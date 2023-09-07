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Военное обозрение

Немецкая газета: Германия, Испания, Италия и Швеция подписали соглашение о создании нового европейского танка

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Источник изображения: topwar.ru

Разговоры о необходимости создания нового основного боевого танка, который может быть принят на вооружение европейскими странами НАТО, ведутся среди военных, экспертов и правительств достаточно давно.

Причем речь идет о разработке и серийном выпуске боевой машины следующего поколения взамен состоящих на вооружении армий Европы ОБТ именно единого стандарта. Помимо всего прочего, таким образом государства ЕС надеются не попасть в полную зависимость от поставок вооружений из США, плюс придать импульс к развитию своих оборонных предприятий.

И вот, похоже, дело сдвинулось с мертвой точки. Немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на отраслевые и политические источники сообщает, что четыре государства Европы несколько дней назад подписали рамочное соглашение на совместную разработку нового европейского основного боевого танка. В коалицию вошли Германия, Испания, Италия и Швеция.

Что интересно, среди разработчиков нового ОБТ нет Франции, которая единственная из всех стран Европы самостоятельно производит почти все виды вооружений и военной техники. Объясняется это скорее всего серьезными разногласиями, возникшими ранее между Парижем и Берлином по поводу реализации другого совместного проекта по созданию новейшего танка Main Ground Combat System (MGCS), начатом в 2018 году. Этот ОБТ должен был к середине следующего десятилетия заменить немецкие Leopard 2 и французские Leclerc.

Эту версию подтверждает и то, что новый консорциум оборонных предприятий четырех европейских стран возглавят немецкие концерны Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall. Которые, к слову, являются основными и конечными производителями танков «Леопард», наряду с большим количеством более мелких субподрядчиков из разных стран Европы.

Теперь участникам коалиции предстоит найти источники финансирования масштабного проекта, для чего страны-партнеры намереваются подать соответствующую заявку в Европейский фонд обороны. Сообщается, что даже на стадии концептуального проектирования и разработки опытного образца новейшего ОБТ потребуются сотни миллионов евро.

Сроки реализации проекта пока что не называются, но быстрым этот процесс точно не будет, особенно с учетом экономических проблем, охвативших как европейские страны, так и целые отрасли в той же Германии. Еще и на Украину надо продолжать тратиться, дабы угодить Вашингтону. Скорее всего поэтому, как сообщает немецкое издание, Берлин пока не готов полностью выходить из совместной с Францией программы разработки танка MGCS.

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