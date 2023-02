"Это изменит правила боя". Что Запад предложил Киеву

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Запад продолжает превращать Украину в полигон для испытания передовых вооружений. По данным немецких СМИ, оборонный концерн Rheinmetall ведет переговоры о поставках перспективных танков KF51 Panther. У корпорации далеко идущие планы, однако возможны сложности.

Официально в Берлине ничего не сообщали. Однако газета Handelsblatt утверждает, что в переговорах участвует лично председатель группы Rheinmetall AG Армин Паппергер. В интервью изданию он подчеркнул, что речь идет не только о "Пантерах", но и о боевых машинах пехоты семейства Lynx KF41. Все зависит от условий контракта, который, если подпишут, хотят реализовать в ближайшие полтора года.

По его словам, первым делом предстоит наладить производство. Пока есть лишь нескольких прототипов. В серию всегда запускают медленно, с доработками.

Вероятно, построят новый завод — в Германии или Венгрии.

Паппергер допускает сборку и на Украине. Для этого нужно одобрение правительства ФРГ. Если все удастся, "правила на полях сражений изменятся", уверен он.

В сделке заинтересован и бундесвер — военные увидят новые "Пантеры" в реальном бою и смогут оперативно выявить "детские болезни". А затем наладить экспорт по миру.

Но в данный момент все это очень далеко от реальности. Ведь даже "Леопарды-2" еще не передали.

Прототип KF51 представили в прошлом году в Париже на международной выставке Eurosatory 2022. Немецкие оружейники назвали новую машину в честь среднего танка PzKpw V Panther времен Второй мировой.

Основой послужил Leopard 2A7. "Пантера" унаследовала конструкцию башни и нескольких элементов корпуса. Но весит на три тонны меньше — 59.

Главное преимущество — 130-миллиметровая пушка Future Gun System (FGS) со встроенным автоматом заряжания (боезапас в зарядном устройстве — 20 снарядов). В Rheinmetall утверждают, что это орудие на 50 процентов мощнее стандартного 120-миллиметрового, которым вооружены страны НАТО. FGS способен вести огонь как бронебойными подкалиберными снарядами, так и осколочно-фугасными, с опцией программируемого взрыва в полете. Дальность — около пяти километров.

Вспомогательное вооружение — спаренный с пушкой 12,7-миллиметровый крупнокалиберный пулемет и 7,62-миллиметровый с дистанционным управлением. Кроме того, с башни можно отстреливать барражирующие бомбы HERO 120 Loitering. Каждый из таких дронов-камикадзе несет фугасную или кумулятивную боевую часть массой 3,5 килограмма. Дальность — до 40 километров, что позволит экипажу уничтожать цели вне зоны прямой видимости. Также в комплекте два разведывательных квадрокоптера в специальных отсеках на крыше.

О защите танка пока известно мало. Есть не только пассивная, но и динамическая броня. И еще комплекс Advanced Modular Armor Protection (AMAP) — модульная конструкция в 600 килограммов, отстреливающая бомбы с управляемым подрывом. Две группы датчиков определяют траекторию, скорость и тип атакующего снаряда. Что делать с целью, решает бортовой компьютер.

Разумеется, "Пантера" нафарширована самой современной электроникой. Многоканальный прицел с тепловизионным каналом и лазерным дальномером в лобовой части башни — как у "Леопарда-2". Для командира танка — панорамный прибор наблюдения, помогающий обнаруживать и идентифицировать цели, вести огонь. Также реализовали принцип "охотник — стрелок", когда один член экипажа помечает цель, а другой поражает.

У ВСУ сейчас несколько типов основных боевых танков — Т-64, Т-72, Т-80 и трофейные Т-90. Скоро парк пополнится британскими Challenger 2, немецкими "Леопардами", польскими PT-91 Twardy и американскими "Абрамсами".

Танки ВСУ на востоке Украины

Источник изображения: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march