Новый российский истребитель ЛТС будет собираться на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе

Как сообщило 28 июля 2021 года информационное агентство "Интерфакс", новый однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будет собираться на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ), который является филиалом ПАО "Компания Сухой". Об этом сообщил "Интерфаксу" генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в Жуковском первый полноразмерный самолет-демонстратор технологий российского перспективного легкого однодвигательного истребителя пятого поколения под коммерческим названием Checkmate, разрабатываемого ПАО "Компания "Сухой" (в составе АО "Объединенная авиастроительная корпорация") по программе ЛТС ("Легкий тактический самолет"), 20.07.2021 (с) Сергей Карпухин / ТАСС

"Checkmate будут собирать здесь", - подтвердил Слюсарь агентству.

Из материалов к визиту премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина на предприятие следует, что КнААЗ уже приступил к работе над созданием первого опытного образца истребителя для статических испытаний. В среду [28 июля] глава правительства осмотрел цеха КнААЗ.

В материалах упоминается, что в 2021 году на КнААЗе был собран первый полноразмерный самолет-демонстратор технологий перспективного однодвигательного истребителя Checkmate, который стал главной новинкой прошедшего в Жуковском авиасалона МАКС-2021. Сейчас основным направлением работы КнААЗ является строительство самолетов пятого поколения Су-57 и многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С.

Мишустин осмотрел агрегатно-сборочные цеха по производству этих военных самолетов, поднялся в кабины истребителей, побеседовал с летчиками-испытателями. В цеху финальной сборки глава правительства пообщался с практикантами - студентами Московского авиационного института.

Новый истребитель "Сухого" Checkmate ("Шах и мат") был представлен 20 июля на авиасалоне МАКС-2021. Планируется, что самолет поднимется в воздух в 2023 году, а с 2026 года начнутся серийные поставки. В перспективе на базе легкого тактического самолета (ЛТС) создадут двухместную и беспилотную версии.

По данным разработчиков, Checkmate будет способен преодолевать до 3 тыс. км, разгоняться до двух скоростей звука и нести 7400 кг боевой нагрузки. Он сможет одновременно атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей, включая ударные дроны и зарубежные самолеты пятого поколения.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов оценил стоимость нового самолета в $25-30 млн. Для удешевления Checkmate унифицируют с истребителями Су-35 и Су-57, отмечал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Объем поставок истребителя на ближайшие 15 лет оценивается в 300 машин. Он должен составить конкуренцию американскому F-35 Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen. В первую очередь самолет будет ориентирован на экспорт, но разработчики рассчитывают и на заказ Минобороны РФ.