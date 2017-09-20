Полчища для битья



Военнослужащие ВС Ирака.

Источник: vpk-news.ru Военнослужащие ВС Ирака.Источник: vpk-news.ru

Будучи самой мощной в регионе, армия Ирака лавров не стяжала

В 80-е годы по количеству и качеству вооружений ВС Ирака считались одними из сильнейших не только на Ближнем Востоке, но и в мире. Тем не менее они в высшей степени посредственно и с огромными потерями провели войну с Ираном (1980–1988), потерпели тяжелейшее поражение от антииракской коалиции во главе с США в январе-феврале 1991-го и были окончательно добиты в ходе вторжения США и Великобритании в Ирак в марте 2003 года.

К настоящему моменту ВС Ирака частично восстановлены при помощи США. При этом кроме подержанной американской техники, полученной в последние 10 лет, в иракской армии осталось некоторое количество советской, французской и китайской – со времен Саддама Хусейна. Приобреталась также техника на Украине и в ряде стран Восточной Европы. После вывода из страны американских войск в 2011 году Ирак возобновил военное сотрудничество с Россией.

“Война против "халифата" становится для всех участвующих сил опосредованной войной между собой – каждый стремится урвать как можно больший кусок освобожденной от радикалов территории”

Сухопутные войска имеют в своем составе 5 оперативных командований (ОК) и командование ССО.

ОК "Багдад" включает 6-ю моторизованную (22, 24, 54, 56 бригады) и 11-ю пехотную (42–45-я бригады), 9-ю бронетанковую (1–3-я механизированные бригады), 17-ю коммандос (23, 25, 55-я бригады коммандос) дивизии.

ОК "Ниневия" формально включает 2-ю пехотную (5–8-я бригады, Мосул) и 3-ю моторизованную (9–12-я бригады, Аль-Касик) дивизии, а также 15 и 16-ю дивизии на базе курдского ополчения "Пешмерга". 2 и 3-я дивизии были разгромлены боевиками "Исламского халифата" в июне 2014 года, но сейчас считаются восстановленными. Курдские дивизии входят в состав ВС Ирака весьма номинально.

ОК "Дияла" включает 4-ю (14– 17-я бригады) и 12-ю моторизованные (46– 49-я бригады, Тикрит), 5-ю пехотную (18–21-я бригады, Дияла) дивизии.

ОК "Басра" включает 8-ю (30–33-я бригады, Дивания) и 10-ю (38–41-я бригады, Эн-Насирия) коммандос, а также 14-ю (50–53-я бригады, Басра) дивизии.

ОК "Анбар" включает 1-ю (1–4-я бригады, Фаллуджа) и 7-ю (26–29-я бригады, Рамади) пехотные дивизии.

Командование ССО включает 2 бригады – 1 и 2-ю.

Танковый парк: до 125 американских М1А1 "Абрамс", до 151 советских Т-72, до 51 устаревших советских Т-55 и китайских Туре 69. Из этого количества как минимум 2 Т-55 и 16 Туре 69 захвачены боевиками "Исламского халифата".

Имеется 73 БРМ (18 советских БРДМ-2, 35 бразильских ЕЕ-9, 20 немецких "Фукс"), 531 советская БМП-1. Основным классом техники в иракской армии являются БТР и бронеавтомобили. Это 519 американских М113 (а также 73 КШМ М577 на базе М113) и 44 их пакистанских аналога "Талха", 266 американских М1117 (и 14 КШМ на его базе), 523 бронеавтомобиля "Кугар" (в варианте ILAV "Баджер") и 253 "Кайман", 43 МаххРrо, до 100 английских "Спартан", 72 "Шорланд" и 60 "Саксон", 44 французских "Панар" М3, 10 AML и 10 VCR-TT, 19 немецких "Динго-2", 60 пакистанских "Мохафиз", 547 турецких "Акреп", 82 советских БТР-80 и 40 МТЛБ, 71 украинский БТР-4 (в том числе. 12 БТР-4К), 585 польских "Дзик-3" ("Айн Джария-1"). Кроме того, в полиции имеется 49 украинских БТР-94 и 105 южноафриканских "Рева". Из этой бронетехники как минимум 46 М113, 12 М1117, 6 "Кугар", 13 "Акреп", 1 БТР-80, 2 БТР-4, 10 МТЛБ, 3 "Дзик" захвачены боевиками "Исламского халифата". Часть бронеавтомобилей МаххРrо, "Кугар" и "Кайман" и все 19 "Динго-2" находятся в распоряжении курдского ополчения "Пешмерга", которое является частью ВС Ирака, как сказано выше, лишь чисто формально, но ведет войну против того же "халифата". Кроме того, у "Пешмерги" имеется немалое количество техники и вооружения ВС Ирака времен Хусейна, но они даже формально не числятся за нынешней иракской армией.

Артиллерия включает более 100 САУ (54 китайских Туре 83 – 152 мм), 49 американских М109 (5 А1, 44 А5 –155 мм), примерно 200 буксируемых орудий (12 советских Д-30 – 122 мм), 18 М-46 – 130 мм), 18 Д-20, 18 китайских Туре 83 – 152 мм), 30 австрийских GHN45, 118 американских М198 – 155 мм), до 2 тысяч минометов (720 американских М252 – 81 мм), не менее 240 советских – 82 мм), 66 самоходных американских М1064 (на М113), 605 К6, не менее 380 советских М-43 и 2Б11 – 120 мм), 55 советских РСЗО БМ-21 – 122 мм), 20 китайских буксируемых РСЗО Туре 63 – 107 мм) и 10 новейших российских огнеметных РСЗО ТОС-1А. Из этого количества 2 Д-30 и до 50 гаубиц М198 захвачены боевиками "Исламского халифата".

В войсковой ПВО имеется 24 новейших российских ЗРПК "Панцирь-1С", 100 ПЗРК "Игла-С", 10 старых советских ЗСУ-23-4 "Шилка", до 250 советских зенитных орудий С-60 – 57 мм.

На вооружении армейской авиации 22 российских боевых вертолета Ми-35 и 15 новейших Ми-28НЭ. Многоцелевые и транспортные вертолеты – 6 французских SA342, 49 российских Ми-17 и 2 Ми-8Т, 9 американских ОН-58С, 17 UH-1Н, 10 "Белл-206", 46 "Белл-407", 21 европейский ЕС635. Кроме того, имеется не менее 4 китайских боевых БЛА СН-4В.

Иракская армия несет значительные потери техники в боях с "Исламским халифатом", одновременно с этим частично восстанавливается техника ВС Ирака времен Саддама Хусейна, собранная на военной базе "Таджи" вблизи Багдада.

ВВС имеют на вооружении не менее 7 чешских легких штурмовиков L-159А (всего будет 28), до 21 советского штурмовика Су-25, 33 американских истребителя-бомбардировщика F-16 (25 С, 8 D; ожидается поступление еще 2 самолетов этого типа). Также имеется 24 новейших южнокорейских учебно-боевых самолетов Т-50IQ.

Разведывательные самолеты – 3 "Сессна АС-208" (могут нести ПТУР и легкие бомбы, поэтому условно считаются боевыми), 3 "Сессна RC-208", 2 австралийских SB7L-360.

Транспортные самолеты – 9 С-130 (3 Е, 6 J-30), 13 "Бич-350", 12 "Сессна-172", 6 украинских Ан-32Б.

Учебные самолеты – 16 иорданских СН-2000, 19 сербских "Ласта-95", 15 Т-6А, 4 "Сессна-208".

Наземная ПВО включает 8 американских ЗРК "Авенджер", будет еще 40 и 6 батарей ЗРК "Усовершенствованный Хок".

ВМС всегда были самым слабым видом ВС Ирака из-за очень короткой береговой линии страны. Сейчас они являются еще более символическими, чем ВВС. В их составе 2 итальянских корвета типа "Ассад", 6 патрульных кораблей – 2 типа "Басра" (американские типа "Ривер Хок") и 4 типа "Фатех" (итальянские типа "Дикотти"), 26 сторожевых катеров – 12 типа "Свифтшип", 5 "Предейтор", 3 "Фао", 2 Type-200, 4 Type-2010. Все эти единицы вооружены либо малокалиберными пушками, либо только пулеметами. Никаких ракет иракские ВМС не имеют.

В состав ВМС также входит 1-я бригада морской пехоты.

Как было сказано, гигантская иракская армия времен Хусейна, построенная в основном по советским стандартам, воевала, мягко говоря, не лучшим образом. Нынешняя армия, гораздо более слабая и построенная по американским стандартам, воюет, как и следовало ожидать, еще хуже. В 2014 году в период становления на иракской территории "Исламского халифата" соединения ВС Ирака, оборонявшие север страны (где "халифат" и возник), просто распались и разбежались, оставляя исламистам огромное количество вооружения и техники. В 2014–2015 годах всерьез шла речь о том, что "халифат" может захватить Багдад.

Сейчас ситуация вроде бы изменилась к лучшему, большая часть захваченных "халифатом" территорий освобождена. ВС Ирака при этом потеряли (кроме приведенных выше трофеев исламистов) до 70 танков, до 90 БМП, до 300 БТР и бронеавтомобилей, не менее 10 вертолетов. Апофеозом иракских успехов стало освобождение Мосула, второго по величине города страны, столицы иракской части "халифата". Операция началась 16 октября 2016 года и должна была завершиться к 7 ноября – к президентским выборам в США. Триумф в Мосуле должен был стать гарантией победы Хиллари Клинтон. Та, однако, проиграла, а Мосул был освобожден лишь к июлю 2017-го.

При этом совершенно неясно, каков в даже такую неторопливую победу оказался вклад именно ВС Ирака. Дело в том, что против "халифата" в этой стране воюет целый ряд сил, которых не объединяет ничего, за исключением общего противника. Кроме официальной иракской армии, это чисто формально подчиненная ей курдская "Пешмерга", еще более формально связанное с ней, а в реальности ориентирующееся на Тегеран шиитское ополчение, собственно иранская армия и КСИР, американская морская пехота, американский, французский и немецкий спецназы. Война против "халифата" становится для всех этих сил опосредованной войной между собой: каждый стремится урвать как можно больший кусок освобожденной от радикалов территории. Очень похожая ситуация, только с несколько другим набором участников, складывается в Сирии. Причем курды уже практически не скрывают того, что собрались "на выход" из Ирака, хотя и так находятся в его составе чисто формально.

Саддам Хусейн, безусловно, был жестоким диктатором да еще и агрессором (против Ирана в 1980-м и Кувейта в 1991-м). Но как выяснилось, он был единственным гарантом территориальной целостности страны и ее светского варианта развития. После свержения Хусейна Ирак вместо торжества свободы и демократии переживает мучительную затяжную агонию, а число погибших после свержения диктатора многократно превзошло количество жертв его "кровавого режима".

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 36 (700) за 20 сентября 2017 года