СМИ: кабмин ФРГ в ближайшее время объявит о поставках Украине крылатых ракет Taurus

По информации портала t-online, в настоящее время Ведомство федерального канцлера прорабатывает вопрос передачи ракет со своими важнейшими союзниками, прежде всего с США

БЕРЛИН, 10 августа. /ТАСС/. Правительство Германии намерено "в ближайшее время" объявить о поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом сообщил новостной портал t-online со ссылкой на источники в правящей в ФРГ коалиции.

По информации издания, в настоящее время Ведомство федерального канцлера Олафа Шольца прорабатывает вопрос передачи ракет со своими ключевыми союзниками, прежде всего с США. До сих пор власти Германии отвергали возможность предоставления Киеву Taurus, дальность которых достигает 500 км. Как пишет t-online, командование ВВС республики одобрило поставку ракет. На прошлой неделе ведомство Шольца запросило у Минобороны важные сведения о Taurus, в частности об их запасах у Бундесвера, возможных рисках поставок и эффективности.

Портал не исключает, что власти ФРГ могут договориться с США о "двойных поставках", то есть как ракет Taurus, так и американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. В Социал-демократической партии Германии (СДПГ) изданию заявили, что для Шольца согласованные с США действия являются первоочередным условием в вопросе поставок Киеву новых боевых систем. Но в партии канцлера есть и те, кто не верит обещаниям Киева не применять новое оружие для ударов по российской территории, отметил портал.

Среди причин изменения позиции Берлина по Taurus называется разочарование ходом так называемого контрнаступления ВСУ. "Мы хотели чего-то другого, прежде всего для Украины", - заявил t-online депутат Бундестага от СДПГ Адис Ахметович. Как считают военные эксперты, в связи с проблемами в контрнаступлении командование ВСУ в большей степени стало делать ставку на артиллерийские обстрелы и удары по российским объектам военной логистики. По их оценке, ракеты Taurus поспособствуют успеху этой тактики.

Киев в конце мая запросил у Берлина Taurus. Источники газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung отмечали, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал этот вопрос с канцлером ФРГ в Берлине 14 мая.

Ранее о необходимости передачи Киеву ракет заявляли некоторые политики от входящих в правящую коалицию "Зеленых", Свободной демократической партии (СвДП), оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, однако социал-демократы были против.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуации на поле боя.