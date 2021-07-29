Новый истребитель Checkmate будут собирать на Дальнем Востоке

Комсомольск-на-Амуре. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Новый однодвигательный истребитель пятого поколения "Сheсkmate" будет собираться на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе имени Гагарина (КнААЗ), сообщил "Интерфаксу" глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Сheсkmate" будут собирать здесь", - подтвердил Слюсарь агентству.

Филиал компании "Сухой" "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина" приступил к работам по созданию первого опытного образца нового истребителя "Сheсkmate".

"Идет работа над созданием первого образца самолета для статических испытаний", - говорится в материалах к визиту на предприятие премьера РФ Михаила Мишустина. В среду глава правительства осмотрел цеха КнААЗ.

В материалах упоминается, что в 2021 году именно на КнААЗе был собран первый полноразмерный самолет-демонстратор технологий перспективного однодвигательного истребителя "Сheсkmate", который стал главной новинкой прошедшего в Жуковском авиасалона "МАКС".

Планируется, что новый самолет поднимется в воздух в 2023 году, а с 2026 года начнутся серийные поставки. В перспективе на базе ЛТС создадут двухместную и беспилотную версии.

По данным разработчиков, "Checkmate" способен преодолевать до 3 тыс. км, разгоняться до двух скоростей звука и нести 7400 кг боевой нагрузки. Он сможет одновременно атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей, включая ударные дроны и зарубежные самолеты пятого поколения.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов оценил стоимость нового самолета в $25-30 млн. Для удешевления "Checkmate" унифицируют с истребителями Су-35 и Су-57, отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Объем поставок истребителя на ближайшие 15 лет оценивается в 300 машин. Он составит конкуренцию американскому F-35 Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen.

В первую очередь, самолет будет ориентирован на экспорт - в частности, на страны Африки, Индию и Вьетнам, заявил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, на ЛТС уже есть якорный заказчик за рубежом. Однако разработчики рассчитывают и на заказ со стороны Минобороны России.