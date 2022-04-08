Спецоперация на Украине похоронила миф о "цивилизованной" Европе

MintPress News (США): украинский конфликт разоблачает миф о "цивилизованной" Европе

Спецоперация на Украине показала, насколько европейцы на самом деле расисты, пишет MintPress News. Они не хотят помнить о миллионах людей, которые пали жертвами западной "цивилизации".

Когда в интернете стало распространяться ужасающее шестиминутное видео, как украинские солдаты расстреливают и пытают закованных в наручники и связанных российских солдат, негодующая публика в социальных сетях и за их пределами сравнила это варварство с поведением ИГИЛ*.

Даже советник президента Украины Алексей Арестович поспешил напомнить украинским боевикам об их ответственности перед международным правом – хотя это редкий случай. "Я хотел бы еще раз напомнить всем нашим военным, гражданским силам и силам обороны, что жестокое обращение с заключенными является военным преступлением, которое не подлежит амнистии в соответствии с военным законодательством и не имеет срока давности", – заявил он, подчеркнув, что мы – "европейская армия", как будто это синоним цивилизованного поведения.

Но даже в этом заявлении о якобы ответственности прозвучал тонко завуалированный расизм. Арестович дал понять, что на столь ужасное и трусливое насилие способны разве что неевропейцы, но никак не рациональный, гуманный и интеллектуально всех превосходящий Запад.

Этот комментарий напомнил один из расистских выпадов иностранного корреспондента CBS Чарли Д'Агаты (Charlie D’Agata) от 26 февраля, когда он беспардонно сравнил ближневосточные города с Киевом в пользу украинской столицы, заявив, что "в отличие от Ирака или Афганистана, это относительно цивилизованный, относительно европейский город".

Российско-украинский конфликт стал сценой для расизма на словах и на деле – от косвенного до неприкрытого. Так, премьер-министр Болгарии Кирилл Петков без обиняков высказался об украинских беженцах. По его словам, Европе украинские беженцы даже выгодны, потому что они – европейцы. "Это умные и образованные люди. Это не волна беженцев, которых мы привыкли видеть и в которых не можем быть до конца уверены, – людей с неясным прошлым, вплоть до террористов".

Еще один не менее яркий эпизод, подчеркнувший мрачный расизм и попустительство Запада, – это интервью итальянской газеты La Repubblica с украинским командиром "Азова" Дмитрием Кухарчуком. Его батальон прославился ультраправыми взглядами, откровенным расизмом и ужасающим разгулом насилия. Однако газета расхвалила Кухарчука на все лады, назвав его "нетипичным бойцом", ведь он "читает Канта и пользуется не только гранатометом". Если и это не запирательство, то тогда – что?

Однако на месте наших гордых европейских друзей мы бы с осторожностью рассуждали о "европейской цивилизации" и уважении к правам человека. Им не следует ни забывать свое прошлое, ни переписывать историю, потому что рабство по расовому признаку – это печать позора Европы и Запада. Система работорговли, при которой за четыре столетия из Африки были вывезены миллионы рабов, – это европейское изобретение. По данным Encyclopedia Virginia, только на среднем на маршруте трансатлантической работорговли в пути погибли 1,8 миллиона человек. По другим оценкам, их число намного выше.

Колониализм – еще одно европейское качество. Начиная с XVвека колониализм столетиями опустошал весь Глобальный Юг. В отличие от работорговли колониализм порабощал целые народы и разделял целые континенты – например, ту же Африку – на европейские сферы влияния.

Конго, целая страна, принадлежала одному-единственному человеку: ею владел бельгийский король Леопольд II. Индия фактически контролировалась и колонизировалась Британской Ост-Индской компанией, а затем и британским правительством. Судьбу Южной Америки во многом предопределила доктрина Монро 1823 года. Уже почти 200 лет континент дорого расплачивается за американский колониализм и неоколониализм. Никакими цифрами не выразить разрушений и потерь, какие западноевропейский колониализм нанес остальному миру, – хотя бы потому, что его жертвы еще подсчитываются. Сугубо для иллюстрации: по словам американского историка Адама Хохшильда (Adam Hochschild), в одном только Конго с 1885 по 1908 год погибло десять миллионов человек.

И как можно забыть, что Первая и Вторая мировые войны – тоже полностью европейские – оставили после себя 40 миллионов и 75 миллионов погибших соответственно (по другим оценкам – значительно выше). Ужасы этих европейских войн сравнимы лишь со зверствами, которые сами же европейцы чинили на Юге за сотни лет до этого.

Всего через несколько месяцев после образования Организации Североатлантического договора (НАТО) в 1949 году рьяные западные партнеры отправились играть мускулами в Корею, спровоцировав в 1950 году войну, которая продлилась три года и убила почти пять миллионов человек. Корейская война, как и другие спровоцированные НАТО конфликты, остается незаживающей раной и поныне.

Этот список можно продолжать и продолжать: от позорных опиумных войн против Китая, начавшихся в 1839 году, до ядерных бомбардировок Японии в 1945, уничтожения Вьетнама, Лаоса, Камбоджи в 1954, 1959 и 1970 годах и военных интервенций для смены режима во многие страны мира. Всё это работа Запада – США и их вечно готовых "европейских партнеров" – и всё это делается во имя демократии, свободы и прав человека.

Если бы не европейцы, Палестина обрела бы независимость много десятилетий назад, а ее народу, включая автора этих строк, не пришлось бы бежать от сионистского ига Израиля. Если бы не США и европейцы, Ирак, одна из древнейших цивилизаций мира, остался бы суверенной страной и миллионы жизней были бы сохранены, а на долю Афганистана не выпали бы невыразимые лишения. Даже уступив и покинув страну в прошлом году, США и их европейские друзья, продолжают держать Афганистан в заложниках: они блокируют его финансы, усугубляя голод в разоренной стране.

Так что прежде чем хвастаться достоинствами Европы и унижать всех остальных, всяким Арестовичам, Д’Агатам и Петковым следует взглянуть на себя в зеркало и пересмотреть свой ничем не обоснованный, этноцентрический взгляд на мир и историю. На самом деле, если кто и заслуживает похвалы, так это бывшие колонии, которые сопротивлялись метрополиям, рабы, которые отстаивали свободу, и порабощенные народы, которые сопротивлялись своим европейским угнетателям, терпя боль и страдания.

Увы, вместо того, чтобы на фоне российско-украинского конфликта поразмышлять о будущем европейского проекта, каким бы оно ни было, многие воспользовались ситуацией, чтобы набрать легкие очки за счет жертв Европы по всему миру. И снова бесценные уроки остаются невыученными.

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* запрещенная в России террористическая организация, – Прим. ИноСМИ

Автор: Рамзи Баруд (Ramzy Baroud)

Доктор Рамзи Баруд – журналист и редактор "Палестинской хроники". Автор шести книг. Его последняя книга в соавторстве с Иланом Паппе (Ilan Pappé), называется "Как мы представляем себе освобождение: мнение заинтересованных палестинских лидеров и интеллектуалов". Баруд – приглашенный научный сотрудник Центра ислама и глобальных отношений.