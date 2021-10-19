ОАК планирует показать новый истребитель Checkmate на зарубежных авиасалонах

Корпорация надеется и на заказ со стороны Минобороны РФ

Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate планируют продемонстрировать потенциальным заказчикам на выставках за рубежом, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Судя по посещениям делегациями павильона (на МАКСе), интерес очень большой. И, конечно, мы будем этот самолет теперь возить по выставкам, если они вернутся в привычный офлайн-режим", - заявил Слюсарь в интервью газете "Ведомости".

Он подтвердил планы осуществить первый полет нового истребителя в 2023 году.

"Этот самолет как платформа подразумевает и двухместную, и опционально пилотируемую, и беспилотную версии. Надеемся, такой подход, варианты модификаций нашего ключевого заказчика заинтересуют", - сказал глава ОАК, отвечая на вопрос будет ли Минобороны РФ заказывать Checkmate.

По его словам, со временем новый самолет "Сухого" может быть оснащен двигателем "второго этапа" для Су-57. Этот двигатель "изделие 30" позволит истребителю развивать сверхзвуковую скорость без форсажа.

Новый истребитель "Сухого" Checkmate ("Шах и мат") был представлен президенту РФ Владимиру Путину 20 июля на авиасалоне МАКС-2021. Планируется, что новый самолет поднимется в воздух в 2023 году, а с 2026 года начнутся серийные поставки. В перспективе на базе ЛТС создадут двухместную и беспилотную версии.

По данным разработчиков, Checkmate способен преодолевать до 3 тыс км, разгоняться до двух скоростей звука и нести 7400 кг боевой нагрузки. Он сможет одновременно атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей, включая ударные дроны и зарубежные самолеты пятого поколения.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов оценил стоимость нового самолета в $25-30 млн. Для удешевления Checkmate унифицируют с истребителями Су-35 и Су-57, отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Объем поставок истребителя на ближайшие 15 лет оценивается в 300 машин. Он составит конкуренцию американскому F-35 Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen.