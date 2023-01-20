"Леопарды" и "Челленджеры" против Т-90М: чего ожидать от западных танков на Украине

Рассказываем о поставках новой западной бронетехники на Украину

Великобритания передаст 14 основных боевых танков "Челленджер-2" (Challenger 2) Украине в ближайшие недели, а также значительно усилит свою дипломатическую активность в мире с целью увеличения поставок вооружения Киеву со стороны союзников. Об этом говорится в опубликованной стратегии Великобритании по Украине. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине роту танков "Леопард" (Leopard) в рамках поддержки международной коалиции.

О возможности рассмотрения передачи Украине танков западного производства заявили также власти Финляндии, в случае если этот шаг поддержит "группа из нескольких стран". В июне 2022 года газета "Паис" сообщила, что Испания готова поставить Киеву танки "Леопард-2", однако передачу заблокировала Германия.

ТАСС собрал информацию о технических характеристиках тяжелых боевых машин, комментарии военных и политических экспертов относительно предполагаемых поставок, а также сведения о современных российских танках в зоне спецоперации на Украине.

Особенности западных танков

Согласно данным сайта Минобороны Великобритании, основной боевой танк "Челленджер-2" состоит на вооружении британской армии с 1994 года. Приоритетными при разработке были огневая мощь и защищенность, поэтому, по признанию британского военного ведомства, танк медленнее своих соперников. Машина защищена многослойной комбинированной броней "Дорчестер-2" (Dorchester Level 2) с керамическими элементами. Основное вооружение танка — 120-мм нарезное орудие, вспомогательное — два 7,62-мм пулемета. С дополнительным бронированием масса танка достигает 75 т. Дизельный двигатель мощностью 1 200 л.с. разгоняет машину до 59 км/ч на шоссе и 40 км/ч на пересеченной местности. Запас хода на внутренних топливных баках — 550 км по шоссе и 250 км — по бездорожью. Танк использовался британской армией в операциях в Боснии и Герцеговине, Косово и Ираке, при этом утверждается, что ни одна машина не была уничтожена противником.

В мае 2021 года Минобороны Соединенного Королевства объявило о заключении контракта на модернизацию 148 из 227 танков "Челленджер-2" до уровня "Челленджер-3" компанией Rheinmetall BAE Systems Land. Модернизированный танк получит 120-мм гладкоствольную пушку, комплекс активной защиты и усовершенствованную электронику. Ввести в строй танки планируется в 2027 году. При этом судьба остальных 79 боевых машин оставалась неизвестной. Эксперты полагали, что танки могут быть проданы или утилизированы.

Источник: Фото: Global Look Press/Dirk Waem/Belga News Agency

Германский основной боевой танк "Леопард-2" выпускался в нескольких модификациях, наиболее современная из которых — A7+. Всего компания Krauss-Maffei Wegmann произвела свыше 3,5 тыс. единиц всех вариантов данной машины. На вооружении Польши, которая готова передать танки Украине, стоят 142 "Леопарда-2" версии A4 и 105 — модификации A5. Согласно информации производителя и открытых источников, данные варианты бронемашины имеют массу около 60 т, вооружены гладкоствольной пушкой калибра 120 мм и 7,62-мм пулеметом, оснащены 1 500-сильным двигателем. Броня — комбинированная, многослойная. Максимальная скорость танка — более 70 км/ч, запас хода — 450 км.

Экипажи у "Леопарда-2" и "Челленджера-2" состоят из четырех человек, что на одного больше, чем в российских машинах. Если в отечественных танках перезарядка орудия происходит с помощью автомата заряжания, то в западных этим занимается отдельный член экипажа.

"Любой гранатомет с ним справляется"

Сергей Суворов, эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник запаса, в беседе с ТАСС поделился мнением о "Леопарде-2". "Танк как все остальные. Есть неплохая система управления огнем с возможностью дублирования прицеливания от командира, есть тепловизионный прицел, но машина довольно старая, габаритная", — сказал он, заметив, что предполагаемые к поставке Киеву образцы — 1980-х годов разработки.

Leopard 2A4. Источник: www.defence24.pl

По его словам, украинские экипажи при переучивании на новую технику столкнутся с рядом трудностей. И если обучить танкистов стрельбе и вождению можно быстро, то изучение обслуживания танка, подготовки комплекса вооружения к стрельбе, выверки и других операций займет больше времени. Также специалист отметил, что подготовленность экипажа и командного состава играет более важную роль, чем тип танка, а технически уничтожить вышеназванные западные машины способен любой из российских танков, используемых в зоне специальной военной операции. Суворов обратил внимание, что на танке "Леопард-2А4" отсутствует динамическая защита, противодействующая поражению кумулятивными боеприпасами. "Любой гранатомет, любая ПТУР (противотанковая управляемая ракета — прим. ТАСС) с ним справляется", — отметил он.

Суворов напомнил, что данные германские танки стоят на вооружении турецкой армии и использовались в операциях против курдских формирований на территории Сирии, в результате которых Турция потеряла несколько "Леопардов". При этом, по словам эксперта, танки были поражены из гранатометов.

"Появление новых танков в украинской армии ничего не поменяет, просто сменится название — вместо Т-64 будет "Леопард", — сказал Суворов. — И если при уничтожении Т-64 погибает три человека, то здесь погибнет четыре".

"Есть такое понятие — оптимальное сочетание боевых свойств танка. Их четыре: огневая мощь, защищенность, подвижность и командная управляемость. Они должны оптимально сочетаться. У "Челленджера" шикарная защита, огневая мощь средняя", — рассказал эксперт, отметив высокую массу "британца", что снижает подвижность, накладывает ограничения на тип мостов, которые танк может проезжать, на общую проходимость тяжелой машины.

Суворов рассказал, что на британском танке стоит пушка с раздельным заряжанием, то есть члену экипажа необходимо вручную вставить в казенную часть орудия и дослать сначала снаряд, а затем гильзу. "Первые три выстрела он еще делает с нормальным темпом, а потом... Работу заряжающего можно сравнивать с работой автомата заряжания, как бегуна по лестнице — с лифтом. Второго этажа они достигнут одновременно — может, бегун даже чуть раньше прибежит, но до десятого этажа лифт обычно приходит первым, не говоря про 16-й", — сказал специалист, отмечая особенность как британского, так и германского танка.

Политический аспект

"Эти новые, пока еще анонсированные поставки говорят о том, что возможности коллективного Запада по поставкам на Украину вооружений советского образца, созданных на производственных мощностях Восточной Европы, построенных еще в советское время, заканчиваются, — высказал мнение в беседе с ТАСС Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. — Уже объективно зачищены все возможные восточноевропейские арсеналы. То есть все это за 11 месяцев спецоперации утилизировано на территории Украины. Сейчас ситуация для коллективного Запада патовая: им нужно продолжить поставки, объясняя своему коллективному избирателю, зачем было потрачено столько долларов на поддержку Украины, и продемонстрировать всему миру, что все-таки коллективный Запад сильнее России".

Михайлов заметил, что западные страны с помощью средств массовой информации целый год убеждали, что Россия вот-вот проиграет в этом конфликте, нужно лишь приложить еще немного усилий. Однако все происходит наоборот: Россия сохраняет за собой преимущество, отвоевала 100 тыс. кв. км территории, в ее состав вошли четыре новых региона, которые освобождаются от остатков украинских подразделений.

"Соответственно, наступает необходимость зачистки уже европейских национальных арсеналов от бронетанковой техники. Здесь реализуется еще один план американцев, который укладывался в общую канву этой большой игры, — что, когда Европа выдаст на Украину все, что осталось с эпохи Варшавского договора, она приступит к поставкам собственных вооружений, которые производит европейский оборонный комплекс, — считает эксперт. — Безусловно, ни немцы, ни британцы, ни другие производители оружия в Европе — Франция, Италия, Польша — не желают демонстрировать несостоятельность своего вооружения, потому что оно обязательно будет гореть на территории Украины, потому что их будут поражать наши противотанковые средства".

По мнению Михайлова, продолжением сценария станет необходимость закупки европейскими странами американского оружия, от чего выиграют только Соединенные Штаты.

Михайлов высказал мнение, что британские танки будут использоваться далеко от линии боестолкновений (к примеру, на Западной Украине) в качестве "демонстрационной роты", учебных машин, а также для съемки пропагандистских сюжетов. "Никто не хочет там, на Западе, чтобы визитные карточки их ОПК (оборонно-промышленного комплекса — прим. ТАСС) сгорели в первую очередь", — сказал он.

Руководитель Бюро военно-политического анализа считает, что анонсированные поставки никак не повлияют на ход спецоперации. "Чтобы изменить ход событий, нужно поставлять танки тысячами", — сказал он. "В ходе военной операции Россия уничтожила более 3 тыс. украинских танков. <...> Линия фронта — 1 200 км. Что может сделать танковая рота? Она повоюет день-два, через неделю их пожгут наши доблестные военнослужащие", — высказал мнение Михайлов.

"Естественно, каждая бронемашина, каждый боеприпас, который Запад поставляет на территорию Украины, — это проблема для российской группировки, которая отражается в потерях личного состава и военной техники, но для изменения хода военной кампании нужно большее количество бронетанковых средств, которых просто нет", — сказал эксперт.

Такое же мнение выразила британская газета The Guardian. Издание отметило со ссылкой на специалистов из лондонского Международного института стратегических исследований, что Украине для контрнаступления необходимо не менее 100 танков. При этом Великобритания, как добавила газета, не может резко увеличить их поставки из-за малого количества в составе собственных вооруженных сил. The Guardian отметила, что у 13 стран НАТО более 2,3 тыс. танков "Леопард-2", однако их состояние может быть далеким от боеготовности.

Рафаэль Лосс, координатор проектов Европейского совета по международным отношениям, в статье немецкого журнала Spiegel призывает рассматривать передачу Украине британских танков как политический сигнал поддержки, однако не знает, будет ли этого шага достаточно, чтобы "выйти из тупика". Лосс считает, что "Челленджер-2" определенно превосходит танки, использовавшиеся Украиной до настоящего времени.

"Преимущества в боевой ценности перевешиваются логистическими проблемами — например, с поставками запчастей", — говорит он, отмечая, что от трети до половины бронетехники обычно нуждается в ремонте и обслуживании в ходе эксплуатации.

Автор статьи в американском журнале Military Watch Magazine считает, что Великобритания решила передать Киеву "Челленджеры" потому, что их выпуск давно прекращен, а экспортный потенциал невысок, в отличие от германских "Леопардов" или американских "Абрамсов". Значит, не стоит опасаться имиджевых потерь в случае уничтожения этих машин в зоне спецоперации.

Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил в ходе брифинга, что германское правительство пока не получало конкретных запросов о реэкспорте произведенных в Германии танков. Такие поставки нельзя осуществлять без разрешения Берлина.

Т-90М — "танк великой победы"

Если британские и германские танки появятся в зоне специальной военной операции, они столкнутся с российским танком Т-90М "Прорыв" — самой совершенной машиной семейства Т-90, наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя. Он оснащен всеракурсной защитой, современной всесуточной высокоавтоматизированной системой управления огнем, в нем реализован комплекс мер по повышению живучести и защиты экипажа, установлен новый, более мощный двигатель в 1 130 л.с. Основное вооружение "Прорыва" — 125-мм гладкоствольная пушка, способная вести огонь новыми боеприпасами высокого могущества, а также управляемыми ракетами, поражающими танки противника на дальности до 5 км. Новый многоканальный прицел обеспечивает применение вооружения в любое время суток. Т-90М способен обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени, что стало одной из главных особенностей модернизированной машины.

Танк Т-90М. Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

По словам танкистов, за несколько месяцев применения "Прорыв" хорошо зарекомендовал себя. Военнослужащие отмечают, что танк выдерживает попадания за счет композитной брони, а высокая маневренность позволяет быстро передвигаться на поле боя.

Участники спецоперации окрестили Т-90М "танком великой победы" по аналогии с легендарным Т-34, участвовавшим в Великой Отечественной войне.

"Он усовершенствован: экипаж надежно защищен, командир танка, то есть я, сижу уже внутри, мне необязательно вылезать на улицу, перезаряжать [пулемет] "Корд" и вести стрельбу — я все это делаю изнутри, — делится впечатлениями Руслан, командир танка. — Усовершенствованы приборы наблюдения, у меня есть панорама, я могу смотреть на 360 градусов, и не надо крутить головой, я все могу на компьютере увидеть. Также могу общаться с соседними танками, не выходя на связь, просто пишу им координаты, подъезжаем туда, и мы вместе работаем. У нас Т-90 подорвался на противотанковой мине, гусеницу не повредило, оторвало лишь каток, и он своим ходом выбыл из зоны боевых действий, весь экипаж цел".

Конвейеры нижнетагильского Уралвагонзавода, выпускающего танковую технику, переведены на круглосуточный режим работы. 12 января компания сообщила, что отправила Минобороны РФ очередную партию Т-90М.

Виктор Бодров, Георгий Султанов