«Смогут бороться с российскими БПЛА и иранскими Shahed»: Австралия поставляет ВСУ новые зенитки Slinger

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Австралийская компания Electro Optic Systems намерена поставить для нужд ВСУ в общей сложности 160 зенитных систем Slinger, предназначенных для борьбы с беспилотниками.

110 зениток будут установлены на БТР M113, а еще 50 – на бронеавтомобили Bushmaster. При этом ранее компания предлагала Slinger для своих заказчиков обычно на платформе пикапа GMC Denali 2500HD. Сначала зенитки прибудут в США, где будут установлены на шасси, а затем отправятся на Украину.

Система Slinger («Пращник») представляет собой инновационное решение для борьбы с дронами, вдохновленное историческими воинами с пращей, которые известны своими точными атаками на большие расстояния с использованием легкого и экономичного оружия

- говорится на сайте фирмы.

Вес системы составляет менее 400 кг. В качестве средства поражения выступает пушка Bushmaster M230LF 30x113 мм с отстрелом около 200 снарядов в минуту, в сочетании с 7,62-мм пулеметом MAG58 с темпом огня от 650 до 1000 выстрелов в минуту.

В Slinger используются 30-мм боеприпасы, оснащенные радиочастотным бесконтактным взрывателем и осколочно-фугасным снарядом. Система также включает в себя радар наведения Echodyne 4D, датчик ветра для повышения точности, дневную камеры (с дальностью обнаружения свыше 12 тыс. м) и тепловизор (более 13,7 тыс. м). Как указывается, она обеспечивает стабильную стрельбу с отклонением менее 1 миллирадиана.

Slinger смогут бороться как с российскими БПЛА, так и с иранскими Shahed

- пояснили в компании.