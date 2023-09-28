Войти
Военное обозрение

Пресса США: Олаф Шольц блокирует поставку ракет Украине из-за возможных обвинений в эскалации конфликта

163
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Поставку Украине крылатых ракет воздушного базирования Taurus блокирует Олаф Шольц. Как пишет The Wall Street Journal, немецкий канцлер опасается вовлечения Германии в конфликт.

Германия уже давно бы поставила Украине ракеты, если бы не блокировка передачи со стороны Шольца. По данным американского издания, канцлер опасается, что Россия воспримет как прямое участие в конфликте на стороне Киева отправку на Украину немецких специалистов, которые должны будут помочь ВСУ обслуживать ракеты. То есть, сама отправка ракет к эскалации не приведет, а прибытие на Украину военнослужащих Бундесвера очень даже может.

На сегодняшний день правящая коалиция Германии готова одобрить сделку, но без Шольца это сделать невозможно. Сам канцлер требует от парламента проголосовать по вопросу потенциальной отправки на Украину немецких военных, чтобы снять с себя ответственность в случае эскалации конфликта.

Также подчеркивается, что никакого плана по "скорой отправке" ракет на Украину не существует, возможен вариант, что Шольц все же снимет блокировку, если США начнут поставлять Киеву "аналогичное оружие". Однако существует небезосновательное опасение, что Киев будет наносить удары по территории "старой" России немецкими ракетами. А уверения Лондона в том, что Зеленский не применяет британские ракеты Storm Shadow без одобрения Великобритании, немцев почему-то не убеждают.

В то же время все понимают, что рано или поздно ракеты Taurus все равно окажутся на вооружении украинской армии. Поэтому в Германии намерены значительно сократить им дальность полета, установив ограничители. Пока заявляется о 300 км, но может быть и меньше. В Киеве заранее возражают, им нужны ракеты с максимальной дальностью, чтобы не подвергать опасности остатки авиации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
SCALP
Похожие новости
21.08.2023
Российское военное ведомство зачастило с совещаниями
31.07.2023
СМИ: в Британии готовят более 2 тыс. украинских спецназовцев для операций ВСУ против РФ
22.05.2023
Патрушев назвал поставку Киеву ракет Storm Shadow противоречащей международным нормам
18.05.2023
Песков прокомментировал данные Херша о призывах к Зеленскому остановить конфликт
17.05.2023
"Война — это мир": Зеленский съездил в Европу за премией и оружием - Мнения ТАСС
27.02.2023
В украинском конфликте время работает на Москву. И Киев этому помогает
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.09 03:50
  • 55568
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.09 02:29
  • 61
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 27.09 23:25
  • 16
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 27.09 20:12
  • 2651
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.09 17:16
  • 60
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 27.09 17:10
  • 41
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 27.09 17:04
  • 0
Что прошло незаметно на «полях» 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
  • 27.09 11:55
  • 0
Во время избирательной кампании в Польше «безопасность страны» контролируется особым образом
  • 27.09 10:02
  • 42
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 27.09 06:40
  • 0
КБГУ готов к открытию военно-учебного центра на 100%
  • 27.09 01:57
  • 1
Производство артиллерийских снарядов "Краснополь-М2" в 2024 году вырастет в 25 раз
  • 27.09 01:33
  • 1
Глава МИД Германии признала, что Берлин поставлял Киеву неработающую технику
  • 26.09 23:02
  • 1
ТОП-лучших онлайн казино
  • 26.09 21:09
  • 1
США и Вьетнам ведут переговоры по продаже крупного пакета вооружений
  • 26.09 15:37
  • 0
Угроза с юга: Украина как плацдарм для нападения на Беларусь