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ТАСС

В МО РФ заявили, что ВС завершают прием вооружения и военной техники от ЧВК "Вагнер"

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Минобороны РФ принимает вооружение и технику группы "Вагнер"
Минобороны РФ принимает вооружение и технику группы "Вагнер".
Источник изображения: РИА Новости

Ведомство приняло более 2 тыс. единиц техники и вооружения, а также около 20 тыс. единиц стрелкового оружия и более 2,5 тыс. тонн различных боеприпасов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в соответствии с планом завершают прием вооружения и военной техники от подразделений ЧВК "Вагнер". Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.

"Вооруженными силами Российской Федерации в соответствии с планом завершается прием вооружения и военной техники от подразделений группы "Вагнер", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что приняли более 2 тыс. единиц техники и вооружения, а также около 20 тыс. единиц стрелкового оружия и более 2,5 тыс. тонн различных боеприпасов.

В военном ведомстве уточнили, что ЧВК "Вагнер" передала сотни единиц тяжелого вооружения - танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" 122 мм, 2С3 "Акация" 152 мм, 2С5 "Гиацинт" 152 мм, 2С4 "Тюльпан" 240 мм, гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, а также автомобильная техника и стрелковое вооружение. Отмечается, что среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях.

В Минобороны указали, что тяжелая гусеничная техника, самоходные артиллерийские установки большой мощности и танки свозятся на полевые базы колесными тягачами на тралах с целью не допустить повреждения асфальтированных дорог. Колесная техника прибывает своим ходом, добавили там. Вся техника и вооружение доставляются в тыловые районы, где ремонтно-восстановительные подразделения ВС РФ проводят техническое обслуживание и подготовку для использования по предназначению, отметили в военном ведомстве. 

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Страны
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2С3 Акация
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2С5 Гиацинт
96К6 Панцирь-С1
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