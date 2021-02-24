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Газета.ru

«НАТО ждет поражение»: в США оценили возможный сценарий конфликта с РФ

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Танк Т-90А
Танк Т-90А на полигоне Дальний в рамках проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России, 2016 год.
Источник изображения: Саид Царнаев/РИА "Новости"

Американский журналист предсказал исход возможного столкновения РФ и НАТО

Россия «разорвет» силы НАТО пополам в Восточной Европе в случае конфликта, считает американский журналист Джон Россомандо. По его мнению, если США не увеличат свое военное присутствие в Прибалтике, там ВС РФ быстро преодолеет сопротивление альянса. Он также посоветовал полякам заменить устаревшее вооружение и восстановить линии снабжения времен «холодной войны».

Российские войска быстро одержат победу над соединениями НАТО в Восточной Европе в случае конфликта с альянсом. Об этом в статье для National Interest заявил колумнист Джон Россомандо.

Если альянс не увеличит присутствие американских военных в Эстонии, Латвии и Литве, то там силы НАТО быстро ждет поражение. Кроме того, говорится в материале, в случае войны армии РФ и Белоруссии захватят территории вдоль границы и разорвут силы альянса напополам.

Поэтому Польше необходимо освежить арсеналы и восстановить линии снабжения времен "холодной войны".

Россомандо также напомнил об учениях «Зима-20», прошедших в Польше. Предполагаемый противник с востока разгромил польскую армию за пять дней.

При этом при расчетах польские военные учитывали еще не полученные от США новейшие самолеты F-35 и системы ПРО Patriot вместе с РСЗО HIMARS.

«Учения показали, что восточный фланг Североатлантического альянса уязвим для "российского вторжения», - подчеркивается в статье.

Эксперт также указал на усиление и модернизацию Россией своего Западного военного округа. Там сосредоточены наиболее боеспособные военные части, оснащенные новейшей бронетехникой.

В ноябре российский военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что Россия может уничтожить Соединенные Штаты уже имеющимися у нее способами. По его словам, в РФ возможно создать группировки сил, которые смогли бы ликвидировать американское государство за счет инициирования разрушительных геофизических процессов на его территории доставкой к критически опасным зонам в США боеприпасов калибром в несколько десятков мегатонн тротилового эквивалента.

Сивков отметил, что потенциальными носителями таких боеприпасов являются торпеда с ядерной энергетической установкой «Посейдон» и тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». Эксперт считает, что потребуется всего несколько десятков таких сверхмощных боеприпасов.

В феврале 2021 года доктор военных наук Владилен Стучинский и кандидат военных наук Михаил Корольков предположили, что в случае, если силы НАТО решат нанести России «удар во многих сферах», Москва может предпринять превентивные действия и перейти от политики ядерного сдерживания к политике устрашения.

Альянс может ударить по РФ «одновременно на земле, в море, воздухе, космосе и киберпространстве». Согласно возможному плану НАТО, с первых часов из строя должны быть выведены объекты ядерных сил, наиболее боеспособные военные части, системы обороны, энергетические объекты, связь, военное и госуправление, системы разведки и боевого управления.

Для этого, предполагается в статье, может быть применен массированный воздушный удар - гиперзвуковыми и крылатыми ракетами, ударными беспилотниками и самолетами. При подготовке и нанесении такого удара будет применяться глобальная интегрированная система разведки сил НАТО.

«В создавшихся условиях Российская Федерация способна перейти к нанесению неприемлемого комплексного поражения всеми видами вооружения в рамках превентивных действий в условиях нависшей над Российской Федерацией угрозы локальной войны», - утверждают авторы материала.

НАТО уже заявляло, что видит Россию в качестве угрозы. Хотя генсек альянса Йенс Столтенберг указывал на то, что НАТО не рассматривает Россию как противника. При этом Москва регулярно заявляет об отсутствии у нее агрессивных намерений - в отличие от западных партнеров.


Петр Николаев

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