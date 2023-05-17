США боятся испортить на Украине имидж F-16

Украина продолжает давить на западные страны в вопросе поставок истребителей F-16. Так, украинский президент Владимир Зеленский хочет сделать этот вопрос главным на саммитах «Большой семерки» и НАТО. На что способны F-16 в сравнении с российскими самолетами, кто будет на них летать и какие задачи попытается решить командование ВСУ, получив эти машины?

Во вторник издание Politico со ссылкой на советника главы Минобороны Украины Юрия Сака сообщило, что ВСУ рассчитывают получить от 40 до 50 истребителей F-16 от западных стран. Он уточнил, что из указанных самолетов украинское командование намерено сформировать три-четыре эскадрильи для защиты неба, потому что на данный момент стране "нечем остановить" российские самолеты.

Сак добавил, что противовоздушная оборона Украины не будет полной без истребителей F-16, и отметил, что президент страны Владимир Зеленский хотел бы сделать вопрос поставок истребителей главным на саммите "Большой семерки" (G7) в Хиросиме, а также на саммите НАТО в Вильнюсе в июле (к началу которого Зеленский планирует собрать "коалицию истребителей").

Он также пояснил, что хотя Италия, Франция, Британия и Германия не имеют в распоряжении F-16, однако эти страны намерены призвать к поставкам США и Турцию. Именно это, по-видимому, и начала делать Германия. Так? председатель комитета Бундестага по обороне и представитель Свободной демократической партии в Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила против поставок немецких истребителей Киеву.

По ее словам, ни истребителей Tornado, ни Eurofighter не должно быть в небе Украины, прежде всего в связи с дальностью полета машины и сложностью обучения. Но при этом Штрак-Циммерман отметила, что Киеву стоит предоставить самолеты других типов, такие как МиГ-29 советского производства или истребители F-16 производства США.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов уже сейчас начать обучение украинских пилотов. По его словам, Франция может делать это совместно с некоторыми другими европейскими странами, которые выразили такую готовность. Он отметил, что с США еще ведутся дискуссии. При этом Макрон не подтвердил, что страна готова поставлять Украине военные самолеты, отметив, что это остается теоретическими разговорами.

А координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон все еще не планирует передавать Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS и самолеты F-16. При этом ранее один из летчиков ВКС России, принимающий сейчас участие в СВО, рассказал газете ВЗГЛЯД, что самолетами Воздушных сил ВСУ (ВС ВСУ) сейчас управляют в большинстве своем иностранные наемники.

"Что касается собственно F-16 и вероятности того, что эти самолеты будут переданы, то по техническим характеристикам F-16 ничем не превосходит российские истребители. Однако важно понимать, что в настоящее время самолет выступает преимущественно в качестве носителя определенных вооружений. Таким образом, куда большее значение имеют особенности тех ракет, которыми будут оснащены машины", – сказал главный редактор "Авиа.ру" Роман Гусаров.

"Теоретически ценность подобных поставок возрастает в связи с новостями о получении ВСУ британских ракет Storm Shadow. Однако паниковать не стоит: за последний год российские системы ПВО зарекомендовали себя крайне положительно. Мы сбиваем самолеты противника регулярно и эффективно. Не думаю, что F-16 в этом плане окажется более опасным", – отмечает эксперт.

"Однако возникает вопрос: кто сядет за штурвал 50 машин. На Украине ощущается сильная нехватка профессиональных пилотов. Сейчас некоторые представители ВСУ проходят подготовку в странах НАТО, но за полгода воспитать асов не получится. Конечно, часть из них все же получат доступ к F-16. Но натовские летчики также поднимутся в воздух", – акцентирует собеседник.

"Конечно, 50 самолетов – это достаточно много. Однако не думаю, что они сумеют кардинально поменять обстановку.

Во-первых, для доминирования в небе у противника должно быть численное преимущество в сравнении с нами. Сложно сказать, сколько машин задействуем мы, но полсотни моделей вряд ли позволят ВСУ почувствовать себя в большинстве", – подчеркивает Гусаров.

"Во-вторых, в отношении авиации вопросы обслуживания техники играют куда более важную роль, чем ее количество. Украина не располагает необходимыми базами для ремонта F-16. Создать их в столь сжатые сроки практически нереально. В этом плане передача советских моделей ВСУ выглядела более логичной", – считает эксперт.

"Конечно, рядом есть Польша, и теоретически возможен сценарий, когда самолеты будут перенаправляться в Варшаву для обслуживания и дозаправки. Но подобные промежуточные "подскоки" все равно снижают эффективность применения авиации", – отмечает собеседник.

Гусаров предположил, что противник при помощи западных машин попытается отодвинуть линию боевого соприкосновения в сторону границ РФ до 2022 года. Также, по мнению эксперта, ВСУ будут осуществлять удары по военным объектам, которые находятся не только на фронте, но и в тылу.

"Украина хочет получить именно F-16, потому что по характеристикам он сопоставим с МиГ-29, и украинским летчикам будет легче обучиться управлению этими машинами. К тому же F-16 с точки зрения эксплуатации, маневренности и скоростных характеристик даже лучше, чем истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35", – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

"Но я думаю, США выступят против поставок Украине F-16. Этот истребитель имеет довольно большой экспортный потенциал. В США его позиционируют как "убийцу МиГов", основываясь на опыте войн 80-х годов на Ближнем Востоке. И в этом нет ничего удивительного, потому что в тех войнах были представлены самолеты разного поколения, а "американцы" были моложе", – напомнил собеседник.

"Если же США все-таки решатся на такие поставки, то ВСУ получат самолеты самой ранней модификации без тех новшеств, которые соответствуют поколению 4++. Их без проблем будут уничтожать наши ЗРК и истребители. Впрочем, и это в Штатах могут расценивать как удар по имиджу F-16 и американского ВПК", – добавил он.

"Для чего Украине F-16? Во-первых, для противодействия нашим крылатым ракетам и беспилотникам.

Во-вторых, для удаленного контроля над Черным морем. В-третьих, для помощи сухопутным войскам на линии соприкосновения, в том числе – при планируемом контрнаступлении. Четвертая цель – заменить советские МиГ-29 и Су-27, поскольку у Украины и других стран заканчиваются запчасти для них", – отметил эксперт.

"Украина планирует запускать с F-16 англо-французские ракеты Storm Shadow. Также с F-16 Украина хочет применять американские управляемые высокоточные авиабомбы GBU-39. Таким образом, с появлением F-16 у Украины возрастет количество применяемых высокоточных средств большой дальности", – детализировал аналитик.

"Базироваться они будут на Украине, а также в Польше и Словакии. Самолеты будут использоваться для поддержки войск в контрнаступлении. У нас же есть множество вариантов, как сбивать F-16. Кроме ПВО, для этого могут использоваться истребители Су-30, МиГ-35. В Сирии, например, в 2018 году F-16 был сбит советским ЗРК С-200. Наша советская техника успешно "работала" по F-16 и ранее", – напомнил собеседник.

"Самолет F-16 в целом неплохой, по тактико-техническим характеристикам его сравнивают с нашим Су-35. Вместе с тем наш аналог лучше в плане обнаружения целей и чуть больше берет боевой нагрузки. Кроме того, американский истребитель проигрывает нашим по маневренности и скорости", – сказал газете ВЗГЛЯД Андрей Красноперов, летчик-инструктор, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах.

"Да, западные союзники могут передать Киеву 40-50 истребителей, а кто летать-то на них будет? Единственный вариант, который я вижу, это направить на Украину вместе с самолетами еще и экипажи, но союзники Киева вряд ли на это пойдут. Для того, чтобы переучить украинских летчиков управлять такими машинами, нужно как минимум полгода подготовки и знание английского языка на высоком уровне", – рассуждает собеседник.

"Помимо летчиков, также необходимо подготовить и обслуживающий персонал. Кроме того, F-16 требуются более длинные полосы для взлета", – добавил он. "Таким образом, чтобы лишить Россию доминирования в воздухе, Украине нужны не только западные самолеты, но еще целый штат квалифицированных специалистов. Посмотрим, как в НАТО будут решать эту задачу", – полагает Красноперов.

Олег Исайченко