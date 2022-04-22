Ржавому танку в траки не смотрят

Вашингтон и НАТО скребут по сусекам

На данный момент с Запада на Украину поступает почти исключительно стрелковое и легкое индивидуальное оружие (РПГ, ПТРК, ПЗРК). О поставках тяжелой техники говорить только начинают.

Объяснений этому два. Во-первых, НАТО все-таки боится слишком сильно разозлить Россию. Во-вторых, у Украины крайне недостаточно времени и людских ресурсов на освоение сложной и совершенно незнакомой техники – такой как танки и тем более самолеты и вертолеты.

При этом второе обстоятельство может быть преодолено путем поставок из стран бывшего соцлагеря оружия советского производства либо собственного, созданного на основе советских образцов. К последним относятся в первую очередь восточноевропейские производные от танка Т-72 (польский ПТ-91, югославский М-84) и от РСЗО БМ-21 (польская WR-40 «Лангуста», чехословацкая RM-70, румынские APR-40 и LAROM). Без проблем «переварят» ВС Украины и чехословацкую колесную САУ «Дана», которая по боеприпасам унифицирована с САУ 2С3 «Акация» и гаубицей Д-20.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ

Точно установить количество советской техники, имеющейся в странах Восточной Европы, нелегко, поскольку точно неизвестны объемы ее продаж за рубеж и количество утилизированных машин. Поэтому приведенные ниже оценки являются максимальными. То есть в ряде случаев завышенными, возможно – весьма существенно. Дается сумма техники, находящейся в строю и на хранении.

Меньше всего нужной Украине техники у прибалтов. Эстония имеет 20 БТР-80, 42 122-мм гаубицы Д-30, до 100 зенитных орудий ЗУ-23–2. У Литвы есть до 10 МТЛБ, до полусотни 120-мм минометов, до 80 польских ПЗРК «Гром» (аналог «Иглы»), до 10 вертолетов Ми-8. Латвия располагает 26 120-мм минометами и четырьмя вертолетами Ми-8.

В арсеналах Венгрии имеется до 80 Т-72, до 650 БТР-80 (в том числе 178 БТР-80А), 31 гаубица Д-20, до 400 ПТРК «Фагот», до 50 ПЗРК «Игла», 25 истребителей МиГ-29 (уже несколько лет как выставлены на продажу), до 28 ударных вертолетов Ми-24 и до 40 многоцелевых Ми-8/17. Кроме того, на хранении может находиться до 420 БМП-1, до 80 САУ 2С1 и 2С3, более 300 буксируемых орудий, до 400 минометов и до 43 БМ-21, но существование этой техники вызывает большие сомнения (скорее всего она утилизирована или продана).

Еще надо помнить, что Будапешт занимает открыто антиукраинскую позицию и поставлять какое-либо оружие Киеву категорически отказывается. Впрочем, Вашингтон и Брюссель теоретически могут просто выкупить у Венгрии советское оружие, а затем передать его Украине.

Румынские танки (Т-55 и его производные) и истребители (МиГ-21, хотя и модернизированные в Израиле) можно брать лишь при полной безысходности (на хранении Т-55 имеются еще во многих странах Восточной Европы). Но Украине могут пригодиться 124 румынских БМП MLI-84 (местный вариант БМП-1), 155 БТР ТАВ-77 и 406 ТАВС-79 (два варианта БТР-70) и 69 «Зимбру» (БТР-80), до 50 САУ 2С1, до 700 буксируемых орудий и не менее 300 120-мм минометов, 135 РСЗО APR-40 и 54 LAROM, до 16 ЗРК «Оса», четыре дивизиона ЗРК С-125М, до 300 ПЗРК «Стрела-2» и ее местной копии СА-94.

У Хорватии также есть истребители МиГ-21 – причем ремонтировались они именно на Украине, после чего окончательно перестали летать. Более полезными для Киева могут быть 72 танка М-84, восемь САУ 2С1, до 200 буксируемых орудий (Д-30, М-46, Д-20), 31 РСЗО APR-40, более 200 ПТРК «Фагот», «Конкурс», «Метис», девять ЗРК «Стрела-10», свыше 500 ПЗРК «Стрела-2» и «Игла», восемь вертолетов Ми-24Д/В, до 30 Ми-8/17.

Словения может добавить к этому еще 54 М-84, до восьми 2С1, более 120 ПЗРК «Игла». Черногория – 12 Д-30 и примерно сотню ПТРК («Фагот», «Конкурс», «Штурм»). У Македонии имеется 31 Т-72, 11 БМП-2, 60 БТР-70, 34 БТР-80, 11 МТЛБ, 108 орудий М-30, примерно 60 120-мм минометов, 6 БМ-21, до 8 ЗРК «Стрела-10», 200 ПЗРК «Стрела-2» и 5 «Игла-1», 4 штурмовика Су-25, до 12 Ми-24В, до 10 Ми-8/17. По иронии судьбы, почти всю эту технику Македония приобрела как раз на Украине.

На вооружении ВС Чехии состоит 116 Т-72 (в том числе 30 модернизированных по варианту Т-72М4СZ), до 360 БМП-1/2 в их местных вариантах, 86 САУ «Дана», около 100 120-мм минометов, до 225 ПТРК «Конкурс», 16 ЗРК «Стрела-10», 9 ударных вертолетов Ми-35 и до 14 Ми-24В, до 35 Ми-8/17. При этом Чехия является важнейшим хабом по перепродаже восточноевропейского оружия, занимается этим известная компания «Эскалибур». В ее арсеналах теоретически может быть около 600 Т-72, до 1 тыс. БМП-1 и разных машин на ее базе, более 200 САУ «Дана» и до 70 2С1, более 300 орудий (М-30, Д-30, Д-20), до 30 РСЗО RM-70, 24 ЗРК «Оса».

Но это максимально возможные значения – точные знают лишь в самом «Эскалибуре» и еще некоторых структурах. По-видимому, поставки чешских машин (Т-72 и БМП-1) на Украину уже начались, пока неясно, из наличия армии или от «Эскалибура».

Словакия имеет до 110 Т-72, до 700 БМП-1/2 и их производных, до 52 САУ «Дана», до 50 Д-30, 19 RM-70, более 400 ПТРК, один дивизион ЗРС С-300ПС, до 16 ЗРК «Стрела-10», 200 ПЗРК «Стрела-2» и «Игла», 14 МиГ-29, 5 Ми-24, 25 Ми-8/17.

Болгария является еще одним восточноевропейским хабом по продажам советской техники. Кроме того, здесь производятся боеприпасы, ПТРК, ПЗРК, РПГ, минометы (которые София затем через США, Саудовскую Аравию и ОАЭ продает исламским боевикам на Ближнем Востоке), а также МТЛБ и машины на их шасси, включая САУ 2С1.

На вооружении ВС Болгарии имеется до 18 ПУ ТР «Точка», до 427 Т-72, до 230 БМП, до 800 БТР и до 1 тыс. МТЛБ, до 600 2С1, более 550 буксируемых орудий М-30 и Д-20, несколько сотен 120-мм минометов, до 168 БМ-21, более 1 тыс. различных ПТРК, один-два дивизиона С-300ПС, два дивизиона С-200, до 10 дивизионов С-125, 24 ЗРК «Оса» и 20 «Стрела-10», несколько сотен ПЗРК, до 40 ЗСУ «Шилка», до 340 ЗУ-23–2, до 30 штурмовиков Су-25, 19 истребителей МиГ-29, до 20 вертолетов Ми-24Д/В, до 22 Ми-8/17.

В арсеналах ВС Польши имеется до 439 Т-72 и 232 ПТ-91, до 1,5 тыс. БМП-1 и ее производных, свыше 300 МТЛБ и его производных, до 400 САУ 2С1 и 111 «Дана», до 500 орудий М-30 и Д-20, более 500 120-мм минометов, около 150 РСЗО БМ-21, 29 RM-70, 75 WR-40 «Лангуста», один-два полка ЗРС С-200, до 24 дивизионов С-125, 64 ЗРК «Оса», до 20 «Стрела-10», до 800 ПЗРК «Гром» и «Пиорун» (польские варианты «Иглы»), до 90 «Шилок» и до 500 ЗУ-23–2, 32 МиГ-29 и до 50 штурмовиков Су-22, до 30 Ми-24Д/В, до 56 Ми-8/17.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ БЫВШЕГО СОЦЛАГЕРЯ

Финляндия, формально не являющаяся членом НАТО, имеет около 150 БМП-1/2, около 400 МТЛБ, 72 САУ 2С1 и до 18 2С5, до 350 буксируемых орудий (Д-30, М-46, 2А36), 36 РСЗО RM-70, дивизион ЗРК «Бук», до 260 ПЗРК «Игла-1» и «Игла», более 900 ЗУ-23–2.

Наконец, можно упомянуть США, которые в 90-е годы приобрели 86 Т-72 из состава бывшей Национальной народной армии ГДР. А также захватили как минимум несколько десятков боеспособных Т-72 в Ираке.

Отдельной историей являются не входящий в НАТО Кипр и этнически родственная ему Греция, которые никогда не были частью советского блока.

На вооружении кипрской Национальной гвардии имеется 82 танка Т-80У, 43 БМП-3, 4 БМ-21, 2 дивизиона «Бук-М1–2», 6 ЗРК «Тор», 11 боевых вертолетов Ми-35П. ВС Греции имеют до 300 БМП-1, 116 РСЗО RM-70, примерно 450 ПТРК «Корнет» и «Фагот», дивизион С-300ПС, 25 «Тор-М1» и 29 «Оса-АКМ», свыше 500 ЗУ-23–2.

Кипрские «Торы» юридически принадлежат Греции, греческая «трехсотка» юридически принадлежит Кипру. Насколько «эллины» готовы расстаться с этой техникой в условиях перманентной холодной войны с Турцией – сказать крайне сложно.

ОБЪЕКТИВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Всего, таким образом, теоретически в «закромах» США, Финляндии и бывших соцстран (Грецию и Кипр сюда пока включать не будем) может наличествовать до 2,3 тыс. танков Т-72, М-84 и ПТ-91, до 4,5 тыс. БМП-1/2 и машин на их базе, до 2,2 тыс. БТР и до 1,7 тыс. МТЛБ. До 1,7 тыс. САУ, до 3,1 тыс. буксируемых орудий, до 2 тыс. 120-мм минометов. До 800 РСЗО, примерно 2 тыс. ПТРК, два-три дивизиона С-300ПС, до четырех дивизионов С-200, дивизион ЗРК «Бук», до 38 дивизионов С-125. До 130 ЗРК «Оса» и до 90 «Стрела-10», до 3 тыс. ПЗРК, до 2 тыс. ЗСУ «Шилка» и ЗУ-23–2. А также 34 Су-25, 50 Су-22, 90 МиГ-29, до 130 Ми-24/35, до 230 Ми-8/17.

Однако, как уже было сказано, приведенные здесь данные являются, возможно, существенно завышенными – особенно это касается Польши, Болгарии и Чехии, поскольку переоценено количество техники, находящейся на хранении: значительная ее часть в реальности продана, утилизирована или относится к 5-й категории, то есть не подлежит восстановлению.

Есть и еще один существенный ограничитель. Относительно безболезненно расстаться с советским оружием и его восточноевропейскими копиями и производными могут лишь Финляндия и страны Балтии, поскольку их армии оснащены, в основном западной (а у Финляндии – еще и собственной) техникой.

Для Польши, Хорватии и Румынии потеря советской и аналогичной собственной техники уже была бы достаточно болезненной, поскольку лишила бы их целых классов вооружения (особенно артиллерии).

Остальные страны, лишившись советской техники, остались бы, по сути, без сухопутных войск. А Болгария и Словакия – еще и без ВВС (у стран бывшей Югославии ВВС и так нет, лишаться им нечего). Это означает, что они могут поставлять Украине лишь незначительную часть имеющейся у них техники и/или требовать от США и стран Западной Европы немедленной замены советской техники на западную.

На самом деле такая схема вполне реализуема, если будет принято соответствующее политическое решение. Более того, страны «старого НАТО» скорее всего будут даже рады спихнуть на восток свою устаревшую технику. Восточным европейцам придется ее осваивать – но они в отличие от Украины не ведут боевых действий, так что время у них есть.

НА ТЕБЕ, БОЖЕ, ЧТО САМИМ НЕГОЖЕ

Что же касается поставок западной тяжелой техники собственно Украине, то, как уже было сказано, у украинских ВС крайне ограниченны возможности для ее освоения. Кроме того, потребуется переход на новые боеприпасы (105, 120, 155 мм), а с их массовыми поставками в условиях господства в воздухе российской авиации могут возникнуть огромные проблемы.

Единственный класс вооружений, который может быть освоен украинскими военными достаточно легко и быстро – это БТР и бронеавтомобили: не столько оружие, сколько транспортные средства.

В США имеются десятки тысяч старых БТР М113 и относительно новых бронеавтомобилей класса МRАР времен войн в Ираке и Афганистане, и американцы давно стремятся от всего этого избавиться. Австралия уже заявила о готовности передать Украине бронеавтомобили «Бушмастер». Сотни БТР и бронеавтомобилей есть у Франции и Италии (VAB, VВL, LMV и т.д. и т.п.). Надежность всех этих машин в современном общевойсковом бою весьма невысока, но лучше это, чем ничего.

К тому же украинские солдаты рассматриваются в качестве пушечного мяса как собственным командованием, так и западными союзниками Киева. Мяса этого у Украины пока еще много, хватит на несколько лет войны. Для поддержания способности Украины воевать за интересы Запада тот и обеспечит ее сначала советским, а затем собственным металлоломом.

В конце концов истощится и то, и другое. Но в Вашингтоне, Брюсселе и Киеве надеются, что Россия истощится раньше – в военном, экономическом, а главное, в психологическом плане.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.