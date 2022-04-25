Вооружения, поставленные Украине Вашингтоном и его союзниками, сведены в единый список

Источник изображения: topwar.ru

Американцы и их союзники отправляют Киеву бронетехнику, артиллерию, БПЛА, системы ПВО, боеприпасы, вертолеты, РСЗО и многое другое. Вооружения, поставленные Украине по состоянию на 22 апреля Вашингтоном и его союзниками, сведены в единый список.

Он появился в группе «Непогибший полк» в соцсети «Одноклассники».

Судя по нему, значительный вклад в оборону Украины внесли Соединенные Штаты. От них в эту страну поступили многоцелевые вертолеты Ми-17В-5, дроны-камикадзе, безэкипажные катера, беспилотники, РЛС, а также 200 БТР М113 и столько же тактических автомобилей HMMWV.

Источник изображения: topwar.ru

Среди прибалтийских «тигров» выделяется Эстония, которая отправила в Незалежную девять гаубиц Д-30 калибра 120 мм.

Из восточноевропейских членов НАТО наиболее активно ведут себя Чехия и Польша. Прага, как и Таллин, помогла Киеву буксируемыми гаубицами Д-30. Еще она поставила самоходные артустановки Dana, реактивные системы залпового огня RM-70, самоходные комплексы ПВО «Стрела-10М», танки Т-72, а также БМП BVP-1 и Pbv 501A.

Из Польши на Украину прибыли САУ «Гвоздика», РСЗО БМ-21 «Град», разведывательные беспилотники FlyEye, ракеты Р-73 класса «воздух-воздух», танки Т-72 и БМП BWP-1.

Источник изображения: topwar.ru

Среди поставщиков армии и бандформирований киевского режима можно также отметить Великобританию, Нидерланды, Францию, Испанию, Словакию. Австралию, Канаду и, конечно, Турцию.

Будем надеяться, что все эти поставки будут уничтожены ударами авиации и ракетных войск РФ, либо захвачены и перейдут в руки Вооруженных сил республик Донбасса.