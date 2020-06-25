Победная традиция: как проходил юбилейный парад в Москве

Спустя 75 лет торжественные мероприятия вновь состоялись 24 июня

В юбилейном параде Победы на Красной площади приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц военной техники, 75 самолетов и вертолетов. В Москву также прибыли воинские подразделения из 13 стран. Президент Владимир Путин отметил, что Победа в Великой Отечественной войне осталась в истории как самая грандиозная по масштабу и значению, она определила будущее планеты на десятилетия вперед. После окончания мероприятия глава государства отметил, что парад прошел на самом высоком уровне, а все участники старались от души.

«Триумф невиданной силы»

В нынешнем году основные торжественные мероприятия в честь Победы проводятся 24 июня — в этот день в 1945-м году маршал Георгий Жуков принимал парад победителей. Как заявил президент Владимир Путин, этот парад «остался в истории как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью».

— От имени всех защитников Отчизны с презрением были брошены на площадь поверженные знамена и штандарты нацистов как знак справедливого возмездия и сурового предупреждения, — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что, отстояв родную землю, красноармейцы освободили страны Европы, положили конец страшной трагедии холокоста, спасли от нацизма и его смертоносной идеологии сам народ Германии.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев Источник изображения: iz.ru

— Мы знаем и перед лицом тех вызовов, с которыми сталкивается сегодня планета, по‑особому остро чувствуем, какая это величайшая ценность — человек, его мечты, радости, надежды, мирная, спокойная, созидательная жизнь, — заявил Владимир Путин. — Понимаем, как важно укрепление дружбы, доверия между народами, и открыты для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки.

В числе главных из них президент назвал создание общей надежной системы безопасности, «в которой нуждается сложный, стремительно меняющийся современный мир».

В завершении своей речи глава государства обратился к ветеранам. Он заверил, что будет сделано «всё, что от нас зависит», чтобы память об их героических свершениях никогда не померкла.

В торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы, участвовали главы девяти государств.

Исторический и современный

Принимал парад в честь 75-летия Победы министр обороны России Сергей Шойгу, командовал — главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков. Перед началом мероприятия глава Минобороны по традиции поприветствовал участников.

Первыми по Красной площади прошли, как и 75 лет назад, барабанщики Московского военно-музыкального училища. Они задавали темп — 120 ударов в минуту.

За ними вышли военнослужащие роты почетного караула 154-го отдельного комендантского полка. Они вынесли государственный флаг России и легендарное Знамя Победы. Затем мимо Кремля пронесли штандарты 10 фронтов и боевые знамена наиболее отличившихся частей и соединений. За знаменными группами по площади промаршировали военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны с оружием того периода.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В современной части парада мимо трибун прошли расчеты всех видов Вооруженных сил, родов войск, а также военнослужащие погранвойск ФСБ, Росгвардии и МЧС.

Закрыли пешую часть парадные расчеты Таманской и Кантемировской дивизий и, по традиции, кремлевские курсанты — будущие офицеры, обучающиеся в Московском высшем общевойсковом командном училище.

По Красной площади вместе с парадными расчетами российских войск прошли представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Парадный расчет Туркмении возглавляли два кабриолета «Победа», на которых вместе с флагами этого государства было установлено боевое знамя 748-го стрелкового полка 206-й дивизии 2-го Украинского фронта. В этой воинской части воевал дед главы Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова Бердымухамед Аннаев. 9 мая 2020-го знамя главе этой страны передал замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

В небе и на земле

Финальная схема прохождения наземной военной техники на московском параде была незначительно сокращена и изменена. Тем не менее в нем приняли участие около 200 единиц современных и исторических боевых машин.

На легендарных танках Т-34-85 и САУ СУ-100 по Красной площади прошли экипажи 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа. Воссозданное в 2014 году войсковое соединение унаследовало регалии своей знаменитой предшественницы времен Великой Отечественной войны. Экипажи большинства современных тяжелых боевых машин также были из различных частей этой армии.

Танк Т-72Б3 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Танки Т-72Б3 и Т-14 «Армата» вели военные 1-го гвардейского Чертковского полка Таманской мотострелковой дивизии. А вот новейшими Т-90М «Прорыв» управляли бойцы подмосковной 27-й отдельной гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады. Примечательно, что в одной колонне с «девяностыми» «севастопольцев» шли и «Арматы» 1-го гвардейского танкового полка. В 1-ю танковую армию входит и 112-я гвардейская ракетная бригада, продемонстрировавшая свои «Искандер-М».

В этом году было увеличено представительство береговых частей Северного флота, который по указу президента с 2021 года станет пятым военным округом. От него в парадных колоннах впервые прошли танкисты 200-й мотострелковой бригады и противокорабельный береговой ракетный комплекс «Бал». Для вооружения частей, дислоцирующихся в Арктике, предназначены и показанные гусеничные «Панцирь-СА» в белоснежном камуфляже.

Был представлен на московском параде и Южный военный округ. От него задействовали шестиколёсные бронемашины «Тайфун» военной полиции, которые можно часто увидеть в Сирии на патрулированиях. С юга нашей страны прибыли и новейшие тяжелые реактивные системы залпового огня «Торнадо-С».

На брусчатке показали обновленные варианты перспективных платформ бронетехники, представленной в 2015 году. БМП «Курганец» получила новый дистанционно управляемый боевой модуль «Эпоха». Тяжелая БМП Т-15 на базе «Арматы» продемонстрирована с мощным БМ «Кинжал», оснащенным 57-миллиметровой пушкой. Три перспективных колесных БТР «Бумеранг» с флагами видов войск Вооруженных сил России завершали наземную часть парада.

Самоходные зенитно-артиллерийские комплексы «Деривация-ПВО» и боевые машины пехоты (БМП) на гусеничной платформе «Курганец-25» в Москве Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

После прохождения техники парад продолжился воздушной частью. В ней задействовали 75 вертолётов армейской авиации и самолетов дальней, оперативно-тактической и военно-транспортной авиации. Впервые на параде Победы прошла четверка модернизированных перехватчиков МиГ-31К с подвешенными под ними гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Столько же истребителей пятого поколения Су-57 пролетело над Москвой.

Имитировал дозаправку в воздухе от танкера Ил-78 дальний стратегический бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь». Помимо них дальнюю авиацию представили бомбардировщики Ту-22М3, Ту-95МС и самолёт ДРЛО А-50У.

Открыли воздушную часть парада винтокрылые машины. Закрывали — штурмовики Су-25, раскрасившие небо в российский триколор. Кроме строевых летчиков, свое мастерство продемонстрировали пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи», пройдя на своих истребителях в плотном строю «Кубинский бриллиант», а также «Беркуты» на боевых вертолётах.

Прошедший парад был в том числе знаком нашей новой победы, отметил в разговоре с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Все мы помним, почему был отменен парад 9 мая. С этим было связано много пессимистичных ожиданий. Не все верили, что можно справиться к 24 июня, — пояснил он. — И то, что в среду, в прекрасную погоду, прошел такой красивый мощный парад, воодушевляет. Это та Россия, которую я люблю: упрямая, настойчивая, целеустремленная, свободная и способная добиться своих целей.

По всей России

Торжественные парады, посвященные Победе, прошли в 28 городах России. В том числе в городах-героях: помимо Москвы, это Санкт-Петербург, Новороссийск, Смоленск, Тула, Мурманск, Волгоград, Керчь и Севастополь.

Первый парад начался в Петропавловске-Камчатском — в строю прошли около 900 человек.

Во Владивостоке в шествии участвовали около 1,5 тыс. человек и 60 единиц техники. Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34. По главной площади города проехали бронемашины «Тигр» и недавно поступившие на вооружение морской пехоты Тихоокеанского флота танки Т-80БВ. Также горожане могли увидеть БТР-82А, артиллерийские самоходные установки 2С1 «Гвоздика», РСЗО «Град», береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитно-ракетно-пушечные системы «Панцирь-С1», ЗРК С-400 и другую технику.

Зенитная ракетная система С-400 во время военного парада в Санкт-Петербурге Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

В Уссурийске в параде приняли участие более 1,7 тыс. военнослужащих Восточного военного округа и около ста единиц военной техники. В голове механизированной колонны шел легендарный ГАЗ-АА, также известный как «полуторка» — один из основных грузовиков Красной армии времен войны. Горожанам показали 240-миллиметровые самоходные минометы 2С4 «Тюльпан», огнеметные системы залпового огня «Солнцепек» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

В Санкт-Петербурге парад начался с минуты молчания. Затем по Дворцовой площади промаршировали более 4,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, силовых ведомств региона и курсантов военных вузов. В шествии участвовали более 100 единиц военной техники общевойсковой армии ЗВО, в том числе танки Т-72Б3, ЗРС С-400, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М». По площади также прошли бойцы в форме Ленинградской дивизии народного ополчения, солдат Ленинградского фронта, а также военных моряков в форме образца 1943–1945 годов. В завершении над площадью пролетели 30 самолетов и вертолетов.

Военные моряки, а также солдаты и офицеры береговых войск Северного флота прошли по главным улицам Мурманска и Североморска.

Во всех городах, где проходили торжественные мероприятия, были приняты меры предосторожности, которые должны помешать распространению вирусной инфекции COVID-19.

Также парады Победы состоялись в Луганске, Донецке и Цхинвале.

Материал подготовили Алексей Рамм, Антон Лавров, Богдан Степовой, Роман Крецул