На каких языках говорит бог войны

Киев рассчитывает на западные арсеналы и цейхгаузы

Российская военная спецоперация на Украине перешла в стадию борьбы на истощение. При этом противником России является уже не Украина, а весь коллективный Запад, который шире, чем НАТО. Личный состав, разумеется, остается украинским. А вот вооружение и техника теперь поступают из многих стран.

Разумеется, проще всего украинская армия «переварит» советскую технику и родственную ей восточноевропейскую. Что это за техника и сколько ее теоретически может быть, подробно рассмотрено в статье «Ржавому танку в траки не смотрят» (см. «НВО» от 22.04.22).

Этой техники вроде бы очень много, но в реальности ее состояние может быть далеким от боеспособности. Кроме того, многим странам Восточной Европы, если они отдадут советскую технику Украине, нечем станет воевать самим.

Поэтому сегодня все активнее обсуждается возможность поставок на Украину уже западной техники. Пока только наземной, поскольку освоить западные самолеты и вертолеты украинцам будет крайне сложно: для этого слишком мало времени и квалифицированного персонала.

В значительной степени это же относится к танкам. По крайней мере пока на Украину идут лишь Т-72 и его производные.

Проще освоить артиллерию, а ее роль в современной войне огромна. Ее поставки сейчас обсуждаются в первую очередь.

США, БРИТАНИЯ, КАНАДА, АВСТРАЛИЯ

Разумеется, больше всего артиллерии в американской армии. В сухопутных войсках имеется 972 155-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) М109А6/7 «Паладин», на хранении – до 558 старых М109А1/2/5. Буксируемая артиллерия – 690 105-мм орудий М119А2 и 533 новейших 155-мм М577А1/2. На хранении – до 975 155-мм М198.

Имеется до 441 самоходных 120-мм минометов М1129 на шасси БТР «Страйкер», примерно 1128 буксируемых 120-мм минометов М120/121. На хранении может находиться до 1522 самоходных минометов М106 на шасси БТР М113.

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) включают 222 тяжелые гусеничные 227-мм М270 (еще до 617 на хранении) и 375 облегченных колесных М142 HIMARS. В морской пехоте – еще 501 М577 и еще 47 HIMARS.

При этом поставки 105-мм орудий на Украину вряд ли имеют смысл: они слишком слабы для современной классической войны. «Паладины» весьма сложны в освоении, кроме того, они пока еще нужны самим американцам.

Представляется маловероятной и передача Украине М1129. Все остальные перечисленные артсистемы являются потенциальными объектами поставки на Украину.

У Великобритании имеется 89 155-мм САУ AS90 (еще до 90, возможно, на хранении), 126 105-мм буксируемых орудий LG (на хранении – еще до 43 и до 68 155-мм FH70), 35 РСЗО М270 (еще до 28 на хранении).

На вооружении канадской армии – 28 105-мм орудий LG1 и 94 С3, 37 155-мм М777. На хранении, возможно, находится до 61 САУ М109А4. Еще 54 М577 имеются у Австралии, на хранении – до 111 105-мм L118 и до 35 155-мм М198.

ВОСТОЧНАЯ И СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА

Представители бывшего соцлагеря поддерживают Киев не менее активно, чем англосаксы. Но техника у них в основном советская.

Больше всего артиллерии западного производства у Литвы: 18 новейших немецких 155-мм САУ PzH-2000, 54 американских 105-мм орудия М101, 42 самоходных 120-мм финских миномета «Тампелла» (на шасси М113) и 22 шведских 120-мм миномета М41D.

У Латвии – 34 М41D, а также 35 155-мм САУ М109А5. У Эстонии – еще 165 М41D, а также 24 155-мм орудия FH70.

Хорватия имеет 12 САУ PzH-2000, Словения – 18 израильских 155-мм гаубиц TN-90 (М-845), Македония – 36 орудий М101.

На вооружении словацкой армии – 16 колесных САУ «Зузана». Они созданы на основе чехословацкой 152-мм САУ «Дана», но имеют натовский калибр 155 мм.

Можно отметить, что РzН-2000 – слишком новые, они нужны самим Литве и Хорватии. Это же относится к М109А5, которые Латвия совсем недавно приобрела у Австрии. М101 и М41D, наоборот, слишком старые и могут быть взяты Украиной разве что от полной безысходности.

Польша имеет 64 155-мм САУ «Краб» (на шасси южнокорейской САУ К9) и 67 самоходных 120-мм минометов «Рак» на шасси лицензионного финского БТР. Но у поляков пока достаточно советских 2С1, сначала на Украину пойдут они.

Весьма активно поддерживают Украину скандинавы независимо от членства в НАТО. Датская армия имеет на вооружении две новейшие французские 155-мм колесные САУ «Цезарь» (на хранении – до 24 М109), шесть орудий М101, 15 самоходных 120-мм израильских минометов «Кардом» (на шасси БТР «Пирана-5») и 20 минометов М10.

У Норвегии имеется 24 новейших южнокорейских 155-мм САУ К9 и 14 американских М109А3GN, на хранении – еще 42 М109А3 и 12 РСЗО М270 MLRS.

Финская армия, кроме орудий советского производства, имеет 17 САУ К9, 54 155-мм орудия К98 и 78 К83, 698 120-мм минометов KRH92 и 18 самоходных ХА361 АМОS, 41 РСЗО М270. На вооружении шведской армии – 35 колесных 155-мм САУ «Арчер» и примерно 120 120-мм минометов. На хранении, возможно, находится до 48 орудий FH70.

Крайне сомнительно, что скандинавы готовы расстаться с новейшими САУ К9 и «Цезарь», которые к тому же сложны в освоении.

А вот буксируемые орудия, минометы и РСЗО оказаться на Украине могут.

ЗАПАДНАЯ И ЮЖНАЯ ЕВРОПА

На вооружении французской армии имеется 77 колесных САУ «Цезарь» и 32 гораздо более старых гусеничных AU-F-1 (еще до 235 на хранении), 12 также 155-мм буксируемых орудий TR-F-1 (еще до 85 на хранении), 132 120-мм миномета RT-F-1 (еще до 234 на хранении) и 13 модернизированных во Франции РСЗО М270 MLRS-LRU (еще до 44 оригинальных М270 на хранении).

Бундесвер имеет в своем арсенале 133 САУ РzН-2000 (еще до 20 на хранении) и три М109, 10 орудий М101, 119 самоходных минометов «Тампелла» и 55 РСЗО М270.

На хранении может находиться еще до 38 М109, до 134 М101, до 177 FH70, до 99 MLRS, но существование этой техники вызывает сомнения.

Бельгийская армия оснащена 14 105-мм орудиями LG1 Мк2 и тремя М101 (еще до 19, возможно, на хранении), а также 32 французскими минометами RT-F1.

У Голландии имеется 24 САУ РzН-2000 (еще 33 таких установки и шесть М109 на хранении) и 61 120-мм миномет (в том числе 39 в самоходном варианте на БТР «Феннек»).

У не являющейся членом НАТО Австрии имеется 45 САУ М109А5, на хранении – еще до 90 М109 ранних модификаций и примерно 100 буксируемых 105-мм орудий.

У другого альпийского нейтрала, Швейцарии – 133 М109 (еще 212 на хранении), но Берн на данный момент втягиваться в украинскую кампанию явно не хочет, да и Вена тоже особого стремления к этому не проявляет.

На вооружении итальянской армии – 70 САУ РzН-2000 (122 М109 на хранении), 18 105-мм орудий М-56 (еще до 320 на хранении) и 92 FH70 (еще 72 на хранении), 825 120-мм минометов (в том числе 221 самоходный), 22 РСЗО М270.

Испанская армия располагает 90 САУ М109А5. На хранении могут находиться до 63 203-мм САУ М110А2 – это очень мощные, но очень старые орудия, к которым уже вряд ли есть снаряды.

В составе буксируемой артиллерии – 56 105-мм орудий L118 и 66 155-мм SBT155/52 (на хранении – до 157 105-мм М-56 и до 95 155-мм М114). Также имеется 389 120-мм минометов L-65/120 (в том числе 110 самоходных).

На хранении могут находиться 14 140-мм РСЗО «Теруэль», но они вряд ли вернутся в строй.

У Португалии имеется 20 САУ М109А2/5, 21 орудие L118 и до 12 М114 (еще до 30 М114, а также до 54 М101 и до 24 М-56, возможно, на хранении), а также до 90 120-мм минометов.

Наиболее мощными (после США, разумеется) артиллерийскими арсеналами на «коллективном Западе» располагают Греция и Турция. Правда, поскольку эти два «союзника» постоянно готовятся воевать между собой, их возможности по экспорту весьма ограниченны.

В этот конфликт вовлечен (являясь одной из его главных причин) ненатовский Кипр. При этом у всех трех армий очень много устаревших артсистем, хотя есть и новейшие.

Греческая армия имеет на вооружении 420 САУ М109А1В/2/3/5, 25 РzН-2000, 12 175-мм М107 и 145 203-мм М110 (еще до 36 на хранении), 18 орудий М-56, 263 М101 (еще до 198 на хранении), 253 М114А1 (еще 15 на хранении), 36 РСЗО М270. Родственный Греции Кипр имеет 12 старых французских САУ Мк F3 и столько же словацких «Зузана», поступают на вооружение сербские колесные САУ «Нора» (также 155-мм, всего их будет 24). Имеется 72 орудия М-56 и 12 французских TR-F-1, а также 114 французских 120-мм минометов RT61.

У Турции имеется почти 700 крайне устаревших САУ (105-мм М108Т и М52Т, 155-мм М44Т1 и М55), а также ненамного более новые, хотя гораздо более мощные 36 М107 и 219 М110А2. Современные САУ – 299 Т-155 (лицензионный вариант южнокорейских К9). Устарело и большинство буксируемых орудий – до 600 М101А1, 493 М114, 162 203-мм М115, причем многие из них, видимо, небоеспособны. Современными являются до 400 155-мм орудий «Пантера».

Кроме того, на вооружении турецкой армии имеется 578 120-мм минометов HY-12 и более 350 РСЗО. К последним относятся 15 американских М270, 130 122-мм Т-122 «Сакарья» (почти копия БМ-21 «Град»), 24 собственных буксируемых 70-мм RA7040, более 100 китайских также буксируемых 107-мм Т-107 (она же Туре 63) и 80 китайских же самых мощных в мире 302-мм Т-300 «Касигра» (она же WS-1).

ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА

«Старое» НАТО эпохи холодной войны в значительной степени опиралось на авиацию – в ущерб артиллерии и наземной ПВО. Поэтому наиболее сильные артиллерийские арсеналы оказались у стран «нового» НАТО, то есть бывшего соцлагеря. У многих стран Западной Европы, как мы видим, артиллерии ничтожно мало.

Но конечно, в сумме ее достаточно много. И уже анонсированы поставки на Украину британских AS90 и/или L118 (LG), голландских и итальянских PzH-2000, шведских «Арчеров», американских орудий и РСЗО. Такой типовой разнобой породит множество проблем – с обучением персонала, техническим обслуживанием и, конечно, с поставками боеприпасов совершенно новых для ВС Украины калибров.

Кроме того, надо понимать, что сейчас не 1940–1950-е годы, когда основные страны мира могли выпускать боевую технику всех классов десятками тысяч единиц в год. Нынешняя техника очень дорогая и сложная. Поэтому существует вполне реальная проблема истощения арсеналов, компенсировать которое новым производством будет исключительно сложно (по крайней мере в приемлемые сроки).

Но эти проблемы будут преодолеваться любой ценой, поскольку ставка слишком высока. Российский военный блицкриг на Украине не состоялся, но и ответный политический и экономический блицкриг Запада против России тоже провалился. Вводить еще какие-то санкции уже практически невозможно без очень серьезного ущерба для самих западных экономик. Именно поэтому и началась борьба на истощение.

Запад нашел страну, чьи солдаты и офицеры будут умирать вместо его солдат и офицеров. А вот обеспечение техникой он в значительной степени возьмет на себя, невзирая на цену и на все технические проблемы. Судьба этой войны может решиться только на поле боя, при этом для всех участников поражение в буквальном смысле смерти подобно.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.