Politico: скорых поставок Taurus Киеву не будет из-за рисков для рейтинга Шольца

Согласно газете, канцлера ФРГ больше интересует состояние правящей коалиции Германии, чем судьба Украины

БРЮССЕЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Европейское издание американской газеты Politico считает, что большинство немцев поддерживает канцлера ФРГ Олафа Шольца в отказе от скорых поставок ракет Taurus Киеву, поэтому в ближайшее время отправки этих крылатых ракет на Украину ждать не стоит.

Издание утверждает, что Шольца больше интересует состояние правящей коалиции Германии, чем судьба Украины. Газета подчеркнула, что промедление в поставках Taurus - одно из немногих направлений, в которых население поддерживает канцлера.

"Шольца больше всего волнует в данный момент не судьба Украины, а судьба его собственной правящей коалиции - альянса его партии социал-демократов, "зеленых" и либеральных демократов. Порядка 80% немцев недовольны работой правительства на фоне экономического спада и постоянными дрязгами внутри коалиции по климатической политике и другим вопросам. Личный рейтинг Шольца, которого поддерживает 31% и 66% не поддерживают, не намного лучше", - пишет Politico.

Шольц, пишет издание, при отказе в скором предоставлении ракет якобы лукавит, говоря, что он опасается применения этого вооружения для ударов по территории РФ.

"Украине нужны ракеты, которые помогут им прорваться через российские оборонительные линии. Эти линии успели очень хорошо укрепить, поскольку Киев не получил достаточно быстро необходимые для наступления танки (особенно от Германии). Берлин тянет время, утверждая, что ему необходимо сократить радиус действия поставляемых ракет, чтобы Украина не могла атаковать ими российскую территорию. Это означает, что Украина вряд ли увидит Taurus (переводится как знак зодиака Телец) до следующей Эпохи Водолея (в этом контексте это означает очень нескоро или никогда)", - заключает газета.

Politico подчеркивает, что многие немцы против отправки ракет Taurus на Украину, так как это сделает Германию активным участником конфликта в глазах российского руководства. "Если дебаты о ракетах кажутся похожими на ту насыщенную дискуссию, в которую погрузилась Германия на месяцы в прошлом году по вопросу об отправке танков и других тяжелых вооружений Украине, то это так и есть, поскольку это все одна и та же дискуссия", - заключает европейское издание американской газеты.

Сам Шольц в воскресном интервью телеканалу ZDF сдержанно прокомментировал возможную поставку Taurus Украине, отметив, что Берлин, как и раньше, будет очень тщательно взвешивать каждое отдельное решение. Один из обозревателей газеты Welt при этом отмечал, что долгие колебания Шольца наносят вред не только Украине, но и ему самому, подрывая доверие к канцлеру. "Подобно мальчику-пастуху, который зачастую кричал "волки-волки", он слишком часто использовал свой страх эскалации в качестве оправдания", - говорилось в статье. При этом в материале указывалось, что Taurus не изменят правила игры в условиях военного положения или на поле боя.

Ранее газета Bild со ссылкой на собственные источники сообщила, что власти Германии, вопреки сообщениям некоторых СМИ, пока не готовы передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. По данным издания, и в ведомстве федерального канцлера, и в Минобороны опровергли информацию о том, что уже принято или в скором времени ожидается решение о поставках ракет Украине.

10 августа новостной портал t-online со ссылкой на источники в правящей в ФРГ коалиции сообщил, что правительство Германии намерено "в ближайшее время" объявить о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Ведомство федерального канцлера Шольца, по информации издания, прорабатывает вопрос передачи ракет со своими ключевыми союзниками, прежде всего с США. До сих пор Берлин отвергал возможность предоставления Киеву Taurus, дальность которых достигает 500 км. Как пишет t-online, командование ВВС республики одобрило поставку ракет. На прошлой неделе ведомство Шольца запросило у Минобороны важные сведения о Taurus, в частности об их запасах у Бундесвера, возможных рисках поставок и эффективности.

Киев в конце мая запросил у Берлина Taurus. Источники газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung отмечали, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал этот вопрос с канцлером ФРГ в Берлине 14 мая. Ранее о необходимости передачи Киеву ракет заявляли некоторые политики от входящих в правящую коалицию "зеленых", Свободной демократической партии, оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, однако социал-демократы были против.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуации на поле боя.