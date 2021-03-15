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Газета.ru

«Американцы прибудут через пару месяцев»: в Швеции описали войну с Россией

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Источник изображения: gazeta.ru

В Швеции рассказали, как НАТО будет воевать с Россией

У России будет преимущество, если вблизи Швеции начнется война с НАТО, утверждают шведские эксперты. Они обозначили ряд недостатков сил Североатлантического альянса. Аналитики нередко строят прогнозы относительно предполагаемого вооруженного конфликта между Россией и НАТО.

В случае крупномасштабной войны в непосредственной близости от Швеции у России будет преимущество, полагают эксперты НИИ оборонных исследований Швеции (FOI), о чем они написали в новом докладе "Западные военные возможности в Северной Европе - 2020». В нем приводится системный анализ соотношения сил Запада и России, сообщает телеканал SVT.

"Если на оборонную подготовку Запада не хватит времени, у России будет явное преимущество в непосредственной близости от нас, особенно на земле», - обратил внимание ответственный редактор доклада Кристер Паллин. Он уточнил, что это превосходство будет длиться довольно долго, а чтобы Соединенные Штаты могли прибыть на эту территорию с более крупными сухопутными войсками, потребуется по меньшей мере пара месяцев.

Как отметили в FOI, страны Североатлантического альянса проводят недостаточно учений, и несмотря на преимущество в воздухе и на море, их силы рассредоточены географически и обладают очень разными военными возможностями.

В докладе подчеркнули, что военно-политический блок должен не наращивать силы, а действовать быстрее.

Паллин обратил внимание, что, хотя происходит увеличение военных расходов и приближение позиций НАТО к России, серьезных изменений в балансе сил не наблюдается. "В целом картина очень похожая и по доступности, и по качеству подразделений. Есть приближенное присутствие, которого не было в 2014 году и которое постепенно улучшается. И есть более простые меры, которые могут улучшить шансы западной стороны", - подчеркнул он.

Для оценки баланса сил НАТО и союзников блока по отношению к России авторы доклада провели военную игру. Эксперты FOI среди прочего сымитировали нападение российской стороны на Прибалтику через Белоруссию без применения ядерного оружия. В результате они констатировали, что в таком случае у Москвы "есть неплохие шансы на успех».

Gazeta Polska ранее утверждала, что Россия якобы хочет вступить в вооруженный конфликт со странами Североатлантического альянса. Как отмечалось в издании, в Москве допускают "возможность применения самого смертоносного оружия" для нейтрализации сил на восточном фланге альянса.

В свою очередь экс-командующий сухопутными военными силами Польши генерал Вальдемар Скшипчак предполагал, что у России "на захват стран Балтии» уйдет от двух до четырех суток.

По его словам, в случае вооруженного столкновения силы Балтфлота и войска Калининградского оборонительного района обеспечат России перевес над противником на море и в воздухе, а также смогут препятствовать переброске подразделений НАТО.

В прошлом месяце колумнист Джон Россомандо в статье для National Interest заявил, что российские войска быстро одержат победу над соединениями НАТО в Восточной Европе в случае конфликта с альянсом. По мнению журналиста, альянс ждет поражение, если он не увеличит присутствие американских военных в Эстонии, Латвии и Литве. К тому же, как указано в материале, в случае войны армии России и Белоруссии захватят территории вдоль границы и разорвут силы военно-политического блока напополам. В связи с этим Польшу призвали освежить арсеналы и восстановить линии снабжения времен «холодной войны».

Кроме того, Россомандо напомнил о прошедших в Польше учениях «Зима-20», на которых предполагаемый противник с востока разгромил польскую армию за пять дней. При расчетах польские военные учитывали еще не полученные от Соединенных Штатов новейшие самолеты F-35 и системы ПРО Patriot вместе с РСЗО HIMARS.

«Учения показали, что восточный фланг Североатлантического альянса уязвим для «российского вторжения»,

- указали в статье.

Помимо этого, эксперт отметил усиление и модернизацию Россией Западного военного округа, где сосредоточены наиболее боеспособные военные части с новейшей бронетехникой.

При этом в Москве неоднократно говорили о безосновательности опасений из-за того, что Россия может напасть на какую-либо страну НАТО. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что в Североатлантическом альянсе это прекрасно понимают, но делают подобные заявления для усиления группировки альянса в регионе.


Кристина Сизова

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