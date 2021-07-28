«Су-57 для бедных» ставит авиапром в рискованное положение

За последние дни в российском авиапроме рассказали мельчайшие подробности касательно нового легкого истребителя. Почему столь мягким оказался режим секретности вокруг сверхсовременной военной техники, кто будет первым его покупателем – и что думают о новой машине представители российских Вооруженных сил?

Проект нового российского истребителя ЛТС (легкий тактический самолет) стал главной военно-технической сенсацией прошедшей недели. Еще бы – российский авиапром не показывал принципиально новых боевых машин более десяти лет, с премьеры тяжелого истребителя 5-го поколения Су-57. А такого нового самолета – однодвигательного легкого истребителя – мы не видели и вовсе с советских времен. Шутка сказать, последний однодвигательный истребитель-бомбардировщик отечественного производства МиГ-27 появился в СССР еще в 1970-х годах.

Неудивительно, что публика жадно проглотила наживку, великолепно сделанную пиарщиками Ростеха, разработчика истребителя. В Ростех, напомним, с недавних пор входит Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая, в свою очередь, объединила все ведущие авиационные КБ страны – от "Сухого" до "Яковлева". Дразнящие ролики произвели нужный эффект – и машина с загадочным названием Checkmate ("Шах и мат") стала гвоздем авиасалона МАКС. Специально сделанный под презентацию нового истребителя павильон посетили 30 тыс. человек. Огромным тиражом разошелся анимированный ролик, во всей красе на двух языках описывающий достоинства ЛТС.

И действительно, параметры заявлены производителем вполне приличные. Пятое поколение, малозаметность, радиус применения 1,5 тыс. км, боевая нагрузка 7,4 тонны, максимальная скорость до 2М, радар с АФАР, новые системы защищенной связи и управления. Возможность нести широкий спектр вооружений, в том числе в ударном исполнении "воздух – поверхность". Оговоримся – это расчетные характеристики, реальные должны быть выявлены летными испытаниями, до которых еще далеко.

Двигатель? Видимо, судя по форме сопла, модернизированный вариант АЛ-41Ф1, который устанавливается на Су-35/57, словом, нечто проверенное и с хорошим ресурсом. Утверждается, что на МАКСе был выставлен не просто макет, не фанера – нет, это сделанный в металле образец, который и должен подняться в воздух. Уже в 2023 году.

В машине определенно использованы наработки, сделанные в процессе создания Су-57. Об этом напоминает не только двигатель, не только фонарь и схожая эргономика кабины. Создается впечатление, что объем проделанных при создании Су-57 НИОКР и НИР оставил такой колоссальный задел, которым грех было бы не распорядиться для чего-то другого.

Возможно, перед нами – своеобразный конструктор, авиационное "Лего", машина, оригинальным образом скомпонованная из уже испытанных блоков. Своеобразная "сдача", доставшаяся ОАК от гигантских средств, выделенных государством на создание Су-57. Принципиально иной, по понятным причинам, только планер, форма крыла, компоновка и, на что многие обратили внимание – уникальный для российской школы военного авиастроения воздухозаборник.

Тем более есть, как подчеркивают сами разработчики, возможность настроить машину под любые запросы заказчика, самые разные варианты применения, любые угрозы. Употребляется термин "открытая архитектура", подразумевающая простоту модернизации и модификации самолета. Возможно появление и беспилотного, и двухместного варианта, и даже палубного. Презентация самолета проходила в режиме "любой каприз за ваши деньги", и деньги эти уже подсчитаны.

25-30 млн долларов – такой, по словам главы Ростеха Сергея Чемезова, окажется в итоге цена нового истребителя. Подчеркивается относительная дешевизна как самой машины, так и ее эксплуатации и обслуживания (из-за чего Checkmate тут же получил прозвище "Су-57 для бедных").

"Важное преимущество нового самолета – низкая стоимость летного часа... У нас она прогнозируется на уровне примерно в семь раз меньше, чем у такого самолета, как F-35, и сравнима со стоимостью летного часа Gripen NG. При этом боевые возможности у ЛТС Checkmate существенно выше последнего", – говорит глава ОАК Юрий Слюсарь. Как заявляют в ОАК, исходя из ситуации на мировом рынке, можно рассчитывать продать до 300 ЛТС. Умножим количество машин на ее цену – получим 8-9 млрд долларов. Даже половина, да даже треть этой суммы стоит того, чтобы за нее всерьез побороться.

Но кто же даст эти деньги, откуда они возьмутся? Кто оплатит создание новейшего российского истребителя, на данный момент пока что создающегося "в инициативном порядке" на деньги самого Ростеха? "Идея родилась от экономики. На наш взгляд, на рынке сейчас... нет однодвигательного самолета пятого поколения по приемлемой, экономически обоснованной цене, которая была бы под силу большинству заказчиков военных многофункциональных самолетов", – объясняет смысл появления машины глава ОАК Юрий Слюсарь. Иначе говоря, заказчик будет за рубежом.

Некий "якорный заказчик" у машины "уже есть, для него и делаем", подтверждает и вице-премьер Юрий Борисов.

В роликах Ростеха, обыгрывающих название Checkmate, фигурируют летчики индийских, вьетнамских и аргентинских ВВС. И Индия по целому ряду причин выглядит наиболее перспективным клиентом. Не только потому, что традиционно является крупнейшим заказчиком российской боевой авиации, но и поскольку давно ищет замену советским еще однодвигательным МиГ-21. Конечно, индийцы ведут переговоры со всеми ведущими производителями военной авиатехники и активно разрабатывают собственные машины. Однако и традиция, и репутация вполне могут повлиять на их выбор в пользу российского истребителя.

Но кто бы ни был этим загадочным "якорным заказчиком", с высокой вероятностью ясно, кто им наверняка не будет. И это, к сожалению, ВКС России.

Да, первым гостем павильона Checkmate был Владимир Путин – но рядом с ЛТС не было замечено ни Сергея Шойгу, ни главы Генштаба Валерия Герасимова, ни даже главкома ВКС Сергея Суровикина. На фоне грандиозной шумихи, устроенной Ростехом вокруг новой машины, молчание Минобороны России звучит особенно оглушительно. Есть лишь уверения Юрия Слюсаря о том, что "ЛТС может... найти свое место в системе российских ВКС будущего". В самих ВКС о своем видении места ЛТС не говорят вообще ничего. Российское военное ведомство ведет себя так, как будто проекта ЛТС не существует в природе.

Никто не спорит, Минобороны вправе и даже обязано самостоятельно решать, какая военная техника ему требуется, а какая является совершенно излишней. Даже столь могущественная корпорация, как Ростех, может лишь предлагать, но ни в коем случае не навязывать.

Однако в экспертных кругах, да и даже внутри самих ВКС, давно звучит мнение о том, что Су-27/30/35/57 – это, конечно, очень хорошо, но исключительно дорого. Что МиГ-29 устарел, а МиГ-35 в серийном облике не существует. И те задачи, для решения которых в Минобороны закупают тяжелые истребители, можно полноценно решить куда более скромными и дешевыми средствами. Например, однодвигательными истребителями с возможностью ударов по наземным целям. И что причины, по которым много лет назад Минобороны отказалось от закупок таких машин – ненадежность и маломощность двигателей – уже неактуальны. Может быть, если бы Минобороны раньше обратило внимание на Су-75 (предполагаемое русское обозначение Checkmate) – этих машин на вооружении ВКС РФ было бы уже несколько полков, а не единственный экземпляр, как в случае с Су-57?

Перед нами уникальная ситуация. Десятилетиями отечественный авиапром выполнял задания исключительно одного заказчика – собственного Министерства обороны.

Да, были иногда и инициативные разработки, однако они тоже всегда имели в виду прежде всего внутренние потребности. Вкусы собственных генералов для российских (советских) КБ были неизмеримо важнее вкусов генералов иностранных. Никогда еще в России не начинали с нуля разработку нового боевого самолета в расчете главным образом на внешний рынок. Этот расчет настолько прямолинеен, что разработчики всю рекламную кампанию построили на иностранном названии новой машины.

Сам факт этой грандиозной рекламной кампании является скрытым признанием разработчиков в том, что российское военное руководство – а значит, и российский военный бюджет – вряд ли поддержит деньгами их смелое начинание. Разительный контраст по сравнению с Су-57, рождение которого имело принципиально более низкий уровень публичности, и именно потому, что был гарантирован госзаказ. Отсутствие же подобной гарантии – серьезнейший риск для столь впечатляющего проекта, каким желают создать Checkmate Су-75.

Невозможно (ну хорошо, почти невозможно) продать за границу образец вооружений, тем более столь сложный, как сверхзвуковой истребитель, не продав его предварительно собственным Вооруженным силам. Таков порядок, старая традиция мирового рынка оружия. У этого порядка есть исключения (например, продажа Су-30МКИ Индии), но весьма редкие.

Оно и понятно. Кто же за границей купит продукт, в эффективность и необходимость которого не верят даже на родине? Который не прошел хотя бы опытной эксплуатации в отечественных ВВС? Кто из иностранцев готов за собственные – и немалые – деньги провести многолетнюю и тщательную работу по выявлению и устранению детских болезней сложнейшей военной техники? Кто и при каких условиях готов выдать российскому ВПК столь впечатляющие авансы?

Будем надеяться, что и в Ростехе, и в ОАК знают ответы на все эти отнюдь не риторические вопросы. Потому что если эти ответы не будут найдены, то "триста однодвигательных истребителей" останутся только в памяти посетителей роскошного павильона на авиасалоне МАКС-2021.

Николай Гуляев