотя бы Индию, которой для противостояния со своим главным геополитическим соперником Китаем потребуются десятки новейших истребителей. Кстати, руководитель Ростеха уже назвал Индию в качестве потенциального покупателя новой «сушки», намекнув, что Россия всегда готова делиться со своими партнерами и военными технологиями тоже. Первые поставки нового самолета заказчикам планируются примерно через пять лет.

Отдельно хочется отметить высокий уровень секретности, в которой происходила разработка этого самолета. В массмедиа время от времени просачивалась информация, что над легким истребителем работает «МиГ», а тут на тебе – «Сухой» выставляет на показ совершенно новую разработку. В общем, сюрприз так сюрприз.

Засиделись на старте

Что же еще сделано нового за два прошедших года? Об этом нам скажут новинки авиасалона, которых нужно представить поименно.

Начнем, пожалуй, с самолета ЛМС-901 «Байкал», призванного стать преемником Ан-2 на местных российских авиалиниях. Почему с него? Да потому, что этот тип самый востребованный на сегодняшний день в нашей стране. На необъятных просторах России продолжает оставаться множество населенных пунктов, куда, как поется в песне, «только самолетом можно долететь». Эта машина была нужна еще вчера, но сейчас, помимо разговоров о ней, можно хоть что-то увидеть и пощупать руками.

К другим двум новинкам приложил руку АК «Ильюшин». Оба его самолета создавались не без проблем и с серьезными задержками по времени. Это ближнемагистральный пассажирский самолет Ил-114-300 и легкий военно-транспортный самолет Ил-112В. Ил-114-300 сейчас тоже очень востребован на российском авиационном пространстве и должен прийти на замену морально и физически устаревшему Ан-24 и его импортным аналогам. На авиасалоне представлен модернизированный прототип, созданный еще в советское время, однако на авиазаводе уже вовсю ведется сборка серийных самолетов. А на МАКС-2021 было подписано первое соглашение на поставку Ил-114-300 авиакомпании «Аврора», и возить пассажиров он начнет на Дальнем Востоке примерно в 2023 году. Еще известно, что и Минобороны также проявляет к нему определенный интерес, поскольку самолет идеально подходит в качестве платформы для создания ряда модификаций военного назначения.

Легкий транспортник Ил-112В был создан с нуля в постсоветское время. Самолет сегодня проходит доводку и летные испытания. Есть надежда, что скоро он начнет выпускаться серийно на авиазаводе в Воронеже. Также есть уверенность, что и за рубежом наверняка не оставят без внимания новые российские машины. По крайней мере, Рособоронэкспорт включил Ил-112В в перечень предлагаемой на экспорт авиатехники.

Радует относительная стабильность в производстве боевых самолетов, на которую принципиально не повлияли ни сокращение поставок авиатехники по государственному оборонному заказу, ни пандемия коронавируса. Уже не те времена, когда ежегодные поставки для Минобороны РФ исчислялись почти сотней боевых машин, но несколько десятков самолетов военное ведомство ежегодно исправно закупает. Высока вероятность, что в ближайшем будущем с запуском в серийное производство новейшей техники, включая Су-57 и его младшего собрата Checkmate, который пока еще не получил основного обозначения, поставки увеличатся.

vpk-news.ru

Отметим и высокий уровень продаж российских боевых самолетов иностранным заказчикам. В тяжелом пандемийном 2020 году на экспорт отправились 46 машин – более чем достойный показатель. Есть уверенность, что и в дальнейшем даже при наличии санкций поставки за рубеж российских военных самолетов сохранятся на высоком уровне. Тем более что на подходе совершенно новая техника.

Наконец-то произошли заметные сдвиги по линии беспилотной авиации. ВКС России уже по полной программе используют ударные БПЛА «Орион» в реальных боевых условиях, нанося чувствительные удары по бандформированиям в Сирии. В этом году планируется поставка по оборонному заказу более 20 аппаратов такого типа, и начато строительство завода, который будет массово производить такую технику как для поставок в родное Минобороны, так и на экспорт. Продолжаются летные испытания БПЛА тяжелого класса «Альтиус-У» и дрона-невидимки «Охотник». Оба аппарата уже совершили свои первые полеты с применением реального вооружения. Скоро и они начнут пополнять авиапарк российских ВКС.

По линии гражданского авиастроения все намного сложнее. Сроки создания новой авиатехники сильно отстают от первоначальных графиков. Созидательному процессу мешают как объективные, так и субъективные причины – взять хотя бы те же наложенные конкурентами санкции. Но также негативное влияние на процесс продолжают оказывать некомпетентность руководителей отрасли и их неспособность наладить ритмичную работу всех подразделений.

Хотя, конечно, что-то делается. Прежде всего это развертывание серийного производства нового лайнера МС-21-300 и его русифицированной версии МС-21-310 с отечественными двигателями. Оба варианта сейчас завершают цикл летных испытаний и после получения летного сертификата начнут поставляться заказчикам. На нынешний момент с отечественными авиакомпаниями уже заключены твердые контракты на поставку 175 самолетов. В планах начала пассажирских перевозок стоит 2022 год.

Вроде как стала оживать и программа «Суперджета», который в новой версии SSJ100 New через три года получит полностью отечественные двигатели и авионику. Эти меры наряду с завершением создания разветвленной сервисной сети призваны заметно повысить привлекательность лайнера среди авиаперевозчиков за рубежом.

По другим самолетам тоже проводится работа в плане увеличения их серийного производства. Производственники обещают после завершения технического перевооружения завода в Ульяновске заметно увеличить выпуск транспортных самолетов Ил-76МД-90А. В Минобороны РФ заявили об определенном голоде в сфере транспортной авиации. Неслучайно министр обороны Сергей Шойгу недавно потребовал ускорить массовое производство этого крайне востребованного самолета минимум до десяти штук в год. Есть на него и зарубежные заказчики, но пока нет самих самолетов.

Руководство или менеджмент?

За прошедшие со времени проведения предыдущего авиасалона два года определенная работа в авиационной отрасли была проведена. Это ощущается даже визуально (новая техника на статичной стоянке и в небе). Но давайте зададимся вопросом: почему в авиационной отрасли перемены к лучшему, не говоря уже о прорывных проектах, происходят столь медленно, буквально со скрипом? Ответ лежит на поверхности.

Вспомним советский период развития авиастроения. В те времена экономика предприятий (всякие там планово-финансовые отделы, бухгалтерия и т.п.) играла важную, но все-таки далеко не ведущую роль. Правила бал конструкторская школа, что абсолютно правильно – и так должно быть и сейчас. Конструктор не должен быть ограничен (в пределах разумного) никакими финансовыми лимитами, так как создание новой техники является творческим процессом. Если заказчик хочет получить новое изделие с определенными характеристиками, то он должен быть готов и к его полноценному финансированию. Подгонять же изначально будущее изделие под финансовые ограничения – значит получить на выходе некий, что касается авиации, недосамолет.

Практика показывает, что только в творческой атмосфере рождаются шедевры. Причем это касается не только произведений искусства, но и технических достижений тоже. Вспомните, какие великолепные и необычные по конструкции самолеты создавали Владимир Мясищев или Роберт Бартини. Это были шедевры, порой опережавшие свое время. Может быть, поэтому их не поняли и не оценили современники. Посмотрите, какие уникальные летательные аппараты создает американский авиаконструктор Берт Рутан. Это же творческий процесс, сказка. А рутина душит творчество, но она, к сожалению, сегодня рулит процессом в отечественной авиационной промышленности.

Что поделаешь, управленцев днем с огнем не найдешь – кругом одни «эффективные менеджеры»: экономисты, финансисты, юристы, менеджеры – люди, не способные болт от гайки отличить. Знающие законы и умеющие считать деньги, но не способные создавать новую технику. В то же время готовые занимать любые посты, потому что отвечать за результаты работы не придется.

На проведенном после открытия авиасалона совещании президент РФ Владимир Путин потребовал четко определить планы производства гражданского авиастроения на ближайшие годы. Планы-то в ОАК, безусловно, определят, а вот с их выполнением, как часто бывало, возникнут проблемы. Невыполнение планов стало своего рода традицией – даже перечислять не хочется. Потому что если и дальше править бал в сфере авиации будут менеджеры-оптимизаторы, то останется тревога за судьбу авиастроения в России.

Владимир Волгин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 29 (892) за 3 августа 2021 года