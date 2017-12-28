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Европейская безопасность любой ценой

04.01.2018 Военно-политическое обозрение (Беларусь) 251 0
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Литовские солдаты
Литовские солдаты во время учений НАТО Iron Sword 2014 поблизости от Вильнюса.
Источник: © AP Photo, Mindaugas Kulbis

Европейские страны-члены НАТО, поддавшись давлению США, стремительно увеличивают военные бюджеты. Активнее всех в Восточной Европе в вопросах повышения финансирования вооруженных сил выступают Литва и Латвия. В статистике Альянса за 2010-2017 годы отмечается, что в 2010 году расходы на оборону этих двух стран составляли 0,88% и 1,06% от ВВП соответственно, а в 2017 году они выросли до 1,77% и 1,7% от ВВП. Подобная тенденция обещает сохраниться и в будущем – так со следующего года Литва и Латвия планируют выделять на военные нужды уже 2% от ВВП. Однако, несмотря на стремительный темп наращивания военных расходов, до сих пор они отставали от Эстонии, которая уже несколько лет тратит на оборону требуемые в НАТО 2% от ВВП, а в завершающемся году довела этот показатель до 2,17% от ВВП.


И все-же в абсолютных цифрах среди стран Балтии в 2018 году лидером по размеру оборонных расходов останется Вильнюс – они составят около 873 млн евро. Военный бюджет Латвии в 2018 году запланирован в 589,8 млн евро, Эстонии – около 523,6 млн евро.


Военно-политические руководства стран Балтии оправдывают рост затрат необходимостью оперативного перевооружения армии для противостояния вероятной «российской агрессии».


По словам высокопоставленных литовских политиков и экспертов, например, Вильнюсу для сдерживания России не хватает боевых самолетов и кораблей, современных противотанковых комплексов большой дальности, современного парка БТР. Не отвечают требованиям сегодняшних театров военных действий и стоящая на вооружении в основном буксируемая артиллерия.


Если говорить о Латвии, то в 2018 году значительный рост расходов планируется направить на продолжение проекта механизации армии, в ходе реализации которого будет приобретаться подержанная британская бронетехника. Однако сама покупка – это только первоначальные траты, так как данные машины нужно еще оснастить соответствующими средствами связи, вооружением, боеприпасами. Также в следующем году продолжится приобретение самоходных гаубиц и ПЗРК «Стингер».


В министерстве обороны Эстонии сообщили, что приоритетом на следующий год является смена имеющихся в распоряжении армии штурмовых винтовок, продолжение закупки боевых машин пехоты CV90, а также пополнение запасов крупнокалиберных боеприпасов.


Интересно, что Литве, Латвии и Эстонии в 2018 году будет выделено 84,4 млн евро (приблизительно 100 млн долларов) из бюджета США. При этом средства можно потратить на приобретение оружия и боеприпасов у американского военно-промышленного комплекса. В случае использования такого кредита для оплаты контрактов с другими государствами, к странам Балтии будут применены штрафные санкции.


По итогам этого года оборонный бюджет Польши составил 2% от ВВП – это 7,34 млрд евро. Однако уже в 2018 году, по самым оптимистичным прогнозам, основанным на росте национальной экономики, военные расходы могут достичь 8,04 млрд евро.


Стоит отметить, что около 30% всех расходов, выделенных на оборону, идут в первую очередь на приобретение нового вооружения и военной техники, а также проведение модернизации старого парка техники. Тем более что вооруженные силы Польши, как раз проводят долгосрочную (и дорогостоящую) программу глубокой модернизации национальной армии и преимущественно образцами американского ВПК.


Подтверждением тому является обращение Варшавы к Вашингтону с просьбой о продаже вооружений на сумму около 422 млн евро. Польская сторона попросила поставить ей высокомобильную ракетно-артиллерийскую систему залпового огня HIMARS стоимостью 211 млн евро. Помимо этого Польша хочет купить у США 16 управляемых ракет GMLRS M31A1 Unitary, девять GMLRS M30A1 Alternative Warhead и 61 оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS M57, а также ряд других вооружений.


Кроме того, истекает летный ресурс большинства военных вертолетов, состоящих на вооружении Войска Польского. Не секрет, что нынешнее политическое руководство страны отказалось от покупки французских вертолетов H-225M «Каракал», поскольку хотело бы приобрести машины американского производства, в ущерб интересам национальных оборонных компаний и вопреки мнению военных экспертов.


Очередное «политическое» польско-американское соглашение о поставках ЗРК «Пэтриот» в Польшу было подписано в июле уходящего года. В соответствии с ним Варшава может купить у компании «Рейтеон» 8 комплексов за 8,4 млрд евро. Цена на ЗРК для польской стороны оказалась неожиданно высокой (ранее планировалось, что покупка обойдется в 6,3 млрд евро), но похоже это не остановит военно-политическое руководство страны.


Все свидетельствует о том, что правящие элиты, запугивают поляков и прибалтов «российской агрессией», стремятся обеспечить работой американский военно-промышленный комплекс, при этом забывая о существующих экономических и социальных проблемах.


В то время, когда страны Балтии и Польша тратят огромные средства на наращивание боевого потенциала войск в регионе, до 30% населения этих стран живет в относительной бедности. Серьезной проблемой стала массовая эмиграция за более высоким социальным уровнем жизни. Сложилась ситуация, когда в странах Балтии и Польше в первую очередь сокращается число высококвалифицированных специалистов, а замещающие их на внутреннем рынке труда мигранты обладают куда меньшей квалификацией, это ограничивает темпы роста национальных экономик и продолжает снижать уровень благосостояние граждан.


Настроения среди населения региона свидетельствуют о том, что не все европейцы поддерживают рост оборонных расходов. Европа по пути милитаризации региона приносит в жертву интересы своих народов геополитическим амбициям НАТО (США) и неуклонно движется в социально-экономический тупик.


Николай Астровский
28.12.2017
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принадлежат Военно-политическое обозрение (Беларусь)
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Великобритания
Латвия
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Польша
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