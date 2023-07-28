Министр обороны Польши Блащак сообщил о создании центра для обучения работе на РСЗО HIMARS

ЦАМТО, 27 июля. Академию HIMARS создали в Польше. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

Поставки американских реактивных артиллерийских систем HIMARS в Польшу начались в текущем году, напоминает агентство.

"Сегодня создана академия HIMARS", – сказал М.Блащак.

"Я уверен, что в сотрудничестве с нашими американскими партнерами мы обучим очередные расчеты HIMARS так, чтобы и те HIMARS, которые у нас уже есть, и те, которые еще будут поставлены на вооружение Войска польского, обслуживались военнослужащими, обученными на высшем уровне", – добавил он.

При этом министр заявил, что в польской академии HIMARS смогут обучаться также военные из других стран НАТО.

"Эта академия HIMARS также будет сотрудничать с нашими союзниками из стран Балтии, так как Эстония, Литва и Латвия заказали HIMARS в США. Мы открыты для сотрудничества, если речь идет об обучении, которое будет проводиться на полигоне в Торуни", – подчеркнул он.

М.Блащак отметил, что до покупки HIMARS в польской армии не было реактивной артиллерии. "Через 18 лет в Войско польское возвращается реактивная артиллерия. В 2005 году был ликвидирован последний дивизион, вооруженный советскими ОТР "Точка", – сказал он.