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ТАСС

Эксперт заявил, что у США нет потенциала для удовлетворения своих амбиций на Украине

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Украинские военные с гаубицей M777. 9 января 2023
Украинские военные с гаубицей M777. 9 января 2023.
Источник изображения: © AP Photo / LIBKOS

Бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик добавил, что у Запада не хватает ресурсов для того, чтобы обеспечивать Киев необходимым количеством боеприпасов

ПЕКИН, 18 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не располагают достаточным военным потенциалом, который бы позволил им удовлетворить свои геополитические амбиции при урегулировании украинской проблемы. Такую точку зрения высказал во вторник американский аналитик, бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик, комментируя запланированные Вашингтоном поставки кассетных боеприпасов Киеву.

"США заявляют, что их действия по всему миру, в том числе на Украине, направлены на поддержание международного порядка, "основанного на правилах", - пишет он в статье, опубликованной в китайской газете Global Times. - Передача кассетных боеприпасов [Киеву] явно подрывает любой подобный порядок. Вашингтон принимает такое решение именно потому, что его геополитические амбиции ради поддержания собственной гегемонии далеко превосходят имеющиеся в его распоряжении военные средства для их удовлетворения".

Берлетик напомнил, что западные страны не располагают необходимыми промышленными мощностями, чтобы обеспечивать Киев достаточным количеством боеприпасов. "Для того, чтобы производство артиллерийских снарядов Запада соответствовало хотя бы нынешней интенсивности ведения огня украинской стороной, потребуется несколько лет, - подчеркнул он. - Вот почему США стремятся передать кассетные боеприпасы - не из-за того, что они предоставляют Украине какие-либо необходимые возможности, а просто потому, что это единственный доступный для Соединенных Штатов вариант, без принятия во внимание возможных человеческих жертв в настоящем и будущем".

Американский аналитик уточнил, что о резкой нехватке у Запада средств ведения войны свидетельствует недавнее заявление президента США Джо Байдена, который признал, что "у украинцев заканчиваются боеприпасы". "Таким образом, передача Украине боеприпасов, которые повсеместно запрещены, - это не взвешенное решение, - добавил эксперт. - Оно принимается Вашингтоном из отчаяния, в попытке сохранить свою марионеточную войну с Россией, иначе [США] придется признать собственное поражение".

Берлетик отметил, что поставки американских вооружений подобного рода Киеву - это "приз", который временно защитит самолюбие Соединенных Штатов и "отсрочит неизбежное поражение ставленников Вашингтона на Украине". К тому же Украина может стать аналогом стран, "усыпанных кассетными боеприпасами, которые неизбежно еще долго после прекращения боевых действий будут убивать тысячи мирных жителей". Для примера эксперт привел Вьетнам, Ирак, Лаос и Камбоджу.

"В итоге решение США о передаче кассетных боеприпасов не сделает сильнее в военном отношении ни Украину, ни сами Соединенные Штаты. Это также не поможет Вашингтону достичь своих целей на Украине, не усилит его геополитическую мощь, - подытожил аналитик. - Это попытка увядающего гегемона оттянуть время, которая обнажает его лицемерие на фоне приносимых им новых жертв, как сегодня, так и в будущем". 

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Страны
Вьетнам
Ирак
Камбоджа
Лаос
Россия
США
Украина
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