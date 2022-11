Конфликт на Украине превратился в манну небесную для американского ВПК

Geopolitika.news: реальным победителем в конфликте на Украине становится американский ВПК

Запад практически опустошил свои арсеналы оружия на Украине, пишет Geopolitika.news. Теперь их надо пополнять, чем и займется американский ВПК. Этот конфликт стал для него манной небесной, поэтому США стараются затянуть его горячую фазу, считает автор статьи.

Марио Стефанов

Великобритания и остальные европейские члены Североатлантического альянса практически опустошили свои арсеналы оружия, накопленные предыдущими поколениями. Так на полях сражений на Украине место нашлось не только самым современным вооружениям западного и европейского производства, но и образцам оружия 50-х, 60-х и 70-х годов прошлого века.

Российская спецоперация на Украине, с одной стороны, привела к провалу российских вооруженных сил, снижению их боеспособности в реальных условиях боя, а вследствие этого и к падению их авторитета. С другой стороны, вооруженный конфликт на Украине стимулирует укрепление военного потенциала и расширение производственных мощностей оборонной промышленности Запада, прежде всего США и европейских членов Североатлантического альянса.

Ради оказания прямой помощи Украине США, Великобритания и остальные страны-члены НАТО практически опустошили свои арсеналы оружия, накопленные предыдущими поколениями. Так, на полях сражений на Украине место нашлось не только самым современным вооружениям западного и европейского производства, но и образцам оружия 50-х, 60-х и 70-х годов прошлого века. Наиболее курьезный пример: Украине отправили из португальских военных резервов пять американских буксируемых полевых гаубиц 155-мм M114. Их производили до середины 50-х годов прошлого века, и свою историю они ведут еще со Второй мировой войны. Украина также получила большое количество бронетранспортеров американского производства М113, которые широко применялись во вьетнамской войне и арабско-израильских войнах в 60 — 70-е годы.

Старые вооружения

США отправили Украине 200 этих совершенно устаревших бронетранспортеров. Дания отправила 50, Португалия и Литва еще в общей сложности 35.

Сегодня американская и европейская оборонная промышленность производит самые современные системы вооружений в мире, но общие объемы производства по разным причинам в разных государствах в предыдущие годы и десятилетия были невелики.

Вооруженный конфликт на Украине опять, как и войны на Ближнем Востоке в прошлые годы и война между Азербайджаном и Арменией, доказал эффективность переносных противотанковых и зенитных комплексов, а также беспилотников американского и европейского производства. Правда, хорошо показали себя и дроны, произведенные в Турции и Иране. На мировом рынке это родило огромный спрос на подобного вида вооружения.

Также, помимо зенитных и противотанковых комплексов и дронов, еще одной новой "звездой" на рынке вооружений стал артиллерийский ракетный комплекс "Хаймарс". Теперь каждый хочет заполучить эти комплексы для своей армии. Так, например, Австралия вступила в переговоры с компанией "Локхид Мартин" не только о закупке систем "Хаймарс", но и о возможности лицензионного производства в Австралии различных типов ракет совместимых с "Хаймарсами". В мае Австралия подтвердила намерение закупить 20 ракетных комплексов М-142 "Хаймарс" на сумму 385 миллионов долларов США. Производство ракет укрепит австралийский военно-промышленный комплекс, а также расширит мощности для производства ракетных систем "Хаймарс" ради удовлетворения мирового спроса на них. Кроме того, Индия проявляет интерес к закупке всех типов вооружений, хорошо зарекомендовавших себя на украинских полях сражений, в том числе и американских 155-мм гаубиц М777. Также Индия желала бы участвовать в производстве комплектующих для них.

Ограниченные возможности

Поставки на Украину из собственных запасов ведутся с такой скоростью, что американские и европейские производители не успевают производить столько же нового оружия, сколько необходимо для пополнения собственных весьма поредевших арсеналов, а также для поставок другим государствам в соответствии с ранее подписанными контрактами. Кроме того, необходимо продолжать отправлять Украине все новое и новое оружие, а также колоссальное количество боеприпасов для военных действий, каких в Европе не видывали с конца Второй мировой.

Так, в последние месяцы компания "Рэйтеон" прилагает большие усилия для расширения производства переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер". Поскольку американские войска практически не заказывали их на протяжении 18 лет, пришлось задействовать новые источники компонентов, так как некоторые производители просто ушли с рынка. Это также потребовало доработок в системе наведения этих ракет. По означенным причинам компания "Рэйтеон" просто не может достаточно быстро производить "Стингеры" в нужных количествах, несмотря на большой спрос на рынке. Исполнительный директор компании "Рэйтеон" Грег Хэйс еще в конце апреля предупредил, что на складах у них очень незначительные запасы материалов для производства новых "Стингеров". Он также сказал тогда, что производство можно наладить, восстановив дополнительные цепочки поставок компонентов и расширив штат рабочих, только к середине 2023 года. Хотя и этот срок, по мнению многих специалистов, — слишком оптимистичный прогноз.

Зенитные самонаводящиеся ракеты "Стингер" и противотанковые ракеты "Джэвелин", которые компания "Рэйтеон" производит совместно с концерном "Локхид Мартин", с самого начала вооруженного конфликта на Украине играют ключевую роль в поставках вооружений в эту страну от США и их союзников. Дело и в отправленных количествах, и в эффективности самого оружия. Оно по-прежнему образует основу украинского сопротивления российским силам.

Резко увеличить производство "Стингеров" из-за возросшего спроса трудно еще и потому, что бóльшая часть персонала компании "Рэйтеон" обучена и работает на производстве более сложных систем вооружений, которые важны для американских вооруженных сил, в том числе крылатых ракет "Томагавк" и ракет класса "воздух —воздух" AIM-120 AMRAAM.

Все до последнего патрона

Ракеты AIM-120, в свою очередь, являются ключевой составляющей зенитно-ракетного комплекса "НАСАМС", который сейчас в скорейшем порядке поставляется на Украину, чтобы украинцы могли отразить российские удары крылатыми ракетами и дронами. Производство AIM-120 не только нельзя ставить под угрозу, но и необходимо срочно расширять, чтобы удовлетворить потребности Украины и европейских союзников. В конце октября Румыния сообщила, что отправит свои неновые зенитные ракетные комплексы MIM-23 HAWK американского производства на Украину.

О таком же намерении объявила и Испания. Речь идет о ракетных системах средней и малой дальности, которые применялись еще в 60-е годы прошлого века в разных модификациях. Совершенно ясно, что после поставки на Украину страны-члены Североатлантического альянса будут вынуждены позаботиться о замене, то есть приобрести новые системы ПВО. Лучше всего подходят упомянутые "НАСАМС", в которых используются ракеты AIM-120 AMRAAM.

Разумеется, крупнейшие сделки заключают крупнейшие производители оружия, а это, разумеется, американские компании. Насколько масштабна начавшаяся замена вооружений на Западе и общее расширение оборонного производства, ясно подтверждают данные о резком росте производства в американском ВПК.

Масштабы таковы, что навели бывшего министра иностранных дел Израиля Шломо Бен-Ами на мысль о том, что в нынешнем вооруженном конфликте на Украине пока победитель один — американская оборонная промышленность.

В своей статье в "Проджект Синдикейт" под названием "Кто побеждает в войне на Украине?" Шломо Бен-Ами без всякой политкорректности, которая в последнее время превратилась в норму на наших политических и медиа-платформах, пишет: "На протяжении десятилетий американские производители оружия пользовались плодами бесконечных войн и продолжительных военных союзов. На фоне возможного расширения Североатлантического альянса и европейских стран, которые начали увеличивать свои оборонные бюджеты, конфликт на Украине превращается в еще одно дополнительное благо для американской индустрии вооружений.

С пользой для себя

Несмотря на недавнее впечатляющее наступление Украины, вооруженный конфликт с Россией, скорее всего, превращается в продолжительную схватку вничью. Но один явный победитель все же есть: это американская оборонная промышленность".

По мнению Шломо Бен-Ами, на американских производителей оружия и сегодня смотрят как на "арсенал демократии". Так американский военно-промышленный комплекс назвал военный президент Рузвельт из-за той ключевой роли, которую американская оборонная индустрия сыграла в поддержке союзников во время Второй мировой войны. Сегодня американская оборонная промышленность снова и играет неоспоримо важную роль, помогая, но на этот раз Украине, которая обороняется от России. Однако, как считает бывший израильский министр, стремление к заработку и влияние американского ВПК на внешнюю политику США опасны и могут способствовать эскалации конфликта. Тогда этот "арсенал демократии" развернется против самой демократии, прежде всего американской, то есть американской политической системы.

Шломо Бен-Ами пишет о том, что ради собственных интересов производители оружия могут лоббировать в американских политических кругах бесконечное продолжение вооруженного конфликта на Украине. Ведь ясно, что он стимулирует оборонные траты и союзников, и собственной оборонной системы США, как и остальных государств по всему миру. Кроме того, поставки старых вооружений от США и европейских союзников на Украину создают необходимость заменить переданные вооружения совершенно новыми и современными.

Вместе с тем и Украина, при всей благодарности за отправленное ей старое вооружение, все чаще требует современнейших систем, чтобы в ходе боевых действий противостоять российскому врагу и его союзникам, которые постепенно появляются на полях сражений. Все больше подтверждений тому, что Россия, пытаясь прервать цепь поражений, подходит к боям иначе и более опасно. Поэтому на полях сражений на Украине с российской стороны в качестве союзников и партнеров появляются члены вооруженных группировок из других государств. Они вмешиваются в вооруженный конфликт на Украине, преследуя свои собственные интересы.

Группа интересантов

На поле боя появляются новые типы вооружений, такие как дроны иранского производства, и можно ожидать, что эта тенденция, которая ведет к эскалации конфликта, сохранится. Поэтому Украина нуждается не только в поддержании существующего арсенала и поставках боеприпасов и другого военного материала в огромных количествах, но и в новых системах вооружений западного производства, которые помогут отразить новые угрозы.

С другой стороны, по словам Шломо Бен-Ами, существует реальная опасность того, что военно-промышленный комплекс США, который, как написано выше, сейчас считают единственным победителем в вооруженном конфликте на Украине, будет напрямую влиять на продолжительность горячей фазы конфликта. Ведь ВПК Соединенных Штатов Америки заинтересован в том, чтобы вооруженный конфликт продолжался как можно дольше.

Многие годы американская оборонная промышленность, как и другие крупные экспортеры на рынке вооружений, в том числе Россия, Китай, Франция, Великобритания и Израиль, пользовалась преимуществами долгих войн и теперь, когда речь идет о вооруженном конфликте на Украине, тоже не видит причин отказываться от них. Американские производители, которые сейчас контролируют около 39% мировой торговли оружием, вооружали Европу задолго до того, как Россия начала спецоперацию на Украине. Шломо Бен-Ами подчеркивает, что с 2017 по 2021 год экспорт оружия в мире сократился почти на пять процентов, но Европа за этот период увеличила свои оборонные расходы почти на 19%.

По его словам, это следствие расширения Североатлантического альянса. Шломо Бен-Ами в статье пишет: "Расширение, как выяснилось, стимулировалось преимущественно внутренними американскими политическими причинами… После завершения холодной войны промышленники из оборонной отрасли надеялись, что расширение НАТО компенсирует сокращение спроса из-за завершения холодной войны, сформировав спрос на их продукцию на новом рынке. Комитет США по расширению НАТО (The US Committetee to Expand NATO), лоббистская организация, которую в 1996 году основал Брюс Л. Джексон, который тогда возглавлял департамент стратегического планирования в компании "Локхид Мартин", по сути был детищем оборонной индустрии.

Неожиданная выгода

Вступление бывших коммунистических государств Центральной Европы, таких как Венгрия, Польша и Чешская Республика, оказалось очень выгодным для американских производителей передовых систем вооружений. Неожиданная выгода не ушла от внимания американского сенатора от демократов Тома Харкина, который в 1997 году на слушаниях в Сенате назвал стремление администрации Клинтона к расширению Североатлантического альянса новым планом Маршалла для оборонных производителей, которые хотят продавать оружие и зарабатывать".

От производства вооружений выиграет только Америка

Бывший израильский министр иностранных дел Шломо Бен-Ами в своей статье далее пишет, что процессы в области модернизации вооруженных сил США и их европейских союзников наряду с обширными поставками вооружений на Украину приведут к новому циклу военных расходов, росту производства вооружений и прибылей. Кроме того, будет расти влияние оборонного бизнеса на американскую и союзническую внешнюю политику. В своей статье он заключает: "Вступление Финляндии и Швеции в НАТО также откроет новый большой рынок для американских оборонных производителей, поскольку правило интероперабельности альянса обязывает эти страны закупать системы вооружений американского производства. Вооруженный конфликт на Украине обнаружил провал европейских попыток добиться стратегической автономии. 60% европейских военных мощностей сейчас находятся за пределами ЕС. Это заставило европейских политиков сформулировать планы по снижению зависимости Европейского Союза от оружия, произведенного в США. Надеясь получить около 200 миллиардов евро увеличенных расходов на оборону, которые ЕС одобрил в мае, европейские производители вооружений и инвестиционные банки зашли так далеко, что отнесли оборонную индустрию к категории полезных для окружающей среды и социального развития".

Однако в краткосрочной перспективе именно американская индустрия вооружений извлечет максимальную выгоду из роста европейских расходов на оборону. Например, недавно Госдепартамент США одобрил продажу военных самолетов F-35 Германии на сумму 8,4 миллиарда долларов. А для правительств в Центральной и Восточной Европе покупка американских вооружений всегда была лучшим способом заручиться политической и военной поддержкой США. Вашингтон тратит в шесть раз больше на разработки и технологии в области оборонной промышленности, чем европейские страны. После начала вооруженного конфликта на Украине Конгресс увеличил бюджет США на оборону, и теперь он достигает рекордных 800 миллиардов долларов. Ясно, что американская индустрия вооружений сохранит свое коммерческое и технологическое доминирование над европейскими производителями вооружений еще много лет. Шломо Бен-Ами отмечает: "Конечно, есть убедительные политические и нравственные причины для США ответить на призыв украинского народа о помощи. Но также очевидно, что если США не удастся ограничить влияние военно-промышленного комплекса на свою внешнюю политику, они окажутся втянутыми во множество вооруженных конфликтов, которые уже не удастся оправдывать так же легко, как помощь Украине".

В любом случае спрос, возросший после начала российской спецоперации на Украине, вылился в новые контракты, ускорил процесс расширения оборонного производства в США и Европе и стимулировал реструктурирование и модернизацию вооруженных сил Запада. Речь, прежде всего, о европейских членах Североатлантического альянса, которые отставали. Вооруженный конфликт на Украине, разоряя российские арсеналы, практически обновляет военные мощности Запада.

Бывшие члены Варшавского договора должны снова вооружаться

Новые члены Североатлантического альянса из Восточной Европы, которые раньше входили в советский блок и Варшавский договор, отправили много оружия на Украину, произведенного еще в советские времена, вместе с огромным количеством подходящих боеприпасов тех калибров, которые применялись в Варшавском договоре: 122 и 152 мм. Так образовалась необходимость замены отправленных вооружений и боеприпасов на современные западные системы. Опустошение арсеналов Запада, а также потребность в их наполнении новыми вооружениями будут способствовать укреплению западной военной мощи, его военного потенциала и ВПК в условиях начавшейся гибридной войны с Россией и Китаем или, если пользоваться американской классификацией событий, конфликта демократического мира с авторитарными режимами.