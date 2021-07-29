Войти
Интерфакс-АВН

Новый истребитель Checkmate будут собирать на Дальнем Востоке

273
0
0
Ю.Слюсарь
Ю.Слюсарь.
Источник изображения: militarynews.ru

Комсомольск-на-Амуре. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Новый однодвигательный истребитель пятого поколения "Сheсkmate" будет собираться на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе имени Гагарина (КнААЗ), сообщил "Интерфаксу" глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Сheсkmate" будут собирать здесь", - подтвердил Слюсарь агентству.

Филиал компании "Сухой" "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина" приступил к работам по созданию первого опытного образца нового истребителя "Сheсkmate".

"Идет работа над созданием первого образца самолета для статических испытаний", - говорится в материалах к визиту на предприятие премьера РФ Михаила Мишустина. В среду глава правительства осмотрел цеха КнААЗ.

В материалах упоминается, что в 2021 году именно на КнААЗе был собран первый полноразмерный самолет-демонстратор технологий перспективного однодвигательного истребителя "Сheсkmate", который стал главной новинкой прошедшего в Жуковском авиасалона "МАКС".

Планируется, что новый самолет поднимется в воздух в 2023 году, а с 2026 года начнутся серийные поставки. В перспективе на базе ЛТС создадут двухместную и беспилотную версии.

По данным разработчиков, "Checkmate" способен преодолевать до 3 тыс. км, разгоняться до двух скоростей звука и нести 7400 кг боевой нагрузки. Он сможет одновременно атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей, включая ударные дроны и зарубежные самолеты пятого поколения.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов оценил стоимость нового самолета в $25-30 млн. Для удешевления "Checkmate" унифицируют с истребителями Су-35 и Су-57, отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Объем поставок истребителя на ближайшие 15 лет оценивается в 300 машин. Он составит конкуренцию американскому F-35 Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen.

В первую очередь, самолет будет ориентирован на экспорт - в частности, на страны Африки, Индию и Вьетнам, заявил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, на ЛТС уже есть якорный заказчик за рубежом. Однако разработчики рассчитывают и на заказ со стороны Минобороны России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Индия
Россия
США
Швеция
Продукция
Checkmate
F-35
Gripen NG
ПАК ФА
Су-35
Компании
КнААЗ Гагарина
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
ОАК
Сухой ПАО
Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
Похожие новости
30.07.2021
Новый российский истребитель ЛТС будет собираться на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе
29.07.2021
КнААЗ приступил к работе над созданием первого опытного образца истребителя "Сhekmate" - материалы к визиту Мишустина на предприятие
26.07.2021
Checkmate, МС-21, "Ансат", Ка-62, важные контракты и авиашоу. Чем удивил МАКС-2021
22.07.2021
В первый день работы МАКС-2021 состоялась презентация прототипа истребителя Checkmate компании "Сухой"
07.07.2014
«Пока мы ходим перед Западом на полусогнутых ногах…»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.07 12:53
  • 26
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 29.07 12:31
  • 970
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.07 12:10
  • 4
Джефф Безос предложил покрыть расходы NASA в обмен на контракт в лунной программе
  • 29.07 12:09
  • 49
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 29.07 11:41
  • 163
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 29.07 11:35
  • 11
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 29.07 11:24
  • 4
Пусковую установку МБР впервые переправили через реку на пароме
  • 29.07 10:25
  • 299
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 29.07 09:46
  • 12
АПЛ спецназначения "Белгород" завершила первый этап испытаний
  • 29.07 08:57
  • 354
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 29.07 08:19
  • 1
В РФ создали систему для проверки контента на запрещенную информацию
  • 29.07 08:16
  • 1
В Федерации космонавтики заявили, что у «Науки» есть лишь одна попытка стыковки с МКС
  • 29.07 05:49
  • 114
Пилотажная группа "Стрижи" начинает переход на МиГ-35
  • 29.07 04:50
  • 1
Наш ответ английскому флоту
  • 29.07 01:44
  • 8
В России начали разработку нового стелс-истребителя пятого поколения