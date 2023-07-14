Силы немалые, но тают очень быстро

Символы сегодняшнего Бундесвера - танки «Леопард», которые не в силах помочь Украине, и канцлер Олаф Шольц со своей беспорядочной и непоследовательной военной политикой. Фото Reuters.

Сегодняшнее положение Бундесвера сомнительно, будущее непонятно

В статье «Как объединенная Германия разбазарила свою военную мощь» («НВО» от 24.03.23) было показано, как после 1945 года строились армии двух Германий. И как после 1990 года Берлин распродавал военную технику бывшей Народной национальной армии ГДР.

Но и техника Бундесвера распродавалась ничуть не менее активно. Наряду с Соединенными Штатами объединенная Германия стала основным «донором» в рамках передачи вооружений сухопутных войск и ВВС от «центральных» стран – членов НАТО к «периферийным» странам с целью ее вывода из-под ограничений Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

«ЛЕОПАРДЫ» КАК ХИТ СЕЗОНА

Разумеется, очень большой популярностью у покупателей как в Европе, так и за ее пределами до сих пор пользуется танк «Леопард-2».

Испания, Швеция и Греция сначала получали танки «Леопард-2А4» из наличия Бундесвера (Испания и Швеция – в аренду, Греция – навсегда), а затем развертывали лицензионное производство у себя в стране (219 «Леопардов-2А5» в Испании и 120 в Швеции, 170 «Леопардов-2А6» в Греции). При этом Испания выкупила и 108 арендованных танков, Швеция же вернула как минимум 142 из 160 обратно в Германию.

Турция получила из наличия Бундесвера 354 «Леопарда-2А4», из которых не менее 9 потеряла в 2016–2017 годах в Сирии. Финляндия купила 124 «Леопарда-2А4» у Германии, а затем сотню «Леопард-2А6» у Голландии. Также получали танки из немецкого наличия канадская армия, затем ВС Чили и Сингапура, последними покупателями подержанных машин стали Польша и Индонезия.

После этого у самого Бундесвера осталось менее 600 таких танков, что сделало дальнейшую их распродажу невозможной (наоборот, Германия теперь возвращает танки из Швеции, Швейцарии и Голландии). Часть оставшихся танков будет модернизирована по новейшему варианту «Леопард-2А7». Кроме того, Германия после многолетнего перерыва начала производство новых танков этой последней модификации. Первым их покупателем стал Катар, также «седьмые» начал покупать Сингапур. Впереди – производство с нуля «Леопарда-2А8» для самого Бундесвера и для чешской армии. Но до этого в прямом и переносном смыслах надо еще дожить.

По различным «странам и континентам» разошлись более 1,3 тыс. «Леопардов-1», еще до 900 танков этого типа утилизировано, осталось около 200. Таким образом, танковый парк Бундесвера с 1990 года сократился почти в 10 раз.

Чили и Индонезия кроме «Леопардов» купили и «Мардеры», также эти боевые машины пехоты приобрела Иордания, более 1 тыс. «Мардеров» утилизировано. Проданы и утилизированы все или почти все танки М48, самоходные артиллерийские установки (САУ) М109 и М110. А вот бронетранспортеров (БТР) М113, видимо, еще осталась почти половина – слишком много их было.

Также распроданы практически все боевые самолеты американского производства из состава Люфтваффе. Проданы, превращены в музеи или разрезаны на металл все или почти все подводные лодки (ПЛ) пр. 205 и 206 и ракетные катера.

ПОДСЧИТАЛИ – ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

При этом производство и импорт новой техники по количеству совершенно не компенсирует выбывание старой. Так, для замены «Мардеров» в 2015 году начато производство БМП «Пума», но их изначально было запланировано произвести всего 410, а затем количество сокращено до 350. Также ведется производство БТР и бронеавтомобилей «Боксер», «Феннек» (обе эти машины разработаны совместно с Голландией) и «Динго». Но все они ориентированы на противопартизанскую, а не классическую войну. Это же относится к шведским сочлененным БТР BvS-206 и швейцарским бронеавтомобилям «Игл», закупаемым Германией. Как минимум по одному «Мардеру», «Фуксу», «Иглу» и «Феннеку» и пять «Динго» было потеряно Бундесвером в Афганистане.

В 1998 году в Германии было начато производство 155-мм САУ PzH-2000, которая многими специалистами считается лучшей в мире. По немецкой лицензии она также производилась в Италии и Голландии, по 24 САУ были куплены Грецией и Катаром. Для собственной армии было выпущено лишь 185 таких САУ, причем Берлин уже начал их распродажу (из наличия Бундесвера PzH-2000 приобрели Хорватия и Литва).

Германия продала почти половину ранее приобретенных у США зенитных ракетных систем (ЗРС) «Пэтриот». Оставшиеся, впрочем, были модернизированы по варианту РАС3.

В 2003 году было начато производство для ВВС соответствующих стран англо-немецко-итальянско-испанского истребителя «Тайфун». Люфтваффе изначально предполагали приобрести 250 таких самолетов, затем этот план был урезан до 180, а затем – до 143, к настоящему времени он уже выполнен. Для замены первых 30 «Тайфунов» предполагается купить еще 38 машин этого типа, а для замены «Торнадо» (очень частичной) – американские истребители-бомбардировщики F-35. В очень отдаленной перспективе предполагается совместное с Францией и Испанией создание истребителя шестого поколения.

Также завершается программа производства франко-немецкого ударного вертолета «Тигр» (Бундесвер получит 80 таких машин).

НО БУНДЕСМАРИНЕ НЕ ОПОЗОРЯТ

Наиболее успешно в последние три десятилетия в Германии развивается флот – как собственный, так и экспортные поставки. Правда, количественный состав Бундесмарине уменьшился, как и остальные виды германских ВС, но хорошо обновился качественно.

Вместо 24 ПЛ пр. 205 и 206 немецкие ВМС теперь имеют лишь шесть подлодок пр. 212, но они многими специалистами считаются лучшими в мире неатомными ПЛ.

С некоторыми изменениями и по искусственно заниженной цене Германия построила шесть ПЛ того же проекта для Израиля (в свою очередь, в Израиле немцы закупают противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Спайк» и разведывательные БПЛА). Кроме того, ПЛ пр. 212 по немецкой лицензии строятся в Италии, по модифицированному экспортному пр. 214 – в Греции и Республике Корея.

В Бундесмарине на смену «Гамбургам» и «Бременам» пришли фрегаты типов «Бранденбург», «Заксен» и «Баден-Вюртемберг», а также корветы типа «Брауншвейг». Вооружение для фрегатов приобретается по-прежнему в США и Италии.

Очень популярным экспортным товаром Германии стали фрегаты семейства МЕКО2000. Различные варианты этого корабля приобрели флоты Греции, Турции, Австралии, Новой Зеландии, Алжира, ЮАР.

В 2022 году Германия активно втянулась в поддержку Украины, поставив ей 50 бронеавтомобилей «Динго», 14 САУ РzН-2000, пять реактивных систем залпового огня (РСЗО) М270, модернизированных по варианту MARS, батарею зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-Т, которая была изъята из египетского заказа (и, видимо, одну батарею зенитной ракетной системы (ЗРС) «Пэтриот»), по несколько сотен переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Стингер» и «Стрела-2», 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) «Гепард».

Кроме того, в качестве компенсации за поставленное на Украину советское оружие Чехия и Словакия получили от Германии по одному «Леопарду-2», а 14 БМП «Мардер» были переданы Греции. В 2023 году «Леопарды-2» пошли непосредственно на Украину, сколько их там окажется – неясно.

БУНДЕСВЕР СЕГОДНЯ

Сегодня состав ВС Германии выглядит так.

Сухопутные войска включают три дивизии и ряд других частей и подразделений.

Это 1-я танковая дивизия (штаб – в городе Ольденбурге), в ее составе 9-я (Мюнстер) и 21-я (Аугустдорф) танковые, 41-я (Нойбранденбург) мотопехотная бригады, а также 43-я механизированная бригада ВС Голландии; 10-я танковая дивизия (Файтсхёххайм); 12-я танковая (Амберг), в ее составе 37-я мотопехотная (Франкенберг) бригады, а также франко-германская бригада, 13-я легкая бригада ВС Голландии и 4-я бригада сил быстрого реагирования (СБР) ВС Чехии); дивизия СБР (Штадталлендорф), в ее составе1-я воздушно-десантная бригада (Саарлиус), 23-я горнопехотная бригада (Бад Райхенхаль), командование сил специальных операций (ССО), 36-й полк боевых вертолетов, 10-й и 30-й полки транспортных вертолетов, а также 11-я воздушно-десантная бригада ВС Голландии и 81-я механизированная бригада ВС Румынии.

Танковый парк включает 321 «Леопард-2» (223 А6, 98 А7). Кроме того, 340 «Леопард-2А4/А5» и 182 «Леопард-1» находятся на хранении.

Имеется 197 боевых разведывательных машин (БРМ) «Фенек» (в том числе 20 артиллерийских; также имеются 24 инженерные машины на базе этой БРМ), 65 «Динго-2А3.2», 732 БМП «Мардер» и 339 машин «Пума».

Доминирующим классом бронетехники в немецкой армии становятся БТР и бронеавтомобили. Сегодня Бундесвер имеет 359 TpZ-1 «Фукс», 305 «Боксер» (также есть 65 командно-штабных машин (КШМ) и 72 медицинские машины на базе этого БТР), около 500 «Динго», в том числе 137 «Динго-1» и до 350 «Динго-2» (а также 73 бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) на его базе), 76 шведских BV206S (и не менее 111 вспомогательных машин на базе этого БТР), 629 швейцарских «Игл» (и 60 вспомогательных машин), 77 боевых машин десанта (БМД) «Визель» (а также до 32 КШМ и 33 медицинские машины на базе этой БМД; еще до 66 БМД на хранении).

Артиллерия включает 128 САУ PzH2000 (еще до 11 на хранении), 119 самоходных 120-миллиметровых минометов «Тампелла» и 68 РСЗО MLRS в варианте MARS. Остаются в строю три старых САУ М109 и 10 буксируемых пушек М101.

На вооружении состоят 311 новейших израильских ПТРК «Спайк-LR», 88 самоходных ПТРК «Тоу» на шасси «Визель» (еще до 122 на хранении).

Войсковая ПВО включает 50 ЗРК «Оцелот», известных также как ASRAD (это четыре переносных зенитных ракетных комплекса (ПЗРК) «Стингер» на шасси машины «Визель», также имеются 17 командных пунктов (КП) этого ЗРК), и до 865 ПЗРК «Стингер» в «оригинальном» переносном варианте.

В составе армейской авиации – до 66 ударных вертолета «Тигр» UHT (еще один на хранении), 21 ЕС135Т, 79 новейших NH-90-ТТН. На хранении находятся до 151 многоцелевых вертолетов Во-105 и до 171 UH-1D.

Кроме перечисленной техники на хранении может находиться до 2370 БТР М113 (во всех вариантах этой машины), до 38 САУ М109, до 134 орудий М101 и до 177 FH-70, до 81 РСЗО MLRS, до 87 ЗРК «Роланд», до 303 ЗСУ «Гепард».

ВВС Германии включает шесть тактических авиакрыльев (31-е, 33-е, 51-е, 71-е, 73-е, 74-е), 62-е транспортное авиакрыло, 64-е вертолетное крыло, 1-е крыло ПВО.

Основу боевой мощи Люфтваффе составляют европейские (немецко-английско-испанско-итальянские) истребители-бомбардировщики «Тайфун». В строю находятся 135 «Тайфунов» (в том числе 30 учебно-боевых), еще три, в том числе один учебно-боевой – на хранении. Остаются на вооружении до 106 бомбардировщиков «Торнадо», еще до 34 машин находятся на хранении. На военно-воздушной базе (ВВБ) Бюхель размещены 20 американских ядерных авиабомб В-61, которые в случае войны будут применяться самолетами «Торнадо» ВВС самой Германии.

Транспортная авиация включает 41 самолет А400М, три А319, три А321, два А340, три А350 (три А310, в том числе два заправщика находятся на хранении), четыре «Глобал экспресс-5000» (до 55 С-160 на хранении). А также 83 вертолета – 80 СН-53G (еще до четырех на хранении), три AS532. Учебной авиации Люфтваффе не имеют, пилоты проходят обучение в США на американских учебных самолетах.

Наземная ПВО включает 20 батарей ЗРС «Пэтриот». Имеются также две резервные и две учебные батареи той же ЗРС.

ВМС Германии включают шесть ПЛ пр. 212, кроме того, в отстое находится списанная ПЛ пр. 206. Фрегатов имеется 11 – три типа «Заксен», по четыре типов «Баден-Вюртемберг» и «Бранденбург» (четыре фрегата типа «Бремен» выведены из состава ВМС и находятся в отстое). Кроме того, в составе Бундесмарине имеются пять корветов типа «Брауншвейг» и 12 тральщиков (10 пр. 332, два пр. 352 (еще два в отстое, один используется как стационарный учебный); пять пр. 333 в отстое). В отстое – девять ракетных катеров типа «Гепард».

Морская авиация включает семь противолодочных самолетов Р-3С «Орион» (еще один на хранении), один патрульный Do-228 (еще один, возможно, на хранении), 62 вертолетa (18 «Си Кинг», еще один на хранении), 22 «Супер Линкс», 18 NH90-NFH, четыре ЕС135Р2).

Несмотря на обвальное сокращение, Бундесвер пока остается одной из сильнейших армий Европы. Но перспективы его совершенно неочевидны.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.