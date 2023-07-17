«В строю только 50 танков»: в Минобороны Италии заявили о планах пополнения парка ОБТ

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Италия планирует закупить 133 новых танка Leopard 2 немецкого производства и модернизировать 125 своих устаревших ОБТ Ariete.

Война на Украине превратила Европу в театр наземных боевых действий высокой интенсивности

- заявили в Минобороны страны.

Предполагается приобрести Leopard 2A8 и модернизировать Ariete, чтобы добиться «радикального и значительного» улучшения сухопутного потенциала итальянской армии, поскольку украинский конфликт «снова сделал присутствие танков на фронте основным фактором ведения боевых действий».

В Италии имеется 200 танков Ariete национального производства, из которых «в строю остается только 50 машин». При этом стране необходимо более 250 ОБТ, чтобы соответствовать требованиям НАТО. На новые закупки с 2024 года будет выделено $4,49 млрд, при этом общие расходы составят $8 млрд.

Как заявил источник из военного ведомства изданию Defense News, эти $4 млрд покроют приобретение 133 единиц Leopard 2 у немецкого производителя Krauss-Maffei Wegmann в течение 2024-2027 годов. Модернизация 125 ед. Arietes обойдется примерно в $1 млрд, что продлит срок их службы до 2034 года. При этом Италия планирует присоединиться к франко-немецкой программе создания нового ОБТ.

Также в планах Минобороны значится замена устаревающих боевых машин Dardo, на Lynx от немецкого Rheinmetall.