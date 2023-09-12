Войти
Военное обозрение

«Смогут бороться с российскими БПЛА и иранскими Shahed»: Австралия поставляет ВСУ новые зенитки Slinger

366
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Австралийская компания Electro Optic Systems намерена поставить для нужд ВСУ в общей сложности 160 зенитных систем Slinger, предназначенных для борьбы с беспилотниками.

110 зениток будут установлены на БТР M113, а еще 50 – на бронеавтомобили Bushmaster. При этом ранее компания предлагала Slinger для своих заказчиков обычно на платформе пикапа GMC Denali 2500HD. Сначала зенитки прибудут в США, где будут установлены на шасси, а затем отправятся на Украину.

Система Slinger («Пращник») представляет собой инновационное решение для борьбы с дронами, вдохновленное историческими воинами с пращей, которые известны своими точными атаками на большие расстояния с использованием легкого и экономичного оружия

- говорится на сайте фирмы.

Вес системы составляет менее 400 кг. В качестве средства поражения выступает пушка Bushmaster M230LF 30x113 мм с отстрелом около 200 снарядов в минуту, в сочетании с 7,62-мм пулеметом MAG58 с темпом огня от 650 до 1000 выстрелов в минуту.

В Slinger используются 30-мм боеприпасы, оснащенные радиочастотным бесконтактным взрывателем и осколочно-фугасным снарядом. Система также включает в себя радар наведения Echodyne 4D, датчик ветра для повышения точности, дневную камеры (с дальностью обнаружения свыше 12 тыс. м) и тепловизор (более 13,7 тыс. м). Как указывается, она обеспечивает стабильную стрельбу с отклонением менее 1 миллирадиана.

Slinger смогут бороться как с российскими БПЛА, так и с иранскими Shahed

- пояснили в компании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Украина
Продукция
M113 БТР
Проекты
БПЛА
Похожие новости
28.08.2023
Непобеждавшая испанская армада
14.07.2023
Силы немалые, но тают очень быстро
19.05.2023
Южная Корея как новый «арсенал демократии»
17.11.2022
Конфликт на Украине превратился в манну небесную для американского ВПК
25.04.2022
Вооружения, поставленные Украине Вашингтоном и его союзниками, сведены в единый список
29.05.2019
Вооруженный против Индии
21.09.2017
Полчища для битья
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.09 09:21
  • 55127
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.09 09:01
  • 1
Две ракеты для запусков космических кораблей на МКС доставили на Байконур
  • 12.09 09:00
  • 1
Песков заявил о необходимости глубокого анализа решения Еревана об отказе от учений ОДКБ и намерения проводить их с США
  • 12.09 08:46
  • 17
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 12.09 02:48
  • 5
ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС
  • 11.09 13:17
  • 32
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:36
  • 2
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 11.09 00:51
  • 9
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.
  • 10.09 03:20
  • 4
Зенитные артсистемы получают вторую жизнь
  • 10.09 03:14
  • 2
Эрдоган уехал из России не с пустыми руками. Вот чего он добился
  • 09.09 00:48
  • 2
В Роскосмосе сообщили о продолжении работы комиссии по выяснению причин крушения "Луны-25"